Buyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqda
Buyuk Britaniya hukumati avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun belgilangan elektromobillar savdosi rejasini sezilarli darajada pasaytirishga tayyorlanmoqda. Bosh vazir Keir Starmer maʼmuriyati tomonidan kutilayotgan ushbu qaror avtosanoat vakillari tomonidan katta gʻalaba sifatida kutib olindi. Avvalroq 2030-yilga borib sotilayotgan yangi mashinalarning 80 foizi elektr quvvatida boʻlishi kerakligi haqidagi talab endilikda 50 foizgacha tushirilishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu oʻzgarishlar avtomobil kompaniyalari va ishchilar kasaba uyushmalarining uzoq davom etgan bosimi va murojaatlaridan soʻng amalga oshirilmoqda. Sanoat vakillarining taʼkidlashicha, hukumat tomonidan ilgari surilgan qatʼiy muddatlar va yuqori foizlar isteʼmolchilar talabiga mos kelmaydi va amalda bajarib boʻlmaydigan vazifadir. Britaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilar va savdogarlar jamiyati (SMMT) maʼlumotlariga koʻra, joriy yilda sotilgan avtomobillarning atigi 23,9 foizini elektromobillar tashkil etgan.
Sanoat uchun yengillik va iqtisodiy omillarHozirgi vaqtda koʻplab brendlar hukumat tomonidan belgilangan kvotalarni bajarish va katta miqdordagi jarimalardan qochish uchun oʻz mahsulotlariga milliardlab funt sterling miqdorida chegirmalar berishga majbur boʻlmoqda. Bu holat kompaniyalarning moliyaviy barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Hukumat talablarni yumshatish orqali bozorning real holati va infratuzilma tayyorgarligini hisobga olishni maqsad qilgan.
Yangi rejaga koʻra, 2030-yilgacha ichki yonuv dvigatelli va gibrid modellar savdosi uchun koʻproq imkoniyat yaratiladi. Biroq, sof benzinli va dizelli avtomobillarni sotishga qoʻyilgan taqiq 2030-yildan kuchga kirishi oʻzgarishsiz qolmoqda. Bu degani, 2030-yildan keyin sotiladigan barcha avtomobillar kamida gibrid yoki toʻliq elektr quvvatida boʻlishi shart.
Global tendensiya va Oʻzbekiston bozoriMazkur qaror Leyboristlar hukumati tomonidan avvalgi konservatorlar davrida qabul qilingan qatʼiy ekologik siyosatdan chekinishning ikkinchi bosqichi boʻldi. Oʻtgan yili gibrid avtomobillarni 2035-yilgacha sotishga ruxsat berilgan edi. Britaniyadagi bu jarayonlar global avtomobil bozoridagi umumiy pasayish va elektromobillarga boʻlgan qiziqishning biroz soʻnganini koʻrsatmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham BYD, Tesla va boshqa brendlarning elektromobillari ommalashib borayotgan bir paytda, Yevropadagi bunday oʻzgarishlar jahon bozoridagi narx-navo va ishlab chiqarish strategiyalariga taʼsir qilishi tayin. Britaniya hukumati tez orada sanoat vakillari bilan yakuniy maslahatlashuvlarni oʻtkazib, yangilangan rejani rasman eʼlon qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Buyuk Britaniyaning bu qadami ekologik maqsadlar va iqtisodiy reallik oʻrtasidagi muvozanatni topishga urinishdir. Toʻliq elektr transportiga oʻtish jarayoni kutilganidan koʻra murakkabroq va uzoqroq vaqt talab qilishi oydinlashmoqda.
…