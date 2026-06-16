Buyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqda

·13·Avto
Buyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqda

Buyuk Britaniya hukumati avtomobil ishlab chiqaruvchilar uchun belgilangan elektromobillar savdosi rejasini sezilarli darajada pasaytirishga tayyorlanmoqda. Bosh vazir Keir Starmer maʼmuriyati tomonidan kutilayotgan ushbu qaror avtosanoat vakillari tomonidan katta gʻalaba sifatida kutib olindi. Avvalroq 2030-yilga borib sotilayotgan yangi mashinalarning 80 foizi elektr quvvatida boʻlishi kerakligi haqidagi talab endilikda 50 foizgacha tushirilishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu oʻzgarishlar avtomobil kompaniyalari va ishchilar kasaba uyushmalarining uzoq davom etgan bosimi va murojaatlaridan soʻng amalga oshirilmoqda. Sanoat vakillarining taʼkidlashicha, hukumat tomonidan ilgari surilgan qatʼiy muddatlar va yuqori foizlar isteʼmolchilar talabiga mos kelmaydi va amalda bajarib boʻlmaydigan vazifadir. Britaniya avtomobil ishlab chiqaruvchilar va savdogarlar jamiyati (SMMT) maʼlumotlariga koʻra, joriy yilda sotilgan avtomobillarning atigi 23,9 foizini elektromobillar tashkil etgan.

Sanoat uchun yengillik va iqtisodiy omillar

Hozirgi vaqtda koʻplab brendlar hukumat tomonidan belgilangan kvotalarni bajarish va katta miqdordagi jarimalardan qochish uchun oʻz mahsulotlariga milliardlab funt sterling miqdorida chegirmalar berishga majbur boʻlmoqda. Bu holat kompaniyalarning moliyaviy barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Hukumat talablarni yumshatish orqali bozorning real holati va infratuzilma tayyorgarligini hisobga olishni maqsad qilgan.

Yangi rejaga koʻra, 2030-yilgacha ichki yonuv dvigatelli va gibrid modellar savdosi uchun koʻproq imkoniyat yaratiladi. Biroq, sof benzinli va dizelli avtomobillarni sotishga qoʻyilgan taqiq 2030-yildan kuchga kirishi oʻzgarishsiz qolmoqda. Bu degani, 2030-yildan keyin sotiladigan barcha avtomobillar kamida gibrid yoki toʻliq elektr quvvatida boʻlishi shart.

Global tendensiya va Oʻzbekiston bozori

Mazkur qaror Leyboristlar hukumati tomonidan avvalgi konservatorlar davrida qabul qilingan qatʼiy ekologik siyosatdan chekinishning ikkinchi bosqichi boʻldi. Oʻtgan yili gibrid avtomobillarni 2035-yilgacha sotishga ruxsat berilgan edi. Britaniyadagi bu jarayonlar global avtomobil bozoridagi umumiy pasayish va elektromobillarga boʻlgan qiziqishning biroz soʻnganini koʻrsatmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham BYD, Tesla va boshqa brendlarning elektromobillari ommalashib borayotgan bir paytda, Yevropadagi bunday oʻzgarishlar jahon bozoridagi narx-navo va ishlab chiqarish strategiyalariga taʼsir qilishi tayin. Britaniya hukumati tez orada sanoat vakillari bilan yakuniy maslahatlashuvlarni oʻtkazib, yangilangan rejani rasman eʼlon qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Buyuk Britaniyaning bu qadami ekologik maqsadlar va iqtisodiy reallik oʻrtasidagi muvozanatni topishga urinishdir. Toʻliq elektr transportiga oʻtish jarayoni kutilganidan koʻra murakkabroq va uzoqroq vaqt talab qilishi oydinlashmoqda.

ElektromobilBuyuk BritaniyaAvtosanoatEkologiyaKeir Starmer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiKGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiBugun, 13:55Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanBugun, 11:55Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBelarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBugun, 11:27Kalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiKalugada yangi Tenet T8 krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Audi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiAudi A6 Allroad qaytdi: SUV imkoniyatlariga ega universalning yangi avlodi taqdim etildiBugun, 10:21Renault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiRenault 4 Plein Sud: Elektr krossoverning yangi kabriolet versiyasi taqdim etildiKecha, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi