Ineos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdi
Ineos Automotive kompaniyasi Britaniya armiyasining 70 yillik xizmatdan soʻng isteʼfoga chiqayotgan anʼanaviy Land Rover yoʻltanlamaslari oʻrnini bosuvchi yangi harbiy texnika loyihasini namoyish etdi. Ikki nafar harbiy texnika mutaxassisi bilan hamkorlikda yaratilgan Grenadier MRLV (Multi-Role Light Vehicle) prototipi qurolli kuchlar uchun koʻp funksiyali va chidamli platforma boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi avtomobil Ineos brendining mashhur Grenadier 4x4 modeliga asoslangan boʻlib, u ekstremal sharoitlarda oʻzining mustahkamligi bilan tanilib ulgurgan. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, yangi MRLV loyihasi kamida toʻqqiz xil modifikatsiyada ishlab chiqarilishi mumkin. Bu esa uni razvedka, patrul va logistika kabi turli harbiy vazifalar uchun universal vositaga aylantiradi.
Texnik imkoniyatlar va innovatsion yondashuvGrenadier MRLV prototipi Quartermaster pikapiga yaqin boʻlib, u maxsus modulli platforma bilan jihozlangan. Ushbu platforma yordamida avtomobilning orqa qismini ajratib olish va alohida nuqtaga oʻrnatish mumkin. Bu tizim qurol-yarogʻ oʻrnatish yoki dronlarni uchirish maydonchasi sifatida xizmat qilishi koʻzda tutilgan. Avtomobilning narvonsimon shassisi va balandligi sozlanuvchi pnevmatik podveskasi ogʻir harbiy yuklamalarga bardosh berishga moʻljallangan.
Loyiha doirasida Ineos kompaniyasi SMT Defence va NMS UK kabi harbiy muhandislik korxonalari bilan hamkorlik qilmoqda. Texnik jihatdan avtomobil zamonaviy BMW dizel dvigateli va transmissiyasi bilan jihozlangan. Bu kombinatsiya harbiy harakatlar uchun zarur boʻlgan yuqori quvvat va ishonchlilikni taʼminlaydi.
Strategik ahamiyat va ishlab chiqarish rejalariIneos Automotive tijorat direktori Mike Whittingtonning taʼkidlashicha, ushbu loyihaning asosiy ustunligi uning toʻliq Britaniya nazoratida ekanligidir. Mahalliy taʼminot zanjiri va yigʻuv jarayoni mamlakat mudofaa tizimi uchun strategik mustaqillikni kafolatlaydi. Britaniya Mudofaa vazirligi hozirda 7800 ga yaqin Land Rover va Pinzgauer mashinalaridan foydalanmoqda, biroq 2030-yilga qadar ularni 3000 ta yangi texnologik avtomobilga almashtirishni rejalashtirgan.
Oʻzbekiston bozorida ham yoʻltanlamaslarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, Ineos kabi brendlarning harbiy sohadagi muvaffaqiyati ularning fuqarolik modellari nufuziga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Hozirda Ineos avtomobillari Fransiyadagi Amba zavodida ishlab chiqarilmoqda. Agar Britaniya armiyasi bilan shartnoma imzolansa, bu kompaniya uchun eksport salohiyatini keskin oshirish imkonini beradi.
Hozircha loyiha prototip bosqichida boʻlsa-da, uning modulli tuzilishi va BMW agregatlaridan foydalanilgani mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Kelajakda ushbu modelning zirhlangan variantlari ham ishlab chiqilishi ehtimoldan xoli emas.
…