Ineos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdi

·0·Avto
Ineos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdi

Ineos Automotive kompaniyasi Britaniya armiyasining 70 yillik xizmatdan soʻng isteʼfoga chiqayotgan anʼanaviy Land Rover yoʻltanlamaslari oʻrnini bosuvchi yangi harbiy texnika loyihasini namoyish etdi. Ikki nafar harbiy texnika mutaxassisi bilan hamkorlikda yaratilgan Grenadier MRLV (Multi-Role Light Vehicle) prototipi qurolli kuchlar uchun koʻp funksiyali va chidamli platforma boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi avtomobil Ineos brendining mashhur Grenadier 4x4 modeliga asoslangan boʻlib, u ekstremal sharoitlarda oʻzining mustahkamligi bilan tanilib ulgurgan. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, yangi MRLV loyihasi kamida toʻqqiz xil modifikatsiyada ishlab chiqarilishi mumkin. Bu esa uni razvedka, patrul va logistika kabi turli harbiy vazifalar uchun universal vositaga aylantiradi.

Texnik imkoniyatlar va innovatsion yondashuv

Grenadier MRLV prototipi Quartermaster pikapiga yaqin boʻlib, u maxsus modulli platforma bilan jihozlangan. Ushbu platforma yordamida avtomobilning orqa qismini ajratib olish va alohida nuqtaga oʻrnatish mumkin. Bu tizim qurol-yarogʻ oʻrnatish yoki dronlarni uchirish maydonchasi sifatida xizmat qilishi koʻzda tutilgan. Avtomobilning narvonsimon shassisi va balandligi sozlanuvchi pnevmatik podveskasi ogʻir harbiy yuklamalarga bardosh berishga moʻljallangan.

Loyiha doirasida Ineos kompaniyasi SMT Defence va NMS UK kabi harbiy muhandislik korxonalari bilan hamkorlik qilmoqda. Texnik jihatdan avtomobil zamonaviy BMW dizel dvigateli va transmissiyasi bilan jihozlangan. Bu kombinatsiya harbiy harakatlar uchun zarur boʻlgan yuqori quvvat va ishonchlilikni taʼminlaydi.

Strategik ahamiyat va ishlab chiqarish rejalari

Ineos Automotive tijorat direktori Mike Whittingtonning taʼkidlashicha, ushbu loyihaning asosiy ustunligi uning toʻliq Britaniya nazoratida ekanligidir. Mahalliy taʼminot zanjiri va yigʻuv jarayoni mamlakat mudofaa tizimi uchun strategik mustaqillikni kafolatlaydi. Britaniya Mudofaa vazirligi hozirda 7800 ga yaqin Land Rover va Pinzgauer mashinalaridan foydalanmoqda, biroq 2030-yilga qadar ularni 3000 ta yangi texnologik avtomobilga almashtirishni rejalashtirgan.

Oʻzbekiston bozorida ham yoʻltanlamaslarga boʻlgan talab yuqoriligini hisobga olsak, Ineos kabi brendlarning harbiy sohadagi muvaffaqiyati ularning fuqarolik modellari nufuziga ham ijobiy taʼsir koʻrsatadi. Hozirda Ineos avtomobillari Fransiyadagi Amba zavodida ishlab chiqarilmoqda. Agar Britaniya armiyasi bilan shartnoma imzolansa, bu kompaniya uchun eksport salohiyatini keskin oshirish imkonini beradi.

Hozircha loyiha prototip bosqichida boʻlsa-da, uning modulli tuzilishi va BMW agregatlaridan foydalanilgani mutaxassislar tomonidan yuqori baholanmoqda. Kelajakda ushbu modelning zirhlangan variantlari ham ishlab chiqilishi ehtimoldan xoli emas.

IneosGrenadierLand RoverHarbiy TexnikaBMW
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdiPorsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdiBugun, 00:27Bovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaBovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaKecha, 17:29Buyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaKecha, 14:25KGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiKGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiKecha, 13:55Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanKecha, 11:55Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBelarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumKecha, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi