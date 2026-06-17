Porsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdi
Germaniyaning Porsche brendi oʻzining Buyuk Britaniyadagi boʻlinmasi tashkil etilganining 75 yilligini nishonlash maqsadida eksklyuziv 911 GT3 modelini namoyish etdi. Earls Court 51 Edition deb nomlangan ushbu maxsus versiya brendning Sonderwunsch boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u kompaniyaning mijozlar xohishiga koʻra avtomobillarni individuallashtirish borasidagi ulkan imkoniyatlarini namoyish etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi model 1951-yilda Londondagi Earls Court avtosalonida ilk bor namoyish etilgan va Britaniya bozoriga kirib kelgan Porsche 356 modellaridan ilhomlangan holda yaratilgan. Shu sababli ham mazkur loyiha uchun 911 GT3 modelining qanotsiz, yaʼni birmuncha klassik koʻrinishga ega boʻlgan Touring varianti asos qilib olindi. Avtomobil jami 51 dona cheklangan miqdorda ishlab chiqarilishi belgilangan.
Tashqi koʻrinish va retro uslubAvtomobilning tashqi koʻrinishi oʻziga xos Earls Court Green metallik rangiga boʻyalgan boʻlib, bu rang Porsche kompaniyasining Paint to Sample Plus dasturi doirasida maxsus yaratilgan. Kuzovdagi eshik tutqichlari, koʻzgular qoplamasi va kapotdagi chiziqlar kumush rangda ishlangan. Shuningdek, gʻildirak disklari ham kumushrang va yashil elementlar uygʻunligida boʻlib, old qismda 20 dyuymli, orqada esa 21 dyuymli oʻlchamga ega.
Ichki salonda ham oʻziga xos hashamat va retro uslub sezilib turadi. Eshik panellari va asboblar paneli Paldao green yashil charm bilan qoplangan, oʻrindiqlar esa Chalk Beige rangidagi mato va charm uygʻunligida ishlangan. Sport oʻrindiqlarining markaziy qismi Sonderwunsch boʻlinmasiga xos boʻlgan maxsus korduroy matosidan tayyorlangan boʻlib, oʻrindiq orqa qismi yashil charm va yogʻoch qoplamalar bilan bezatilgan.
Texnik xususiyatlar va Sonderwunsch anʼanalariTexnik jihatdan avtomobil oʻzgarishsiz qolgan. Earls Court 51 Edition 4,0 litrli, 6 silindrli atmosfera dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, u 503 ot kuchi va 450 Nm aylanish momentini taʼminlaydi. Xaridorlar oʻz xohishiga koʻra 7 pogʻonali PDK avtomat uzatmalar qutisi yoki 6 pogʻonali mexanik qutilardan birini tanlashlari mumkin.
Sonderwunsch (nemischa "maxsus istak") boʻlinmasi 1970-yillarda tashkil etilgan boʻlib, 2021-yilda uning faoliyati yangi bosqichga olib chiqildi. Ushbu boʻlinma nafaqat yangi avtomobillarni mijozning talabi asosida oʻzgartiradi, balki eski modellarni ham zavod holatiga qaytarish (recommissioning) bilan shugʻullanadi. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, bunday restavratsiyadan soʻng avtomobil spidometri qonuniy ravishda nolga tushiriladi.
Ushbu loyiha Porsche brendining Britaniya bozoridagi tarixiy ahamiyatini taʼkidlash bilan birga, kolleksionerlar uchun noyob nusxa boʻlib xizmat qiladi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Porsche modellari, xususan, Cayenne va Taycan kabi krossover va elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, bunday eksklyuziv sportkarlar brendning nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi.
…