Porsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdi

·0·Avto
Porsche kompaniyasi Buyuk Britaniyadagi faoliyatining 75 yilligiga maxsus 911 GT3 modelini taqdim etdi

Germaniyaning Porsche brendi oʻzining Buyuk Britaniyadagi boʻlinmasi tashkil etilganining 75 yilligini nishonlash maqsadida eksklyuziv 911 GT3 modelini namoyish etdi. Earls Court 51 Edition deb nomlangan ushbu maxsus versiya brendning Sonderwunsch boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u kompaniyaning mijozlar xohishiga koʻra avtomobillarni individuallashtirish borasidagi ulkan imkoniyatlarini namoyish etadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi model 1951-yilda Londondagi Earls Court avtosalonida ilk bor namoyish etilgan va Britaniya bozoriga kirib kelgan Porsche 356 modellaridan ilhomlangan holda yaratilgan. Shu sababli ham mazkur loyiha uchun 911 GT3 modelining qanotsiz, yaʼni birmuncha klassik koʻrinishga ega boʻlgan Touring varianti asos qilib olindi. Avtomobil jami 51 dona cheklangan miqdorda ishlab chiqarilishi belgilangan.

Tashqi koʻrinish va retro uslub

Avtomobilning tashqi koʻrinishi oʻziga xos Earls Court Green metallik rangiga boʻyalgan boʻlib, bu rang Porsche kompaniyasining Paint to Sample Plus dasturi doirasida maxsus yaratilgan. Kuzovdagi eshik tutqichlari, koʻzgular qoplamasi va kapotdagi chiziqlar kumush rangda ishlangan. Shuningdek, gʻildirak disklari ham kumushrang va yashil elementlar uygʻunligida boʻlib, old qismda 20 dyuymli, orqada esa 21 dyuymli oʻlchamga ega.

Ichki salonda ham oʻziga xos hashamat va retro uslub sezilib turadi. Eshik panellari va asboblar paneli Paldao green yashil charm bilan qoplangan, oʻrindiqlar esa Chalk Beige rangidagi mato va charm uygʻunligida ishlangan. Sport oʻrindiqlarining markaziy qismi Sonderwunsch boʻlinmasiga xos boʻlgan maxsus korduroy matosidan tayyorlangan boʻlib, oʻrindiq orqa qismi yashil charm va yogʻoch qoplamalar bilan bezatilgan.

Texnik xususiyatlar va Sonderwunsch anʼanalari

Texnik jihatdan avtomobil oʻzgarishsiz qolgan. Earls Court 51 Edition 4,0 litrli, 6 silindrli atmosfera dvigateli bilan jihozlangan boʻlib, u 503 ot kuchi va 450 Nm aylanish momentini taʼminlaydi. Xaridorlar oʻz xohishiga koʻra 7 pogʻonali PDK avtomat uzatmalar qutisi yoki 6 pogʻonali mexanik qutilardan birini tanlashlari mumkin.

Sonderwunsch (nemischa "maxsus istak") boʻlinmasi 1970-yillarda tashkil etilgan boʻlib, 2021-yilda uning faoliyati yangi bosqichga olib chiqildi. Ushbu boʻlinma nafaqat yangi avtomobillarni mijozning talabi asosida oʻzgartiradi, balki eski modellarni ham zavod holatiga qaytarish (recommissioning) bilan shugʻullanadi. Autocar nashri maʼlumotiga koʻra, bunday restavratsiyadan soʻng avtomobil spidometri qonuniy ravishda nolga tushiriladi.

Ushbu loyiha Porsche brendining Britaniya bozoridagi tarixiy ahamiyatini taʼkidlash bilan birga, kolleksionerlar uchun noyob nusxa boʻlib xizmat qiladi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Porsche modellari, xususan, Cayenne va Taycan kabi krossover va elektromobillar ommalashib borayotgan bir paytda, bunday eksklyuziv sportkarlar brendning nufuzini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Porsche911 GT3AvtomobilSonderwunschSportkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ineos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdiIneos afsonaviy Land Rover oʻrnini egallaydigan harbiy Grenadier prototipini taqdim etdiBugun, 00:21Bovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaBovensiepen Zagato: Alpina asoschilari va Italiya dizayni uygʻunligidagi yangi durdonaKecha, 17:29Buyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillar savdosi boʻyicha qatʼiy talablarni yumshatmoqdaKecha, 14:25KGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiKGM Rexton yoʻltanlamaslari uchun katta chegirmalar eʼlon qilindiKecha, 13:55Rossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanRossiyada yangi Sollers SF5 sotuvi boshlandi: endi avtomat uzatmalar qutisi bilanKecha, 11:55Belarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumBelarusda Citroen avtomobillarini ishlab chiqarish boshlandi: Narxlar va modellar maʻlumKecha, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi