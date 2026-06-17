Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydi

·12·Avto
Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydi

Britaniyaning JLR (Jaguar Land Rover) konserni afsonaviy Defender oilasini kengaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Kompaniya tomonidan tayyorlanayotgan yangi va nisbatan ixcham model nafaqat toʻliq elektr quvvati, balki gibrid kuch qurilmalari bilan ham taqdim etilishi maʼlum boʻldi. Bu qadam brendning global bozordagi oʻzgaruvchan talablarga moslashish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri xabariga koʻra, yangi yoʻltanlamas JLR kompaniyasining eng zamonaviy EMA (Electrified Modular Architecture) platformasida barpo etiladi. Dastlab ushbu platforma faqat elektromobillar uchun moʻljallangan edi, biroq ishlab chiqaruvchi bozor konʼyunkturasini hisobga olib, unga gibrid (HEV) tizimlarini ham integratsiya qilishga qaror qildi. Bu esa yangi modelning ommaviyligini oshirishga xizmat qiladi.

Brendning yangi davri va Defender Sport

Hozircha yangi modelning rasmiy nomi tasdiqlanmagan boʻlsa-da, soha ekspertlari va OAV uni shartli ravishda Defender Sport deb atamoqda. Bu avtomobil Defender brendi ostida chiqariladigan mutlaqo yangi mahsulot boʻlib, u hozirgi Defender 90, 110 va 130 modellar qatoriga qoʻshiladi. JLR rahbariyati ushbu modelni "hashamatli turmush tarzi brendi" sifatida rivojlantirishni maqsad qilgan.

Defender va Discovery brendlari boshqaruvchi direktori Mark Cameronning soʻzlariga koʻra, yangi model ustidagi ishlar yakuniy bosqichga yaqinlashgan. U avtomobilning aniq chiqish sanasini ochiqlamagan boʻlsa-da, yangi mahsulot oʻzining yoʻltanlamaslik qobiliyati va chidamliligi bilan haqiqiy Defender DNKsini saqlab qolishiga vaʼda bergan.

Yangi Defender Sport modelining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat boʻlishi kutilmoqda:

  • Elektr va gibrid (HEV) quvvat tizimlari tanlovi;
  • EMA platformasining ilgʻor texnologiyalari;
  • Ixchamroq oʻlcham va shahar sharoitiga moslashuvchanlik;
  • Premium klassdagi interyer va zamonaviy xavfsizlik tizimlari.

Hozirda yangi avtomobil Buyuk Britaniya yoʻllarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Taʼkidlash joizki, ushbu model JLR kompaniyasining "House of Brands" (Brendlar uyi) strategiyasi doirasidagi ilk mustaqil loyihalardan biri boʻladi. Bu yondashuvga koʻra, Defender endi shunchaki model nomi emas, balki Range Rover va Discovery kabi alohida brend sifatida shakllantirilmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Land Rover mahsulotlariga qiziqish yuqori ekanligini hisobga olsak, Defender Sport modelining gibrid talqini mahalliy xaridorlar uchun ham jozibador boʻlishi mumkin. Ayniqsa, infratuzilma rivojlanayotgan bir paytda gibrid dvigatellar yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik tozalik oʻrtasidagi eng maqbul yechim boʻlib qolmoqda.

Land RoverDefender SportJLRAvtomobilGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaMoskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaBugun, 15:21Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarAlp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellarBugun, 15:20Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiBugun, 14:28Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 14:21Chevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaChevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaBugun, 09:57Horse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaHorse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaBugun, 05:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi