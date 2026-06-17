Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydi
Britaniyaning JLR (Jaguar Land Rover) konserni afsonaviy Defender oilasini kengaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Kompaniya tomonidan tayyorlanayotgan yangi va nisbatan ixcham model nafaqat toʻliq elektr quvvati, balki gibrid kuch qurilmalari bilan ham taqdim etilishi maʼlum boʻldi. Bu qadam brendning global bozordagi oʻzgaruvchan talablarga moslashish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri xabariga koʻra, yangi yoʻltanlamas JLR kompaniyasining eng zamonaviy EMA (Electrified Modular Architecture) platformasida barpo etiladi. Dastlab ushbu platforma faqat elektromobillar uchun moʻljallangan edi, biroq ishlab chiqaruvchi bozor konʼyunkturasini hisobga olib, unga gibrid (HEV) tizimlarini ham integratsiya qilishga qaror qildi. Bu esa yangi modelning ommaviyligini oshirishga xizmat qiladi.
Brendning yangi davri va Defender SportHozircha yangi modelning rasmiy nomi tasdiqlanmagan boʻlsa-da, soha ekspertlari va OAV uni shartli ravishda Defender Sport deb atamoqda. Bu avtomobil Defender brendi ostida chiqariladigan mutlaqo yangi mahsulot boʻlib, u hozirgi Defender 90, 110 va 130 modellar qatoriga qoʻshiladi. JLR rahbariyati ushbu modelni "hashamatli turmush tarzi brendi" sifatida rivojlantirishni maqsad qilgan.
Defender va Discovery brendlari boshqaruvchi direktori Mark Cameronning soʻzlariga koʻra, yangi model ustidagi ishlar yakuniy bosqichga yaqinlashgan. U avtomobilning aniq chiqish sanasini ochiqlamagan boʻlsa-da, yangi mahsulot oʻzining yoʻltanlamaslik qobiliyati va chidamliligi bilan haqiqiy Defender DNKsini saqlab qolishiga vaʼda bergan.
Yangi Defender Sport modelining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat boʻlishi kutilmoqda:
- Elektr va gibrid (HEV) quvvat tizimlari tanlovi;
- EMA platformasining ilgʻor texnologiyalari;
- Ixchamroq oʻlcham va shahar sharoitiga moslashuvchanlik;
- Premium klassdagi interyer va zamonaviy xavfsizlik tizimlari.
Hozirda yangi avtomobil Buyuk Britaniya yoʻllarida sinovdan oʻtkazilmoqda. Taʼkidlash joizki, ushbu model JLR kompaniyasining "House of Brands" (Brendlar uyi) strategiyasi doirasidagi ilk mustaqil loyihalardan biri boʻladi. Bu yondashuvga koʻra, Defender endi shunchaki model nomi emas, balki Range Rover va Discovery kabi alohida brend sifatida shakllantirilmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Land Rover mahsulotlariga qiziqish yuqori ekanligini hisobga olsak, Defender Sport modelining gibrid talqini mahalliy xaridorlar uchun ham jozibador boʻlishi mumkin. Ayniqsa, infratuzilma rivojlanayotgan bir paytda gibrid dvigatellar yoqilgʻi tejamkorligi va ekologik tozalik oʻrtasidagi eng maqbul yechim boʻlib qolmoqda.
…