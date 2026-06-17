Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellar

·11·Avto
Alp togʻlari ostidagi moʻjiza: Parij va Rimni yaqinlashtirgan tarixiy tunnellar

Yevropa transport tizimining bugungi taraqqiyoti va davlatlararo bogʻliqlik darajasi oʻtgan asrning oʻrtalarida amalga oshirilgan ulkan muhandislik loyihalari bilan chambarchas bogʻliq. Xususan, Alp togʻlari tizmasi orqali oʻtgan Mont Blanc va Great St Bernard tunnellarining qurilishi Parij va Rim shaharlari orasidagi masofani qogʻozda emas, balki amalda 120 milga (taxminan 193 kilometrga) qisqartirishga xizmat qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining tarixiy maʼlumotlariga koʻra, ushbu loyihalar amalga oshirilgunga qadar Great St Bernard dovoni haydovchilar uchun haqiqiy sinov maydoni boʻlgan. Dovon yilning juda qisqa qismida ochiq boʻlib, yoz oylarida sayyohlar ogʻir yuk mashinalari va yonilgʻi tashuvchi tankerlar ortida soatlab qolib ketishgan. Qish yaqinlashishi bilan esa kuchli qor boʻronlari yoʻlni oʻta xavfli hududga aylantirgan.

Urush va kechikkan kelishuvlar

Chamonix kurorti va Aosta vodiysini bogʻlaydigan yer osti yoʻli gʻoyasi ilk bor 1937-yilda ilgari surilgan edi. Biroq Ikkinchi jahon urushi va Fransiya hamda Italiya oʻrtasidagi siyosiy ziddiyatlar bu rejalarni oʻn yilliklarga ortga surib yubordi. Faqatgina 1949-yilga kelibgina Yevropaning eng baland choʻqqisi ostidan tunnel qazish boʻyicha kelishuvga erishildi, ammo har ikki davlat parlamenti bu hujjatni 1957-yilga kelibgina ratifikatsiya qildi.

Mont Blanc tunneli loyihasiga koʻra, uning uzunligi 7,4 mil (11,9 km), kengligi esa 7 metrni tashkil etishi belgilangan edi. Oʻsha paytdagi hisob-kitoblarga koʻra, loyiha qiymati 7 million funt sterlingga baholangan boʻlib, bu bugungi kundagi taxminan 145 million funtga teng qiymatdir. Shu bilan birga, xususiy sektor tomonidan moliyalashtirilgan 3,4 milli Great St Bernard tunneli ham qurila boshlandi.

Muhandislik poygasi va kutilmagan toʻsiqlar

1958-yilda Italiya tomonida har ikki tunnelni qazish ishlari boshlanib ketdi va bu jarayon oʻziga xos norasmiy poygaga aylandi. Mont Blanc jamoasi yer osti suv toshqinlari tufayli biroz ortda qola boshladi. Mahalliy aholi orasida hatto togʻ bagʻrida maxfiy yer osti koʻllari yoki qimmatbaho metall konlari borligi haqida afsonalar ham tarqaldi.

Natijada, Great St Bernard tunneli quruvchilari poygada gʻolib chiqishdi. 1962-yilning aprel oyida amalga oshirilgan kuchli portlash Italiya va Shveytsariyani ajratib turgan soʻnggi qoyalarni parchalab tashladi. Bu voqea Shimoliy va Janubiy Yevropa oʻrtasida yil davomida uzluksiz harakatlanish imkonini beruvchi yangi transport koridorini ochib berdi.

Ushbu tunnellar nafaqat yengil avtomobillar, balki strategik yuk tashuvlari uchun ham muhim ahamiyat kasb etdi. Masalan, Great St Bernard tunneli orqali Genuya portidan Shveytsariyadagi neftni qayta ishlash zavodlariga xomashyo yetkazib beruvchi maxsus quvur ham oʻtkazilgan. Bugungi kunda ushbu yoʻnalishlar Yevropa iqtisodiyotining asosiy arteriyalari boʻlib xizmat qilmoqda.

AvtomobilTarixAlp TogʻlariTunnelMuhandislik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaMoskva koʻchalarida 200 ta haydovchisiz taksi harakatlanishi kutilmoqdaBugun, 15:21Land Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiLand Rover ixcham Defender Sport modelini gibrid dvigatel bilan jihozlaydiBugun, 14:57Porsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiPorsche Taycan yangilandi: Endi elektromobilga virtual uzatmalar qutisi oʻrnatiladiBugun, 14:28Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalarini davom ettiruvchi 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 14:21Chevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaChevrolet Onix avtomobillari savdosi bilan bog‘liq muhokamalar ijtimoiy tarmoqlarda ko‘paymoqdaBugun, 09:57Horse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaHorse Powertrain: Ichki yonuv dvigatellari davri hali tugamaganini isbotlamoqdaBugun, 05:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi