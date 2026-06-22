Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga ega

·13·Avto
Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga ega

Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining mashhur Megane E-Tech elektr xatchbekini bozorga chiqqanidan toʻrt yil oʻtib sezilarli darajada yangiladi. Ushbu model brendning maxsus platformada yaratilgan ilk elektromobili hisoblanadi. Yangilanish nafaqat tashqi koʻrinishni, balki texnik koʻrsatkichlarni ham qamrab olgan boʻlib, bu raqobat tobora kuchayib borayotgan EV segmentida modelning mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining xabar berishicha, yangilangan Megane E-Tech endi Renault brendining Austral va Rafale kabi yangi krossoverlari uslubidagi dizaynga ega boʻldi. Avtomobilning old qismi butunlay qayta ishlanib, yanada salobatli radiator panjarasi va pastroq joylashtirilgan Renault logotipi bilan boyitilgan. Bu oʻzgarishlar elektromobilga zamonaviy va tajovuzkor koʻrinish baxsh etgan.

Sportcha uslub va yangi dizayn elementlari

Renault rahbari Fabrice Cambolive avvalroq ushbu yangilanish Megane modelini "hot-xatch" (sportcha xatchbek) sifatida qayta talqin qilishini taʼkidlagan edi. Darhaqiqat, yangi dizaynda brendning afsonaviy sport modellari taʼsiri seziladi. Masalan, old bamperning pastki qismida shaxmat bayrogʻi uslubidagi kunduzgi chiroqlar paydo boʻlgan, bu esa avvalgi avlod Megane RS modelini yodga soladi. Orqa bamperda esa massiv diffuzor oʻrnatilgan.

Bundan tashqari, kapotda yangi "mushakdor" chiziqlar paydo boʻlgan va orqa chiroqlar 3D-effektga ega boʻldi. Ushbu oʻzgarishlar avtomobilning vizual kengligini oshirib, uni yoʻlda yanada barqaror koʻrsatadi. Oʻzbekiston bozorida BYD va boshqa Xitoy brendlarining elektromobillari ommalashib borayotgan bir paytda, Renault kabi Yevropa brendlarining bunday dadil dizayn oʻzgarishlari isteʼmolchilar eʼtiborini tortishi tabiiy.

Texnik imkoniyatlar va masofa koʻrsatkichlari

Eng muhim yangilanishlardan biri batareya sigʻimi bilan bogʻliq. Muhandislar akkumulyator hajmini 60 kW/soatdan 67 kW/soatga oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Natijada, avtomobilning bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasi 458 kilometrdan (285 mil) 499 kilometrga (310 mil) yetdi. Taqqoslash uchun, uning asosiy raqobatchisi boʻlgan Volkswagen ID 3 Neo modeli 58 kW/soatli batareya bilan taxminan 497 km masofa bosib oʻta oladi.

Batareya sigʻimining ortishi avtomobilning umumiy balandligiga ham taʼsir qildi — u 20 mm ga koʻtarilib, 1520 mm ni tashkil etmoqda. Shunga qaramay, Megane hamon Volkswagen ID 3 dan qariyb 40 mm ga pastroqdir. Vazn masalasida ham oʻzgarishlar bor: yangi Megane 100 kg ga ogʻirlashib, 1772 kg ni tashkil etmoqda, biroq u hali ham oʻzining nemis raqobatchisidan 100 kg dan koʻproqqa yengilroq hisoblanadi.

Ushbu yangilanish Renault Megane E-Tech modeliga Volkswagen ID 3, Cupra Born, Peugeot e-308 va yaqin orada bozorga chiqishi kutilayotgan Hyundai Ioniq 3 hamda Kia EV4 kabi raqiblar bilan munosib kurashish imkonini beradi. Yevropa bozorida ushbu segmentdagi raqobat tobora keskinlashib borayotgani ishlab chiqaruvchilarni doimiy ravishda texnologik va dizayn jihatidan oʻsishga majbur qilmoqda.

RenaultMegane E-TechElektromobilAvto YangiliklarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdiBugun, 12:34Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiStellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiBugun, 09:25AQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaAQSHda Ford Edge krossoverlarini sotishda muammolar yuzaga kelmoqdaBugun, 00:22Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Ot kuchi tushunchasi: Nega zamonaviy avtomobillar quvvati hanuzgacha 18-asr oʻlchovida?Kecha, 20:20Honda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiHonda Yevropa bozoriga hamyonbop va g‘ayritabiiy Super-N elektromobilini chiqardiKecha, 19:54Eski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaEski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi