Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga ega
Fransiyaning Renault kompaniyasi oʻzining mashhur Megane E-Tech elektr xatchbekini bozorga chiqqanidan toʻrt yil oʻtib sezilarli darajada yangiladi. Ushbu model brendning maxsus platformada yaratilgan ilk elektromobili hisoblanadi. Yangilanish nafaqat tashqi koʻrinishni, balki texnik koʻrsatkichlarni ham qamrab olgan boʻlib, bu raqobat tobora kuchayib borayotgan EV segmentida modelning mavqeini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining xabar berishicha, yangilangan Megane E-Tech endi Renault brendining Austral va Rafale kabi yangi krossoverlari uslubidagi dizaynga ega boʻldi. Avtomobilning old qismi butunlay qayta ishlanib, yanada salobatli radiator panjarasi va pastroq joylashtirilgan Renault logotipi bilan boyitilgan. Bu oʻzgarishlar elektromobilga zamonaviy va tajovuzkor koʻrinish baxsh etgan.
Sportcha uslub va yangi dizayn elementlariRenault rahbari Fabrice Cambolive avvalroq ushbu yangilanish Megane modelini "hot-xatch" (sportcha xatchbek) sifatida qayta talqin qilishini taʼkidlagan edi. Darhaqiqat, yangi dizaynda brendning afsonaviy sport modellari taʼsiri seziladi. Masalan, old bamperning pastki qismida shaxmat bayrogʻi uslubidagi kunduzgi chiroqlar paydo boʻlgan, bu esa avvalgi avlod Megane RS modelini yodga soladi. Orqa bamperda esa massiv diffuzor oʻrnatilgan.
Bundan tashqari, kapotda yangi "mushakdor" chiziqlar paydo boʻlgan va orqa chiroqlar 3D-effektga ega boʻldi. Ushbu oʻzgarishlar avtomobilning vizual kengligini oshirib, uni yoʻlda yanada barqaror koʻrsatadi. Oʻzbekiston bozorida BYD va boshqa Xitoy brendlarining elektromobillari ommalashib borayotgan bir paytda, Renault kabi Yevropa brendlarining bunday dadil dizayn oʻzgarishlari isteʼmolchilar eʼtiborini tortishi tabiiy.
Texnik imkoniyatlar va masofa koʻrsatkichlariEng muhim yangilanishlardan biri batareya sigʻimi bilan bogʻliq. Muhandislar akkumulyator hajmini 60 kW/soatdan 67 kW/soatga oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Natijada, avtomobilning bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasi 458 kilometrdan (285 mil) 499 kilometrga (310 mil) yetdi. Taqqoslash uchun, uning asosiy raqobatchisi boʻlgan Volkswagen ID 3 Neo modeli 58 kW/soatli batareya bilan taxminan 497 km masofa bosib oʻta oladi.
Batareya sigʻimining ortishi avtomobilning umumiy balandligiga ham taʼsir qildi — u 20 mm ga koʻtarilib, 1520 mm ni tashkil etmoqda. Shunga qaramay, Megane hamon Volkswagen ID 3 dan qariyb 40 mm ga pastroqdir. Vazn masalasida ham oʻzgarishlar bor: yangi Megane 100 kg ga ogʻirlashib, 1772 kg ni tashkil etmoqda, biroq u hali ham oʻzining nemis raqobatchisidan 100 kg dan koʻproqqa yengilroq hisoblanadi.
Ushbu yangilanish Renault Megane E-Tech modeliga Volkswagen ID 3, Cupra Born, Peugeot e-308 va yaqin orada bozorga chiqishi kutilayotgan Hyundai Ioniq 3 hamda Kia EV4 kabi raqiblar bilan munosib kurashish imkonini beradi. Yevropa bozorida ushbu segmentdagi raqobat tobora keskinlashib borayotgani ishlab chiqaruvchilarni doimiy ravishda texnologik va dizayn jihatidan oʻsishga majbur qilmoqda.
…