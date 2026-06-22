BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchi
Xitoyning BYD brendi oʻzining ilk pikapi — Shark modelini Buyuk Britaniya va Yevropa bozorlarida sotuvga chiqarishini rasman tasdiqladi. Ushbu qadam jahon avtomobil bozorida, ayniqsa, pikaplar segmentida yangi raqobat muhitini yuzaga keltirishi kutilmoqda. Shark modeli nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki gibrid texnologiyasi bilan ham anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli raqiblariga jiddiy xavf tugʻdiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Shark modeli asosan Ford Ranger PHEV kabi yetakchi avtomobillar bilan raqobatlashish uchun moʻljallangan. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, avtomobil Shark 6 nomi ostida ham tanilgan boʻlib, u plug-in gibrid (PHEV) tizimi bilan jihozlangan. Bu esa haydovchilarga ham elektr quvvati, ham benzin dvigatelidan unumli foydalanish imkonini beradi.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvatHozircha Britaniya bozori uchun aniq texnik xususiyatlar toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, avtomobilning Avstraliya bozori uchun moʻljallangan varianti uning imkoniyatlari haqida tasavvur beradi. BYD Shark 1,5 litrli yoki 2,0 litrli turbo-benzinli dvigatellar bilan taklif etiladi. Har ikki variant ham ikkita elektr motor (har bir oʻqda bittadan) bilan boyitilgan boʻlib, toʻliq uzatmali tizimni hosil qiladi.
1,5 litrli dvigatelga ega model 430 ot kuchi va 637 Nm aylantirish lahzasini taqdim etsa, 2,0 litrli quvvat agregati 470 ot kuchi va 700 Nm koʻrsatkichga ega. Shunisi eʼtiborliki, avtomobil harakatlanish davomida asosan elektr motorlariga tayanadi, benzinli dvigatel esa koʻproq generator vazifasini oʻtaydi yoki yuqori tezliklarda yordamga keladi.
Avtomobilga 29,6 kW/soat quvvatga ega litiy-temir-fosfat (LFP) batareyasi oʻrnatilgan. WLTP sinovlari natijasiga koʻra, BYD Shark faqat elektr quvvatining oʻzida 80 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, batareyani 55 kW quvvatli tezkor zaryadlash qurilmalari orqali quvvatlantirish mumkin hamda u tashqi qurilmalarni elektr bilan taʼminlash (V2L) funksiyasiga ega.
Yuk koʻtarish va amaliy imkoniyatlarPikap segmenti uchun eng muhim jihatlardan biri bu uning yuk tashish qobiliyatidir. BYD Shark quyidagi koʻrsatkichlarga ega:
- Yuk boʻlimining hajmi 1450 litrni tashkil etadi;
- Maksimal yuk koʻtarish quvvati 835 kilogrammga teng;
- 1,5 litrli model 1500 kg gacha, 2,0 litrli model esa 2500 kg gacha boʻlgan tirkamalarni shatakka olishi mumkin.
Hozircha BYD Shark modelining narxi rasman eʼlon qilinmagan. Biroq ekspertlarning taxminicha, u oʻzining asosiy raqibi hisoblangan Ford Ranger PHEV modelidan arzonroq boʻladi. Bu esa Xitoy brendiga Yevropa bozorida tezroq oʻz oʻrnini topishga yordam beradi.
…