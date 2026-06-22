BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchi

·30·Avto
BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchi

Xitoyning BYD brendi oʻzining ilk pikapi — Shark modelini Buyuk Britaniya va Yevropa bozorlarida sotuvga chiqarishini rasman tasdiqladi. Ushbu qadam jahon avtomobil bozorida, ayniqsa, pikaplar segmentida yangi raqobat muhitini yuzaga keltirishi kutilmoqda. Shark modeli nafaqat oʻzining texnik imkoniyatlari, balki gibrid texnologiyasi bilan ham anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli raqiblariga jiddiy xavf tugʻdiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Shark modeli asosan Ford Ranger PHEV kabi yetakchi avtomobillar bilan raqobatlashish uchun moʻljallangan. Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, avtomobil Shark 6 nomi ostida ham tanilgan boʻlib, u plug-in gibrid (PHEV) tizimi bilan jihozlangan. Bu esa haydovchilarga ham elektr quvvati, ham benzin dvigatelidan unumli foydalanish imkonini beradi.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat

Hozircha Britaniya bozori uchun aniq texnik xususiyatlar toʻliq ochiqlanmagan boʻlsa-da, avtomobilning Avstraliya bozori uchun moʻljallangan varianti uning imkoniyatlari haqida tasavvur beradi. BYD Shark 1,5 litrli yoki 2,0 litrli turbo-benzinli dvigatellar bilan taklif etiladi. Har ikki variant ham ikkita elektr motor (har bir oʻqda bittadan) bilan boyitilgan boʻlib, toʻliq uzatmali tizimni hosil qiladi.

1,5 litrli dvigatelga ega model 430 ot kuchi va 637 Nm aylantirish lahzasini taqdim etsa, 2,0 litrli quvvat agregati 470 ot kuchi va 700 Nm koʻrsatkichga ega. Shunisi eʼtiborliki, avtomobil harakatlanish davomida asosan elektr motorlariga tayanadi, benzinli dvigatel esa koʻproq generator vazifasini oʻtaydi yoki yuqori tezliklarda yordamga keladi.

Avtomobilga 29,6 kW/soat quvvatga ega litiy-temir-fosfat (LFP) batareyasi oʻrnatilgan. WLTP sinovlari natijasiga koʻra, BYD Shark faqat elektr quvvatining oʻzida 80 kilometrgacha masofani bosib oʻta oladi. Shuningdek, batareyani 55 kW quvvatli tezkor zaryadlash qurilmalari orqali quvvatlantirish mumkin hamda u tashqi qurilmalarni elektr bilan taʼminlash (V2L) funksiyasiga ega.

Yuk koʻtarish va amaliy imkoniyatlar

Pikap segmenti uchun eng muhim jihatlardan biri bu uning yuk tashish qobiliyatidir. BYD Shark quyidagi koʻrsatkichlarga ega:

  • Yuk boʻlimining hajmi 1450 litrni tashkil etadi;
  • Maksimal yuk koʻtarish quvvati 835 kilogrammga teng;
  • 1,5 litrli model 1500 kg gacha, 2,0 litrli model esa 2500 kg gacha boʻlgan tirkamalarni shatakka olishi mumkin.
Oʻzbekiston bozori uchun ham BYD brendining modellari begona emas. Mamlakatimizda ushbu brendning elektromobillari va gibridlari ommalashib borayotganini hisobga olsak, Shark pikapi kelajakda mahalliy fermerlar va yoʻlsiz hududlarda harakatlanuvchi haydovchilar uchun ham jozibador tanlov boʻlishi mumkin.

Hozircha BYD Shark modelining narxi rasman eʼlon qilinmagan. Biroq ekspertlarning taxminicha, u oʻzining asosiy raqibi hisoblangan Ford Ranger PHEV modelidan arzonroq boʻladi. Bu esa Xitoy brendiga Yevropa bozorida tezroq oʻz oʻrnini topishga yordam beradi.

BYDSharkPikapAvtomobilGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBugun, 17:27Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiYaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiBugun, 16:28Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiHyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiBugun, 13:57«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdiBugun, 12:34Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaRenault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaBugun, 11:28Stellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiStellantis robotaksilar bozoriga kirmoqda: Yangi STLA One platformasi taqdim etiladiBugun, 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi