Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldi
Yevropa va xususan Buyuk Britaniya avtomobil bozorida korporativ mijozlarning elektromobillarga boʻlgan qiziqishi keskin ortib bormoqda. Arval lizing kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan soʻnggi tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, kompaniya xodimlari orasida elektr transport vositalariga talabning oshishi parklarni yangilashda asosiy katalizatorga aylandi. Bu tendensiya nafaqat ekologik masʼuliyat, balki iqtisodiy samaradorlik bilan ham bogʻliqdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Arval Mobility Observatory Barometer hisobotiga koʻra, Britaniyadagi korporativ parklarning qariyb 30 foizi aynan xodimlarning talab va istaklariga binoan elektromobillarni xarid qilmoqda. Taʼkidlash joizki, ushbu koʻrsatkich 2025-yilga nisbatan 50 foizga yuqori hisoblanadi. Oʻtgan yili xodimlarning xohishi atigi 20 foiz holatda asosiy sabab sifatida koʻrsatilgan edi. Hozirda bu omil atrof-muhitga zararni kamaytirish (32%) kabi global maqsadlar bilan deyarli bir xil ahamiyat kasb etmoqda.
Soliq imtiyozlari va iqtisodiy jozibadorlikElektromobillarga oʻtishning eng kuchli drayverlaridan biri — bu oʻta past soliq stavkalari va ish haqini qurbon qilish (salary sacrifice) sxemalaridir. Britaniya avtomobillarni ijaraga berish va lizing assotsiatsiyasi (BVRLA) maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilning soʻnggi choragida biznes shartnomalari asosida yetkazib berilgan yangi avtomobillarning yarmi, ish haqi hisobidan toʻlanadigan sxemalarning esa 77 foizi batareyali elektromobillar (BEV) hissasiga toʻgʻri kelgan.
Kompaniyalar uchun elektromobillar nafaqat soliq yukini kamaytirish (28%), balki korporativ imijni yaxshilash vositasi hamdir. Tadqiqotda qatnashganlarning 30 foizi aynan brend nufuzini oshirish uchun elektr transportiga sarmoya kiritayotganini bildirgan. Shu bilan birga, yoqilgʻi narxining oʻzgaruvchanligi va Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat tufayli energiya resurslari xavfsizligi masalasi ham haydovchilarni koʻproq elektr quvvatiga tayanishga undamoqda.
Toʻsiqlar va infratuzilma muammolariShunchalik tez oʻsishga qaramay, sohada muayyan qiyinchiliklar ham saqlanib qolmoqda. Autocar nashri xabariga koʻra, soʻrovda qatnashgan kompaniyalarning 33 foizi elektromobillarning yuqori xarid narxidan shikoyat qilgan. Shuningdek, model turlarining cheklanganligi ham baʼzi menejerlar uchun toʻsiq boʻlib xizmat qilmoqda. Biroq, bozordagi tanlov imkoniyati kengayib bormoqda: hozirda Britaniya bozorida 167 xil turdagi elektromobillar mavjud boʻlib, bu 2024-yildagi 102 tadan sezilarli darajada koʻpdir.
Infratuzilma masalasi hamon eng ogʻriqli nuqta boʻlib qolmoqda. Tadqiqot natijalariga koʻra, quyidagi omillar elektromobillar ommaviylashishini sekinlashtirmoqda:
- Jamoat joylarida quvvatlash stansiyalarining yetishmasligi (41%);
- Xodimlarning uylarida quvvatlash imkoniyati yoʻqligi (41%);
- Ish joylarida quvvatlash nuqtalarining kamligi (faqat 27% kompaniyalarda mavjud).
…