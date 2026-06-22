Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldi

·14·Avto
Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldi

Yevropa va xususan Buyuk Britaniya avtomobil bozorida korporativ mijozlarning elektromobillarga boʻlgan qiziqishi keskin ortib bormoqda. Arval lizing kompaniyasi tomonidan oʻtkazilgan soʻnggi tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, kompaniya xodimlari orasida elektr transport vositalariga talabning oshishi parklarni yangilashda asosiy katalizatorga aylandi. Bu tendensiya nafaqat ekologik masʼuliyat, balki iqtisodiy samaradorlik bilan ham bogʻliqdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Arval Mobility Observatory Barometer hisobotiga koʻra, Britaniyadagi korporativ parklarning qariyb 30 foizi aynan xodimlarning talab va istaklariga binoan elektromobillarni xarid qilmoqda. Taʼkidlash joizki, ushbu koʻrsatkich 2025-yilga nisbatan 50 foizga yuqori hisoblanadi. Oʻtgan yili xodimlarning xohishi atigi 20 foiz holatda asosiy sabab sifatida koʻrsatilgan edi. Hozirda bu omil atrof-muhitga zararni kamaytirish (32%) kabi global maqsadlar bilan deyarli bir xil ahamiyat kasb etmoqda.

Soliq imtiyozlari va iqtisodiy jozibadorlik

Elektromobillarga oʻtishning eng kuchli drayverlaridan biri — bu oʻta past soliq stavkalari va ish haqini qurbon qilish (salary sacrifice) sxemalaridir. Britaniya avtomobillarni ijaraga berish va lizing assotsiatsiyasi (BVRLA) maʼlumotlariga koʻra, 2025-yilning soʻnggi choragida biznes shartnomalari asosida yetkazib berilgan yangi avtomobillarning yarmi, ish haqi hisobidan toʻlanadigan sxemalarning esa 77 foizi batareyali elektromobillar (BEV) hissasiga toʻgʻri kelgan.

Kompaniyalar uchun elektromobillar nafaqat soliq yukini kamaytirish (28%), balki korporativ imijni yaxshilash vositasi hamdir. Tadqiqotda qatnashganlarning 30 foizi aynan brend nufuzini oshirish uchun elektr transportiga sarmoya kiritayotganini bildirgan. Shu bilan birga, yoqilgʻi narxining oʻzgaruvchanligi va Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyat tufayli energiya resurslari xavfsizligi masalasi ham haydovchilarni koʻproq elektr quvvatiga tayanishga undamoqda.

Toʻsiqlar va infratuzilma muammolari

Shunchalik tez oʻsishga qaramay, sohada muayyan qiyinchiliklar ham saqlanib qolmoqda. Autocar nashri xabariga koʻra, soʻrovda qatnashgan kompaniyalarning 33 foizi elektromobillarning yuqori xarid narxidan shikoyat qilgan. Shuningdek, model turlarining cheklanganligi ham baʼzi menejerlar uchun toʻsiq boʻlib xizmat qilmoqda. Biroq, bozordagi tanlov imkoniyati kengayib bormoqda: hozirda Britaniya bozorida 167 xil turdagi elektromobillar mavjud boʻlib, bu 2024-yildagi 102 tadan sezilarli darajada koʻpdir.

Infratuzilma masalasi hamon eng ogʻriqli nuqta boʻlib qolmoqda. Tadqiqot natijalariga koʻra, quyidagi omillar elektromobillar ommaviylashishini sekinlashtirmoqda:

  • Jamoat joylarida quvvatlash stansiyalarining yetishmasligi (41%);
  • Xodimlarning uylarida quvvatlash imkoniyati yoʻqligi (41%);
  • Ish joylarida quvvatlash nuqtalarining kamligi (faqat 27% kompaniyalarda mavjud).
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, korporativ sektor elektromobillar bozorining lokomotiviga aylanmoqda. Garchi infratuzilma va narx bilan bogʻliq muammolar mavjud boʻlsa-da, soliq imtiyozlari va xodimlarning shaxsiy qiziqishi ushbu oʻtish jarayonini ortga qaytmas qilib qoʻydi. Oʻzbekiston sharoitida ham korporativ parklarni elektrlashtirish, ayniqsa, BYD kabi brendlarning mahalliy ishlab chiqarilishi fonida, kelajakda shunday soliq va iqtisodiy ragʻbatlar hisobiga tezlashishi kutilmoqda.

ElektromobilKorporativ ParkSoliq ImtiyoziArvalAvtomobil Bozori
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiBYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiBugun, 17:29BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBugun, 17:27Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiYaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiBugun, 16:28Hyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiHyundai robototexnika sohasida mutlaq hukmronlikka intilmoqda: Boston Dynamics toʻliq sotib olindiBugun, 13:57«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdi«OZB» seriyali yangi avtoraqamlar sotuvga chiqdiBugun, 12:34Renault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaRenault Megane E-Tech yangilandi: Endi u sportcha qiyofa va kengaytirilgan masofaga egaBugun, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi