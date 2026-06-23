Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladi

·28·Avto
Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladi

Amerika avtogiganti Ford oʻzining yangi va hamyonbop elektromobillar platformasini yaratishda Formula 1 poygalari tajribasidan foydalanmoqda. Kompaniya bosh direktori Jim Farleyning soʻzlariga koʻra, Kaliforniyadagi maxsus “skunkworks” jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu texnologiya kelajakda nafaqat AQSH, balki Yevropa bozorini ham zabt etishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Universal EV deb nomlangan yangi platforma ustida ishlayotgan muhandislar guruhi anʼanaviy avtosanoat qoliplaridan voz kechgan holda faoliyat yuritmoqda. Jamoaning asosiy qismi motorsport sohasi mutaxassislaridan tarkib topgan boʻlib, ular giperkarlardan ham murakkabroq va samaraliroq muhandislik yechimlarini tatbiq etishmoqda. Bu haqda Autocar nashri batafsil ma’lumot berdi.

Xitoy brendlariga qarshi yangi strategiya

Ford rahbariyati ushbu loyihani Xitoyning arzon elektromobillari bilan raqobat qilishning eng samarali yoʻli deb hisoblamoqda. Yangi platformadagi ilk avtomobil AQSH bozori uchun moʻljallangan ixcham pikap boʻlishi va uning narxi taxminan 30 000 dollar atrofida belgilanishi kutilmoqda. Bu esa elektromobillar segmentida narx borasida katta ustunlik beradi.

Jim Farleyning ta’kidlashicha, Formula 1 dunyosidan kelgan mutaxassislar aerodinamika va energiya samaradorligi boʻyicha noyob bilimlarga ega. “Bizning jamoamiz a’zolarining deyarli barchasi yo F1 dan kelgan, yoki ushbu poygalarning ashaddiy ishqibozidir. Ularning aerodinamik bilimlari bizga raqobatchilardan ustunlik beradi”, — deydi Ford rahbari.

Yangi platforma asosida yaratiladigan avtomobillar tashqi koʻrinishi bilan Fordning hozirgi ichki yonuv dvigatelli modellaridan tubdan farq qiladi. Tezer videolarida aks etgan eskizlar dizaynga mutlaqo yangicha yondashuvdan dalolat bermoqda. Bu esa brendning vizual identifikatsiyasini yangilashga xizmat qiladi.

Yevropa bozori va kelajak rejalari

Hozircha Ford ushbu platformadagi modellarni Yevropaga olib kelish masalasini rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, mutaxassislar buni ehtimoldan xoli deb hisoblashmaydi. Taxminlarga koʻra, Universal EV platformasidagi modellar 2028-yilda chiqishi kutilayotgan Renault platformasidagi xatchbek va krossoverlardan soʻng qit’a bozoriga kirib kelishi mumkin.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham bunday hamyonbop elektromobillarning paydo boʻlishi muhim ahamiyatga ega. Ford brendining jahon miqyosidagi nufuzi va hamyonbop narx strategiyasi mahalliy iste’molchilar orasida elektromobillarga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Ford anʼanaviy avtomobil ishlab chiqaruvchisidan yuqori texnologiyali va samaradorlikka yoʻnaltirilgan kompaniyaga aylanishni maqsad qilgan. Formula 1 dagi tajribani ommaviy ishlab chiqarishga koʻchirish orqali kompaniya elektromobillar bozorida yangi davrni boshlab bermoqchi.

FordElektromobilFormula 1Universal EVAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiToyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiBugun, 09:24Britaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBritaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBugun, 06:58Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiElektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiKecha, 20:21BYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiBYD kompaniyasi Shark pikapi bilan Yevropa bozoriga jiddiy zarba bermoqchiKecha, 17:29BMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaBMW X5 yangi avlodi taqdim etiladi: Besh xil dvigatel va ulkan akkumulyator kutilmoqdaKecha, 17:27Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiYaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiKecha, 16:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi