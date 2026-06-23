Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladi
Amerika avtogiganti Ford oʻzining yangi va hamyonbop elektromobillar platformasini yaratishda Formula 1 poygalari tajribasidan foydalanmoqda. Kompaniya bosh direktori Jim Farleyning soʻzlariga koʻra, Kaliforniyadagi maxsus “skunkworks” jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu texnologiya kelajakda nafaqat AQSH, balki Yevropa bozorini ham zabt etishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Universal EV deb nomlangan yangi platforma ustida ishlayotgan muhandislar guruhi anʼanaviy avtosanoat qoliplaridan voz kechgan holda faoliyat yuritmoqda. Jamoaning asosiy qismi motorsport sohasi mutaxassislaridan tarkib topgan boʻlib, ular giperkarlardan ham murakkabroq va samaraliroq muhandislik yechimlarini tatbiq etishmoqda. Bu haqda Autocar nashri batafsil ma’lumot berdi.
Xitoy brendlariga qarshi yangi strategiyaFord rahbariyati ushbu loyihani Xitoyning arzon elektromobillari bilan raqobat qilishning eng samarali yoʻli deb hisoblamoqda. Yangi platformadagi ilk avtomobil AQSH bozori uchun moʻljallangan ixcham pikap boʻlishi va uning narxi taxminan 30 000 dollar atrofida belgilanishi kutilmoqda. Bu esa elektromobillar segmentida narx borasida katta ustunlik beradi.
Jim Farleyning ta’kidlashicha, Formula 1 dunyosidan kelgan mutaxassislar aerodinamika va energiya samaradorligi boʻyicha noyob bilimlarga ega. “Bizning jamoamiz a’zolarining deyarli barchasi yo F1 dan kelgan, yoki ushbu poygalarning ashaddiy ishqibozidir. Ularning aerodinamik bilimlari bizga raqobatchilardan ustunlik beradi”, — deydi Ford rahbari.
Yangi platforma asosida yaratiladigan avtomobillar tashqi koʻrinishi bilan Fordning hozirgi ichki yonuv dvigatelli modellaridan tubdan farq qiladi. Tezer videolarida aks etgan eskizlar dizaynga mutlaqo yangicha yondashuvdan dalolat bermoqda. Bu esa brendning vizual identifikatsiyasini yangilashga xizmat qiladi.
Yevropa bozori va kelajak rejalariHozircha Ford ushbu platformadagi modellarni Yevropaga olib kelish masalasini rasman tasdiqlamagan boʻlsa-da, mutaxassislar buni ehtimoldan xoli deb hisoblashmaydi. Taxminlarga koʻra, Universal EV platformasidagi modellar 2028-yilda chiqishi kutilayotgan Renault platformasidagi xatchbek va krossoverlardan soʻng qit’a bozoriga kirib kelishi mumkin.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham bunday hamyonbop elektromobillarning paydo boʻlishi muhim ahamiyatga ega. Ford brendining jahon miqyosidagi nufuzi va hamyonbop narx strategiyasi mahalliy iste’molchilar orasida elektromobillarga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Ford anʼanaviy avtomobil ishlab chiqaruvchisidan yuqori texnologiyali va samaradorlikka yoʻnaltirilgan kompaniyaga aylanishni maqsad qilgan. Formula 1 dagi tajribani ommaviy ishlab chiqarishga koʻchirish orqali kompaniya elektromobillar bozorida yangi davrni boshlab bermoqchi.
…