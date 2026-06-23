AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladi
Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi AvtoVAZ kompaniyasi Lada modellarining sifati va xavfsizligini oshirish maqsadida maxsus rentgenografik nazorat tizimidan foydalanmoqda. Ushbu texnologiya oddiy vizual koʻrik paytida koʻzga tashlanmaydigan ichki nuqsonlarni aniqlash imkonini beradi. Bu kabi yuqori texnologik yondashuv avtomobil butlovchi qismlarining chidamliligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya laboratoriyasida oʻrnatilgan zamonaviy rentgen qurilmalari ham choʻyan, ham alyuminiydan tayyorlangan detallarni sinovdan oʻtkazadi. Tekshiruv jarayoniga asosan dvigatel bloklari, tirsakli vallar, karterlar va silindr kallaklari kabi avtomobilning eng muhim tugunlari jalb etilgan. Bu qismlardagi kichik bir yoriq yoki boʻshliq kelajakda butun agregatning ishdan chiqishiga sabab boʻlishi mumkin.
Sifat nazorati: 0,1 millimetrgacha boʻlgan aniqlikNazorat jarayoni juda qatʼiy tartibda amalga oshiriladi: har bir metall eritish jarayonidan soʻng laboratoriyaga namunalar yuboriladi. Mutaxassis-defektoskopistlar maxsus uskunalar yordamida detal ichidagi 0,1 millimetrgacha boʻlgan nuqsonlarni ham aniqlashga muvaffaq boʻlishmoqda. Bunday aniqlik darajasi ishlab chiqarishdagi brak mahsulotlar foizini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi.
Hozirgi vaqtda AvtoVAZ ushbu rentgen tizimini 150 dan ortiq turdagi turli butlovchi qismlarni tekshirish uchun qoʻllamoqda. Bu nafaqat konveyerdan chiqayotgan joriy modellarga, balki kompaniyaning istiqbolli loyihalariga ham tegishlidir. Mutaxassislar yangi detallarni hali ommaviy ishlab chiqarishga kiritilmasdan turib, ularning ichki tuzilishini tahlil qilib borishmoqda.
Garchi rasmiy maʼlumotlarda ochiqlanmagan boʻlsa-da, ekspertlarning fikricha, ushbu qatʼiy nazorat choralari kompaniyaning yangi loyihasi — Lada Azimut krossoveri bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Yangi modelni bozorga chiqarishdan oldin uning har bir qismi xalqaro standartlarga javob berishi talab etiladi.
Oʻzbekiston bozorida ham Lada avtomobillari oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchining sifat nazoratiga bunday jiddiy yondashishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham muhim yangilikdir. Yashirin xavflarni ishlab chiqarish bosqichidayoq bartaraf etish avtomobillarning xizmat muddatini uzaytiradi va yoʻllardagi xavfsizlikni taʼminlaydi.
…