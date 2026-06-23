AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladi

·0·Avto
AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladi

Rossiyaning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchisi AvtoVAZ kompaniyasi Lada modellarining sifati va xavfsizligini oshirish maqsadida maxsus rentgenografik nazorat tizimidan foydalanmoqda. Ushbu texnologiya oddiy vizual koʻrik paytida koʻzga tashlanmaydigan ichki nuqsonlarni aniqlash imkonini beradi. Bu kabi yuqori texnologik yondashuv avtomobil butlovchi qismlarining chidamliligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya laboratoriyasida oʻrnatilgan zamonaviy rentgen qurilmalari ham choʻyan, ham alyuminiydan tayyorlangan detallarni sinovdan oʻtkazadi. Tekshiruv jarayoniga asosan dvigatel bloklari, tirsakli vallar, karterlar va silindr kallaklari kabi avtomobilning eng muhim tugunlari jalb etilgan. Bu qismlardagi kichik bir yoriq yoki boʻshliq kelajakda butun agregatning ishdan chiqishiga sabab boʻlishi mumkin.

Sifat nazorati: 0,1 millimetrgacha boʻlgan aniqlik

Nazorat jarayoni juda qatʼiy tartibda amalga oshiriladi: har bir metall eritish jarayonidan soʻng laboratoriyaga namunalar yuboriladi. Mutaxassis-defektoskopistlar maxsus uskunalar yordamida detal ichidagi 0,1 millimetrgacha boʻlgan nuqsonlarni ham aniqlashga muvaffaq boʻlishmoqda. Bunday aniqlik darajasi ishlab chiqarishdagi brak mahsulotlar foizini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda AvtoVAZ ushbu rentgen tizimini 150 dan ortiq turdagi turli butlovchi qismlarni tekshirish uchun qoʻllamoqda. Bu nafaqat konveyerdan chiqayotgan joriy modellarga, balki kompaniyaning istiqbolli loyihalariga ham tegishlidir. Mutaxassislar yangi detallarni hali ommaviy ishlab chiqarishga kiritilmasdan turib, ularning ichki tuzilishini tahlil qilib borishmoqda.

Garchi rasmiy maʼlumotlarda ochiqlanmagan boʻlsa-da, ekspertlarning fikricha, ushbu qatʼiy nazorat choralari kompaniyaning yangi loyihasi — Lada Azimut krossoveri bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Yangi modelni bozorga chiqarishdan oldin uning har bir qismi xalqaro standartlarga javob berishi talab etiladi.

Oʻzbekiston bozorida ham Lada avtomobillari oʻz oʻrniga ega ekanligini hisobga olsak, ishlab chiqaruvchining sifat nazoratiga bunday jiddiy yondashishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham muhim yangilikdir. Yashirin xavflarni ishlab chiqarish bosqichidayoq bartaraf etish avtomobillarning xizmat muddatini uzaytiradi va yoʻllardagi xavfsizlikni taʼminlaydi.

AvtoVAZLadaTexnologiyaAvtoSifat Nazorati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiXitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiBugun, 18:51Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiJaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiBugun, 14:20Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiFord arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiBugun, 10:27Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiToyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiBugun, 09:24Britaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBritaniyada dunyodagi eng tezkor mototsikl yaratildi: 320 km/soat tezlikka soniyalar ichidaBugun, 06:58Elektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiElektromobillar korporativ sektorda ommalashmoqda: Soliq imtiyozlari asosiy omil boʻldiKecha, 20:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi