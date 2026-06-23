Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdi
Chexiya avtogiganti Skoda oʻzining yangi flagmani — yetti oʻrinli Peaq krossoverini rasman namoyish qildi. Ushbu model brend tarixidagi eng qimmat avtomobilga aylandi va uning boshlangʻich narxi 51 980 funt sterling (taxminan 66 ming dollar) etib belgilandi. Elektr SUV segmentida yangi sahifa ochishi kutilayotgan ushbu model oʻzining oʻlchamlari va texnologik imkoniyatlari bilan bozordagi raqobatchilariga jiddiy qarshilik koʻrsatishni maqsad qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Skoda Peaq brendning ichki yonuv dvigatelli Kodiaq modelining elektr muqobili sifatida koʻrilmoqda. Volkswagen Group kompaniyasining MEB platformasida qurilgan ushbu krossover brendning hozirgi kunga qadar ishlab chiqarilgan eng yirik avtomobilidir. Uning uzunligi 4,9 metrni, balandligi esa 1,7 metrni tashkil etadi. Bu kabi oʻlchamlar avtomobil salonida maksimal darajada kenglik va qulaylikni taʼminlashga xizmat qiladi.
Keng salon va innovatsion qulayliklarAvtomobil ichki qismi oʻzining transformatsiya qilinish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Skoda muhandislari ikkinchi va uchinchi qator yoʻlovchilari uchun keng oyoq masofasini yaratishgan. Yukxonaning hajmi barcha oʻrindiqlar tik holatda boʻlganda 299 litrni tashkil qiladi, uchinchi qator yigʻilganda esa bu koʻrsatkich 890 litrgacha oshadi. Agar faqat oldingi oʻrindiqlar qoldirilsa, yukxona sigʻimi 2075 litrga yetadi, bu esa oilaviy sayohatlar uchun juda qulaydir.
Flagman maqomiga mos ravishda Peaq modeli yuqori darajadagi hashamatni taklif etadi. Avtomobilga massaj funksiyasiga ega oyoq tayanchli oʻrindiqlar, Sonos audio tizimi va brend tarixidagi eng katta panoramali tom oʻrnatilgan. Ushbu tomning oʻziga xosligi shundaki, haydovchi salonning maʼlum qismlarini xohishiga koʻra qorongʻulashtirishi yoki yoritishi mumkin.
Boshqaruv panelida 13,6 dyuymli sensorli displey va 10 dyuymli raqamli asboblar paneli joy olgan. Muhim maʼlumotlarni haydovchi koʻz oldida aks ettiruvchi head-up displey esa kelasi yildan qoʻshimcha opsiyalar roʻyxatiga qoʻshiladi. Shuningdek, avtomobilning aerodinamikasini yaxshilash maqsadida eshik tutqichlari korpus ichiga kirib ketadigan qilib ishlangan.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvat zahirasiSkoda Peaq bozorda ikki xil modifikatsiyada taqdim etiladi:
- 90 modeli: Orqa oʻqqa oʻrnatilgan 282 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan.
- 90X modeli: Toʻliq uzatmali (4WD) tizimga ega boʻlib, old va orqa motorlar umumiy 294 ot kuchini taʼminlaydi.
…