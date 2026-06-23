Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdi

·0·Avto
Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdi

Chexiya avtogiganti Skoda oʻzining yangi flagmani — yetti oʻrinli Peaq krossoverini rasman namoyish qildi. Ushbu model brend tarixidagi eng qimmat avtomobilga aylandi va uning boshlangʻich narxi 51 980 funt sterling (taxminan 66 ming dollar) etib belgilandi. Elektr SUV segmentida yangi sahifa ochishi kutilayotgan ushbu model oʻzining oʻlchamlari va texnologik imkoniyatlari bilan bozordagi raqobatchilariga jiddiy qarshilik koʻrsatishni maqsad qilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Skoda Peaq brendning ichki yonuv dvigatelli Kodiaq modelining elektr muqobili sifatida koʻrilmoqda. Volkswagen Group kompaniyasining MEB platformasida qurilgan ushbu krossover brendning hozirgi kunga qadar ishlab chiqarilgan eng yirik avtomobilidir. Uning uzunligi 4,9 metrni, balandligi esa 1,7 metrni tashkil etadi. Bu kabi oʻlchamlar avtomobil salonida maksimal darajada kenglik va qulaylikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Keng salon va innovatsion qulayliklar

Avtomobil ichki qismi oʻzining transformatsiya qilinish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Skoda muhandislari ikkinchi va uchinchi qator yoʻlovchilari uchun keng oyoq masofasini yaratishgan. Yukxonaning hajmi barcha oʻrindiqlar tik holatda boʻlganda 299 litrni tashkil qiladi, uchinchi qator yigʻilganda esa bu koʻrsatkich 890 litrgacha oshadi. Agar faqat oldingi oʻrindiqlar qoldirilsa, yukxona sigʻimi 2075 litrga yetadi, bu esa oilaviy sayohatlar uchun juda qulaydir.

Flagman maqomiga mos ravishda Peaq modeli yuqori darajadagi hashamatni taklif etadi. Avtomobilga massaj funksiyasiga ega oyoq tayanchli oʻrindiqlar, Sonos audio tizimi va brend tarixidagi eng katta panoramali tom oʻrnatilgan. Ushbu tomning oʻziga xosligi shundaki, haydovchi salonning maʼlum qismlarini xohishiga koʻra qorongʻulashtirishi yoki yoritishi mumkin.

Boshqaruv panelida 13,6 dyuymli sensorli displey va 10 dyuymli raqamli asboblar paneli joy olgan. Muhim maʼlumotlarni haydovchi koʻz oldida aks ettiruvchi head-up displey esa kelasi yildan qoʻshimcha opsiyalar roʻyxatiga qoʻshiladi. Shuningdek, avtomobilning aerodinamikasini yaxshilash maqsadida eshik tutqichlari korpus ichiga kirib ketadigan qilib ishlangan.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat zahirasi

Skoda Peaq bozorda ikki xil modifikatsiyada taqdim etiladi:

  • 90 modeli: Orqa oʻqqa oʻrnatilgan 282 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan.
  • 90X modeli: Toʻliq uzatmali (4WD) tizimga ega boʻlib, old va orqa motorlar umumiy 294 ot kuchini taʼminlaydi.
Har ikkala versiya ham 86 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, bir marta quvvatlanishda 627 kilometrgacha (390 mil) masofa bosib oʻta oladi. Avtomobil 199 kW quvvatli tezkor quvvatlash qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa batareyani 28 daqiqa ichida 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish imkonini beradi. Yangi modelning ilk egalariga yetkazib berish jarayoni kelasi yilning boshidan boshlanishi rejalashtirilgan.

SkodaPeaqElektromobilKrossoverAvto-yangilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaToyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaBugun, 22:30AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiAvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiBugun, 19:24Xitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiXitoyda Tesla ishtirokida navbatdagi YTH: Haydovchi va kompaniya oʻrtasida nizo kelib chiqdiBugun, 18:51Jaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiJaguar brendi yangi davrni boshlamoqda: Type 01 elektromobili oktyabrda taqdim etiladiBugun, 14:20Ford arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiFord arzon elektromobillar bozorida inqilob qilmoqchi: F1 texnologiyalari yordamga keladiBugun, 10:27Toyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiToyota Yevropa Ittifoqini proteksionizm oqibatlaridan ogohlantirdiBugun, 09:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi