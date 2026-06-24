Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?

·14·Avto
Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?

Dunyo avtomobil sanoati tarixida shunday nomlar borki, ular vaqt oʻtishi bilan shunchaki brend emas, balki butun bir sohaning sinonimiga aylanib ulgurgan. Bugungi kunda koʻpchilik Autocar deganda nufuzli Britaniya nashrini tushunsa-da, bu nomning kelib chiqishi va ommalashishi avtomobil ixtiro qilingan ilk davrlarga borib taqaladi. Bu xuddi Volkswagen Golf yoki Citroën kabi nomlarning qulogʻimizga odatiy eshitilishiga oʻxshaydi, biroq ularning har biri ortida oʻziga xos tarixiy asos mavjud. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri oʻz faoliyatini boshlagan paytda, bugungi kunda bizga oddiy tuyulgan "avtomobil" soʻzi hali umumiy isteʼmolda emas edi. Oʻsha davrda muhandislar va ixtirochilar oʻziyurar aravalarni nima deb atash ustida bosh qotirishgan. Nashr asoschilari esa kelajakda butun dunyoni zabt etadigan ushbu yangi ixtiro uchun eng mos nomni bashorat qila olishgan. Autocar maʼlumotlariga koʻra, bu nom oʻsha paytdagi yangi texnologiyaning mohiyatini — yaʼni mustaqil harakatlanuvchi transport vositasini ifodalagan.

Tarixiy ildizlar va nomlanish siri

Qiziqarli jihati shundaki, koʻplab mashhur brendlar kabi Autocar ham oʻz nomini tasodifan tanlamagan. Masalan, André Citroën familiyasi uning bobosi limon savdosi bilan shugʻullangani bilan bogʻliq boʻlsa, Autocar nomi toʻgʻridan-toʻgʻri texnik inqilobni anglatgan. Nashr oʻzining birinchi sonlaridan boshlaboq, oʻquvchilarga otlarsiz harakatlanadigan transport vositalarining afzalliklarini tushuntira boshlagan va bu bilan sohaning terminologik bazasini shakllantirgan.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham brend nomlarining oʻrni juda muhim. Masalan, xalq orasida Chevrolet brendining ayrim modellari yoki BYD kabi elektromobillar nomlari tezda ommalashib ketdi. Autocar misolida koʻrishimiz mumkinki, muvaffaqiyatli tanlangan nom nafaqat mahsulotni, balki butun bir axborot ekotizimini oʻnlab yillar davomida ushlab turishi mumkin. Bu brend bugungi kunda ham jahon avto-jurnalistikasining eng nufuzli manbalaridan biri boʻlib qolmoqda.

Sanoatga taʼsir va zamonaviy qarashlar

Bugungi kunda Autocar shunchaki jurnal emas, balki avtomobillarni sinovdan oʻtkazish (test-drive) boʻyicha jahon standartlarini belgilab beruvchi muassasadir. Ularning tahlillari va baholari yangi chiqqan Tesla Model 3 yoki Mercedes-Benz S-Class kabi modellarning bozordagi muvaffaqiyatiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Nashr mutaxassislari har bir detalga, dvigatel quvvatidan tortib, salon qulayligigacha professional yuksak professionalizm bilan yondashishadi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Autocar nomi avtomobil olamida ishonch va sifat belgisiga aylangan. Ular oʻz vaqtida yangi ixtironing nomini toʻgʻri topishgani kabi, bugun ham avtomobil sanoatining kelajagi — elektromobillar va avtonom boshqaruv tizimlari qaysi yoʻnalishda rivojlanishini aniq bashorat qilib kelmoqda. Bu esa professional jurnalistikaning texnik taraqqiyot bilan qanchalik chambarchas bogʻliqligini yana bir bor isbotlaydi.

AutocarAvtomobil TarixiAvto-jurnalistikaBrendlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiMorgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiBugun, 13:52Shell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiShell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiBugun, 04:28Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaPorsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaBugun, 00:26Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaToyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaKecha, 22:30Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiSkoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiKecha, 22:22AvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiAvtoVAZ avtomobillardagi yashirin nuqsonlarni rentgen orqali aniqlashni boshladiKecha, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi