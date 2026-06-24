Haydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadi

·35·Avto
Haydovchilar uchun yomon xabar: mashhur jarimalar yana qimmatlashadi

2026 yil 1 sentyabrdan bazaviy hisoblash miqdori 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga oshiriladi. Shu sabab yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar ham ko‘payadi.

Endilikda xavfsizlik kamarini taqmaslik 220 ming so‘m, hujjatsiz yoki sug‘urtasiz harakatlanish 440 ming so‘m miqdorida jarimaga sabab bo‘ladi.

Qizil chiroqda o‘tish va rulda telefondan foydalanish uchun jarima 1 million 320 ming so‘mni tashkil etadi. Taqiqlangan joyda to‘xtash esa 880 ming so‘mga tushadi.

Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish 440 ming so‘m, 20–40 km/soatga oshirish 2 million 200 ming so‘m, 40 km/soatdan yuqori oshirish esa 3 million 960 ming so‘m jarimaga sabab bo‘ladi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Avtomobil olamining asoschisi: Autocar nomi qanday qilib brendga aylandi?Bugun, 14:21Morgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiMorgan va Pininfarina hamkorligida eksklyuziv Midsummer Coupé modeli taqdim etildiBugun, 13:52Shell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiShell kelajak elektromobillari uchun Triple10 konsepsiyasini taqdim etdiBugun, 04:28Porsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaPorsche Buyuk Britaniyadagi 75 yillik yubileyini Sunstede festivali bilan nishonlamoqdaBugun, 00:26Toyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaToyota RAV4 AQSH bozorida misli koʻrilmagan talabga sabab boʻlmoqdaKecha, 22:30Skoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiSkoda oʻzining eng qimmat va hashamatli Peaq elektromobilini taqdim etdiKecha, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi