Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?
Elektromobillar sanoati jadal rivojlanar ekan, akkumulyator texnologiyalari sohasidagi atamalar ham murakkablashib bormoqda. Bugungi kunda anʼanaviy suyuq elektrolitli batareyalardan voz kechib, yanada xavfsiz va samarali boʻlgan qattiq holatdagi (solid-state) texnologiyalarga oʻtish davri boshlanmoqda. Bu oʻzgarishlar nafaqat yurish masofasini oshiradi, balki quvvatlanish vaqtini ham sezilarli darajada qisqartiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
MG brendi oʻzining SolidCore deb nomlangan yarim qattiq holatdagi akkumulyatorlarini ommaviy ishlab chiqarishni boshlaganini eʼlon qildi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu texnologiya joriy yilning oxirida Yevropa bozoridagi MG elektromobillarida paydo boʻladi. SolidCore xujayralari ham qattiq, ham suyuq elektrolitlarni oʻz ichiga oladi, biroq suyuqlik miqdori atigi 5 foizni tashkil etadi. Bu anʼanaviy batareyalarga qaraganda sovuq ob-havoda yaxshiroq ishlash va tezroq quvvatlanish imkonini beradi.
Yarim qattiq va toʻliq qattiq holatdagi texnologiyalarBozordagi boshqa ishlab chiqaruvchilar yarim qattiq texnologiyalar uchun koʻpincha elektrolit gellaridan foydalanishadi, biroq MG yondashuvi biroz farq qiladi. Shu bilan birga, Renault kompaniyasining Ampere boʻlinmasi Basquevolt bilan hamkorlikda litiy-metall asosidagi batareyalarni ishlab chiqishni tezlashtirmoqda. Ushbu texnologiya anʼanaviy grafit anodlar oʻrniga litiy-metalldan foydalanishga imkon beruvchi maxsus polimer elektrolitga asoslangan.
Litiy-metall anodlaridan foydalanish akkumulyatorning energiya zichligini keskin oshiradi. Ammo bu texnologiya uzoq vaqt davomida muhandislar uchun qiyinchilik tugʻdirib keldi. Asosiy muammolardan biri — dendritlar deb ataladigan ignasimon tuzilmalarning hosil boʻlishidir. Ular elektrolit orqali oʻsib, katodga yetib borganda qisqa tutashuvni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, quvvatlanish vaqtida litiy-metall hajmining oʻzgarishi batareya blokining yaxlitligiga xavf tugʻdiradi.
Kelajak istiqbollari va raqobatAmpere va Basquevolt hamkorligi allaqachon ijobiy natijalarni koʻrsatmoqda. Ularning texnologiyasi yuqori energiya zichligiga erishish bilan birga, batareya paketlarini ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Agar litiy-metall anodlaridan xavfsiz foydalanish yoʻlga qoʻyilsa, elektromobillarni quvvatlantirish vaqti ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga yonilgʻi quyish vaqti bilan deyarli tenglashadi.
Hozirda yarim qattiq holatdagi batareyalar ancha yetilgan texnologiya hisoblanadi va MG bu borada peshqadamlik qilmoqda. Biroq, sanoat gigantlari toʻliq qattiq holatdagi (all-solid-state) akkumulyatorlar ustida ham faol ish olib bormoqda. Masalan, Nissan kompaniyasi 2028-yilga borib shunday texnologiya bilan jihozlangan ilk elektromobilini taqdim etishga vaʼda bergan.
Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, ushbu yangi texnologiyalar kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, qish faslidagi samaradorlik va quvvatlanish tezligi masalasi bizning iqlim sharoitimizda hal qiluvchi omillardan biri boʻlib qolmoqda.
…