Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?

·23·Avto
Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?

Elektromobillar sanoati jadal rivojlanar ekan, akkumulyator texnologiyalari sohasidagi atamalar ham murakkablashib bormoqda. Bugungi kunda anʼanaviy suyuq elektrolitli batareyalardan voz kechib, yanada xavfsiz va samarali boʻlgan qattiq holatdagi (solid-state) texnologiyalarga oʻtish davri boshlanmoqda. Bu oʻzgarishlar nafaqat yurish masofasini oshiradi, balki quvvatlanish vaqtini ham sezilarli darajada qisqartiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

MG brendi oʻzining SolidCore deb nomlangan yarim qattiq holatdagi akkumulyatorlarini ommaviy ishlab chiqarishni boshlaganini eʼlon qildi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ushbu texnologiya joriy yilning oxirida Yevropa bozoridagi MG elektromobillarida paydo boʻladi. SolidCore xujayralari ham qattiq, ham suyuq elektrolitlarni oʻz ichiga oladi, biroq suyuqlik miqdori atigi 5 foizni tashkil etadi. Bu anʼanaviy batareyalarga qaraganda sovuq ob-havoda yaxshiroq ishlash va tezroq quvvatlanish imkonini beradi.

Yarim qattiq va toʻliq qattiq holatdagi texnologiyalar

Bozordagi boshqa ishlab chiqaruvchilar yarim qattiq texnologiyalar uchun koʻpincha elektrolit gellaridan foydalanishadi, biroq MG yondashuvi biroz farq qiladi. Shu bilan birga, Renault kompaniyasining Ampere boʻlinmasi Basquevolt bilan hamkorlikda litiy-metall asosidagi batareyalarni ishlab chiqishni tezlashtirmoqda. Ushbu texnologiya anʼanaviy grafit anodlar oʻrniga litiy-metalldan foydalanishga imkon beruvchi maxsus polimer elektrolitga asoslangan.

Litiy-metall anodlaridan foydalanish akkumulyatorning energiya zichligini keskin oshiradi. Ammo bu texnologiya uzoq vaqt davomida muhandislar uchun qiyinchilik tugʻdirib keldi. Asosiy muammolardan biri — dendritlar deb ataladigan ignasimon tuzilmalarning hosil boʻlishidir. Ular elektrolit orqali oʻsib, katodga yetib borganda qisqa tutashuvni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, quvvatlanish vaqtida litiy-metall hajmining oʻzgarishi batareya blokining yaxlitligiga xavf tugʻdiradi.

Kelajak istiqbollari va raqobat

Ampere va Basquevolt hamkorligi allaqachon ijobiy natijalarni koʻrsatmoqda. Ularning texnologiyasi yuqori energiya zichligiga erishish bilan birga, batareya paketlarini ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Agar litiy-metall anodlaridan xavfsiz foydalanish yoʻlga qoʻyilsa, elektromobillarni quvvatlantirish vaqti ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga yonilgʻi quyish vaqti bilan deyarli tenglashadi.

Hozirda yarim qattiq holatdagi batareyalar ancha yetilgan texnologiya hisoblanadi va MG bu borada peshqadamlik qilmoqda. Biroq, sanoat gigantlari toʻliq qattiq holatdagi (all-solid-state) akkumulyatorlar ustida ham faol ish olib bormoqda. Masalan, Nissan kompaniyasi 2028-yilga borib shunday texnologiya bilan jihozlangan ilk elektromobilini taqdim etishga vaʼda bergan.

Oʻzbekiston bozorida ham elektromobillar ommalashib borayotganini hisobga olsak, ushbu yangi texnologiyalar kelajakda mahalliy isteʼmolchilar uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, qish faslidagi samaradorlik va quvvatlanish tezligi masalasi bizning iqlim sharoitimizda hal qiluvchi omillardan biri boʻlib qolmoqda.

ElektromobilAkkumulyatorMGRenaultTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Bugun, 17:56JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaJCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaBugun, 15:58O‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaO‘zbekistonda elektromobillar soni jadal o‘sishda davom etmoqdaBugun, 15:51Issiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliIssiq havo va elektromobillar: Renault 4 misolida batareya samaradorligi tahliliBugun, 14:58Vauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiVauxhall brendi saqlab qolinadi: Stellantis britancha modellarga koʻproq erkinlik beradiBugun, 12:54BMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBMW M3 Touring yangi davrga qadam qoʻymoqda: Neue Klasse oilasida universal saqlab qolinadiBugun, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi