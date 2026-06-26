BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdi
Avtomobil sanoatida "flagman" tushunchasi koʻp hollarda brendning eng yirik, eng qimmat va texnologik jihatdan mukammal modeliga nisbatan ishlatiladi. BMW iX krossoveri aynan shu taʻrifga mos keladigan, nemis konsernining elektromobillar olamidagi choʻqqisi hisoblanadi. 134 ming funt sterlinglik narx va 650 ot kuchiga ega ushbu model nafaqat hashamat, balki muhandislik salohiyatining namoyishidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
BMW iX modeli brend uchun shunchaki navbatdagi elektromobil emas, balki kelajak texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish maydonchasi boʻlib xizmat qildi. Ishlab chiqaruvchining maqsadi BMW brendini haqiqiy lyuks segmentga olib chiqish va elektr dvigatellar sohasida yetakchilikni qoʻlga kiritish edi. iXBT.com maʼumotlariga koʻra, ushbu krossover brendning eng yirik va eng murakkab elektr transport vositasi sanaladi.
Texnologik mukammallik va quvvatBMW iX M60 versiyasi oʻzining dinamik koʻrsatkichlari bilan hayratda qoldiradi. 650 ot kuchiga ega dvigatel ulkan krossoverni sportkarlar darajasida tezlashtirishga qodir. Bu koʻrsatkich nafaqat trassada, balki shahar sharoitida ham haydovchiga cheksiz ishonch bagʻishlaydi. Avtomobilning interyeri esa anʼanaviy BMW uslubidan butunlay voz kechgan holda, minimalist va futuristik dizayn asosida yaratilgan.
Oʻzbekiston bozorida ham BMW brendining elektr modellari, xususan iX seriyasi tobora ommalashib bormoqda. Toshkent koʻchalarida ushbu krossoverni tez-tez uchratish mumkinligi, mahalliy premium segment xaridorlari orasida ekologik toza transportga boʻlgan qiziqish ortayotganidan dalolat beradi. Garchi narxi ancha yuqori boʻlsa-da, taqdim etilayotgan qulaylik va brend nufuzi oʻz xaridorini topmoqda.
Flagmanning asosiy vazifasiEkspertlarning taʼkidlashicha, BMW iX modelining asosiy vazifasi EV (elektromobil) texnologiyalarini rivojlantirish va ularni ommalashtirishdan iborat. Ushbu modelda qoʻllanilgan yangiliklar keyinchalik brendning nisbatan arzonroq modellari, masalan BMW i4 yoki BMW iX3 kabi avtomobillarda ham oʻz aksini topmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, BMW iX shunchaki transport vositasi emas, balki haydovchining ijtimoiy maqomi va zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan munosabatini ifodalovchi vositadir. 650 ot kuchi va yuqori darajadagi komfort uni bugungi kunda bozordagi eng kuchli elektromobillar qatorida saqlab turibdi.
…