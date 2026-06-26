BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdi

·17·Avto
BMW iX M60: Germaniya brendining eng kuchli va hashamatli elektromobili sinovdan o'tdi

Avtomobil sanoatida "flagman" tushunchasi koʻp hollarda brendning eng yirik, eng qimmat va texnologik jihatdan mukammal modeliga nisbatan ishlatiladi. BMW iX krossoveri aynan shu taʻrifga mos keladigan, nemis konsernining elektromobillar olamidagi choʻqqisi hisoblanadi. 134 ming funt sterlinglik narx va 650 ot kuchiga ega ushbu model nafaqat hashamat, balki muhandislik salohiyatining namoyishidir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

BMW iX modeli brend uchun shunchaki navbatdagi elektromobil emas, balki kelajak texnologiyalarini sinovdan oʻtkazish maydonchasi boʻlib xizmat qildi. Ishlab chiqaruvchining maqsadi BMW brendini haqiqiy lyuks segmentga olib chiqish va elektr dvigatellar sohasida yetakchilikni qoʻlga kiritish edi. iXBT.com maʼumotlariga koʻra, ushbu krossover brendning eng yirik va eng murakkab elektr transport vositasi sanaladi.

Texnologik mukammallik va quvvat

BMW iX M60 versiyasi oʻzining dinamik koʻrsatkichlari bilan hayratda qoldiradi. 650 ot kuchiga ega dvigatel ulkan krossoverni sportkarlar darajasida tezlashtirishga qodir. Bu koʻrsatkich nafaqat trassada, balki shahar sharoitida ham haydovchiga cheksiz ishonch bagʻishlaydi. Avtomobilning interyeri esa anʼanaviy BMW uslubidan butunlay voz kechgan holda, minimalist va futuristik dizayn asosida yaratilgan.

Oʻzbekiston bozorida ham BMW brendining elektr modellari, xususan iX seriyasi tobora ommalashib bormoqda. Toshkent koʻchalarida ushbu krossoverni tez-tez uchratish mumkinligi, mahalliy premium segment xaridorlari orasida ekologik toza transportga boʻlgan qiziqish ortayotganidan dalolat beradi. Garchi narxi ancha yuqori boʻlsa-da, taqdim etilayotgan qulaylik va brend nufuzi oʻz xaridorini topmoqda.

Flagmanning asosiy vazifasi

Ekspertlarning taʼkidlashicha, BMW iX modelining asosiy vazifasi EV (elektromobil) texnologiyalarini rivojlantirish va ularni ommalashtirishdan iborat. Ushbu modelda qoʻllanilgan yangiliklar keyinchalik brendning nisbatan arzonroq modellari, masalan BMW i4 yoki BMW iX3 kabi avtomobillarda ham oʻz aksini topmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, BMW iX shunchaki transport vositasi emas, balki haydovchining ijtimoiy maqomi va zamonaviy texnologiyalarga boʻlgan munosabatini ifodalovchi vositadir. 650 ot kuchi va yuqori darajadagi komfort uni bugungi kunda bozordagi eng kuchli elektromobillar qatorida saqlab turibdi.

BMWElektromobilAvtoTexnologiyaKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiJLR ommaviy bozordan voz kechmoqda: Britaniya brendi hashamat segmentiga oʻtadiBugun, 08:52Lada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiLada Iskra oilasi kengaymoqda: Universal modelning yangi va arzonroq versiyasi taqdim etildiBugun, 01:53Skoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariSkoda Enyaq vRS: Ham oilaviy, ham sport uslubidagi elektromobil imkoniyatlariKecha, 22:52Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Buyuk Britaniyada yoqilgʻi narxi nega Yevropaning boshqa davlatlaridan qimmat?Kecha, 17:56Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Elektromobillar inqilobi: Yarim qattiq va qattiq holatdagi akkumulyatorlar farqi nimada?Kecha, 16:55JCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaJCB vodorodli avtomobillar oʻrtasida jahon rekordinioʻrnatishga tayyorlanmoqdaKecha, 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi