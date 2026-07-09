McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildi

·0·Avto
McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildi

Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi McLaren oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan 750S oilasiga yakun yasovchi yangi 788HS superkarini namoyish etdi. Mazkur avtomobil nafaqat brendning V8 dvigatelli anʼanaviy superkarlari davrini yakunlaydi, balki kompaniyaning yangi strategik bosqichga oʻtayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

McLaren Special Operations (MSO) boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan 788HS modeli 2017-yilda 720S bilan boshlangan va keyinchalik 765LT hamda 750S bilan davom etgan seriyaning soʻnggi vakili hisoblanadi. "High Sport" (HS) abbreviaturasi ostidagi ushbu mashina trekka yoʻnaltirilgan boʻlib, oʻzidan oldingi modellarning barcha ijobiy jihatlarini oʻzida mujassam etgan.

Texnik imkoniyatlar va quvvat

Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi 788HS modelining markazida 4,0 litrli, ikki turboli V8 dvigateli joylashgan. Muhandislar yangi zarblangan porshenlar va toʻrt quvurli maxsus chiqarish tizimini oʻnatish orqali dvigatel quvvatini 777 ot kuchiga (777 bhp) yetkazishga muvaffaq boʻlishdi. Bu koʻrsatkich avvalgi rekordchi 765LT modelidan ham yuqoridir.

Avtomobilning dinamik koʻrsatkichlari hayratlanarli: u noldan 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻni 2,8 soniyada erishadi. 200 km/soat tezlikni esa 7,0 soniyada zabt etadi. Superkarning maksimal tezligi soatiga 330 kilometrni (205 milya) tashkil etadi. Shuningdek, dvigatel oʻzining eng yuqori 8500 aylanish tezligida haydovchiga oʻzgacha akustik zavq taqdim etishi aytilmoqda.

Yengillik va aerodinamika

McLaren muhandislari avtomobil vaznini kamaytirishga alohida eʼbor qaratishgan. Yangi uglerod tolali (carbonfibre) kuzov elementlari tufayli 788HS modelining quruq vazni 1265 kilogrammga tushirildi. Taqqoslash uchun, standart 750S modeli bundan 12 kilogrammga ogʻrroq edi. Bu esa har bir tonnaga toʻgʻri keladigan quvvat nisbatini sezilarli darajada yaxshilagan.

Shuningdek, avtomobilning aerodinamik paketi butunlay qayta koʻrib chiqilgan. Yangi agressiv dizayn nafaqat tashqi koʻrinishni zamonaviylashtirgan, balki yuqori tezlikda yerga yopishish kuchini ham oshirgan. Dvigatel oʻrindiqlari (engine mounts) ham takomillashtirilgan boʻlib, bu dvigatel vibratsiyasi va "hissiyotini" salonga yaxshiroq uzatish imkonini beradi.

Ushbu modelning chiqarilishi McLaren uchun yangi davr boshlanishini anglatadi. 2025-yil aprel oyida Britaniyaning Forseven startapi bilan birlashgan kompaniya yaqin oylarda oʻzining kelajakdagi strategik rejalari, jumladan, elektrlashtirish borasidagi qadamlarini eʼlon qilishi kutilmoqda. Hozircha esa 788HS brendning sof benzinli superkarlar tarixidagi eng yorqin yakuniy nuqta boʻlib qoladi.

McLarenSuperkarAvtomobilTexnologiyaV8 Dvigatel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiJanubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiKecha, 19:22BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibBYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibKecha, 17:24BMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobilBMW i3: Oʻn yildan keyin ham dolzarbligini yoʻqotmagan futuristik elektromobilKecha, 15:25Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Xizmat avtomobili yoki naqd pul: Qaysi taklif xodim uchun foydaliroq?Kecha, 13:30BYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiBYD zaxira g‘ildirakka ehtiyojni yo‘q qiladigan avtomobilni taqdim etdiKecha, 12:28Dacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiDacia yangi Striker krossoverini taqdim etdi: Hamyonbop SUV va universal uygʻunligiKecha, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi