McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildi
Britaniyaning hashamatli avtomobillar ishlab chiqaruvchisi McLaren oʻzining eng muvaffaqiyatli modellaridan biri boʻlgan 750S oilasiga yakun yasovchi yangi 788HS superkarini namoyish etdi. Mazkur avtomobil nafaqat brendning V8 dvigatelli anʼanaviy superkarlari davrini yakunlaydi, balki kompaniyaning yangi strategik bosqichga oʻtayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
McLaren Special Operations (MSO) boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilgan 788HS modeli 2017-yilda 720S bilan boshlangan va keyinchalik 765LT hamda 750S bilan davom etgan seriyaning soʻnggi vakili hisoblanadi. "High Sport" (HS) abbreviaturasi ostidagi ushbu mashina trekka yoʻnaltirilgan boʻlib, oʻzidan oldingi modellarning barcha ijobiy jihatlarini oʻzida mujassam etgan.
Texnik imkoniyatlar va quvvatAutocar nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi 788HS modelining markazida 4,0 litrli, ikki turboli V8 dvigateli joylashgan. Muhandislar yangi zarblangan porshenlar va toʻrt quvurli maxsus chiqarish tizimini oʻnatish orqali dvigatel quvvatini 777 ot kuchiga (777 bhp) yetkazishga muvaffaq boʻlishdi. Bu koʻrsatkich avvalgi rekordchi 765LT modelidan ham yuqoridir.
Avtomobilning dinamik koʻrsatkichlari hayratlanarli: u noldan 100 km/soat tezlikka bor-yoʻgʻni 2,8 soniyada erishadi. 200 km/soat tezlikni esa 7,0 soniyada zabt etadi. Superkarning maksimal tezligi soatiga 330 kilometrni (205 milya) tashkil etadi. Shuningdek, dvigatel oʻzining eng yuqori 8500 aylanish tezligida haydovchiga oʻzgacha akustik zavq taqdim etishi aytilmoqda.
Yengillik va aerodinamikaMcLaren muhandislari avtomobil vaznini kamaytirishga alohida eʼbor qaratishgan. Yangi uglerod tolali (carbonfibre) kuzov elementlari tufayli 788HS modelining quruq vazni 1265 kilogrammga tushirildi. Taqqoslash uchun, standart 750S modeli bundan 12 kilogrammga ogʻrroq edi. Bu esa har bir tonnaga toʻgʻri keladigan quvvat nisbatini sezilarli darajada yaxshilagan.
Shuningdek, avtomobilning aerodinamik paketi butunlay qayta koʻrib chiqilgan. Yangi agressiv dizayn nafaqat tashqi koʻrinishni zamonaviylashtirgan, balki yuqori tezlikda yerga yopishish kuchini ham oshirgan. Dvigatel oʻrindiqlari (engine mounts) ham takomillashtirilgan boʻlib, bu dvigatel vibratsiyasi va "hissiyotini" salonga yaxshiroq uzatish imkonini beradi.
Ushbu modelning chiqarilishi McLaren uchun yangi davr boshlanishini anglatadi. 2025-yil aprel oyida Britaniyaning Forseven startapi bilan birlashgan kompaniya yaqin oylarda oʻzining kelajakdagi strategik rejalari, jumladan, elektrlashtirish borasidagi qadamlarini eʼlon qilishi kutilmoqda. Hozircha esa 788HS brendning sof benzinli superkarlar tarixidagi eng yorqin yakuniy nuqta boʻlib qoladi.
…