MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdi
Xitoyning SAIC konserniga tegishli boʻlgan MG brendi oʻzining yangi strategik yoʻnalishini belgilab beruvchi MG Cyber konseptual krossoverini keng jamoatchilikka taqdim etdi. Ushbu avtomobil nafaqat brendning kelajakdagi flagman elektromobili, balki kompaniyaning vizual qiyofasini butunlay oʻzgartiruvchi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Goodwood Festival of Speed tadbirida debyut qilgan MG Cyber uzunligi qariyb besh metrga yetadigan yirik va hashamatli krossoverdir. MG dizayn boʻlimi rahbari Jozef Kaban ushbu loyihani brend uchun "orzu qilingan avtomobil" deya taʼrifladi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur konsept MG Cyberster rodsteri sport yoʻnalishida qanday rol oʻynagan boʻlsa, premium va nufuzli segmentda ham shunday yetakchilikni taʼminlashi kerak.
Dizayn va bozor strategiyasiHozircha MG Cyber faqat eksteryer koʻrinishida namoyish etildi, uning ichki qismi va texnik xususiyatlari keyinroq ochiqlanadi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu model kelajakda seriyali ishlab chiqarishga yoʻnaltirilishi aniq. Ayrim bozorlarda ushbu avtomobil MGʼning yuqori toifadagi IM subbrendi ostida sotilishi ham istisno etilmayapti.
MG kompaniyasining mahsulotlar boʻyicha direktori Devid Allisonning taʼkidlashicha, brend dunyoning 100 dan ortiq mamlakatida faoliyat yuritadi va har bir bozorning oʻz talablari bor. Garchi MG Cyber global brendning kelajakdagi yuzini ifodalasa-da, uning barcha davlatlarda, jumladan Buyuk Britaniyada ham sotilishi hali toʻliq tasdiqlanmagan. Hozircha bu model brend intilayotgan vizual va texnologik choʻqqini koʻrsatuvchi koʻrgazmali namunadir.
Jozef Kaban ikki yildan buyon brend dizayni ustida ishlamoqda va MG Cyber uning ushbu lavozimdagi oʻziga xos bayonoti (statement) hisoblanadi. Dizaynerning fikricha, avtomobil koʻrinishi mijozlarning oʻzgaruvchan ehtiyojlari va bozor talablariga javob sifatida shakllantirilgan. Bu shunchaki chiroyli shakl emas, balki brendning keyingi qadamlarini belgilab beruvchi strategik yondashuvdir.
Kelajak modellarga taʼsiriMG Cyber bilan bir qatorda Goodwoodʼda MG Go deb nomlangan ixcham xetchbek konsepti ham koʻrsatildi. Bu model kelajakdagi MG 2 superminisidan darak beradi. Agar MG 2 kelasi yiliyoq savdoga chiqishi kutilayotgan boʻlsa, Cyber modelining seriyali talqini uchun biroz koʻproq vaqt talab etiladi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham MG brendi oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotganini hisobga olsak, bunday premium krossoverlarning paydo boʻlishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Hozirda yurtimizda BYD va boshqa Xitoy brendlarining elektromobillari ommalashayotgan bir paytda, MGʼning yangi flagmani kuchli raqobat muhitini yuzaga keltirishi tayin.
Xulosa qilib aytganda, MG Cyber brendning arzon segmentdan uzoqlashib, yanada nufuzli va texnologik jihatdan mukammal avtomobillar ishlab chiqarishga boʻlgan intilishini koʻrsatmoqda. Ushbu konseptdagi dizayn elementlari yaqin yillarda MGʼning barcha yangi modellarida oʻz aksini topadi.
…