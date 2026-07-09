MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdi

·0·Avto
MG Cyber: Britaniya brendi oʻzining kelajakdagi dizayn falsafasini namoyish etdi

Xitoyning SAIC konserniga tegishli boʻlgan MG brendi oʻzining yangi strategik yoʻnalishini belgilab beruvchi MG Cyber konseptual krossoverini keng jamoatchilikka taqdim etdi. Ushbu avtomobil nafaqat brendning kelajakdagi flagman elektromobili, balki kompaniyaning vizual qiyofasini butunlay oʻzgartiruvchi muhim qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Goodwood Festival of Speed tadbirida debyut qilgan MG Cyber uzunligi qariyb besh metrga yetadigan yirik va hashamatli krossoverdir. MG dizayn boʻlimi rahbari Jozef Kaban ushbu loyihani brend uchun "orzu qilingan avtomobil" deya taʼrifladi. Uning soʻzlariga koʻra, mazkur konsept MG Cyberster rodsteri sport yoʻnalishida qanday rol oʻynagan boʻlsa, premium va nufuzli segmentda ham shunday yetakchilikni taʼminlashi kerak.

Dizayn va bozor strategiyasi

Hozircha MG Cyber faqat eksteryer koʻrinishida namoyish etildi, uning ichki qismi va texnik xususiyatlari keyinroq ochiqlanadi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu model kelajakda seriyali ishlab chiqarishga yoʻnaltirilishi aniq. Ayrim bozorlarda ushbu avtomobil MGʼning yuqori toifadagi IM subbrendi ostida sotilishi ham istisno etilmayapti.

MG kompaniyasining mahsulotlar boʻyicha direktori Devid Allisonning taʼkidlashicha, brend dunyoning 100 dan ortiq mamlakatida faoliyat yuritadi va har bir bozorning oʻz talablari bor. Garchi MG Cyber global brendning kelajakdagi yuzini ifodalasa-da, uning barcha davlatlarda, jumladan Buyuk Britaniyada ham sotilishi hali toʻliq tasdiqlanmagan. Hozircha bu model brend intilayotgan vizual va texnologik choʻqqini koʻrsatuvchi koʻrgazmali namunadir.

Jozef Kaban ikki yildan buyon brend dizayni ustida ishlamoqda va MG Cyber uning ushbu lavozimdagi oʻziga xos bayonoti (statement) hisoblanadi. Dizaynerning fikricha, avtomobil koʻrinishi mijozlarning oʻzgaruvchan ehtiyojlari va bozor talablariga javob sifatida shakllantirilgan. Bu shunchaki chiroyli shakl emas, balki brendning keyingi qadamlarini belgilab beruvchi strategik yondashuvdir.

Kelajak modellarga taʼsiri

MG Cyber bilan bir qatorda Goodwoodʼda MG Go deb nomlangan ixcham xetchbek konsepti ham koʻrsatildi. Bu model kelajakdagi MG 2 superminisidan darak beradi. Agar MG 2 kelasi yiliyoq savdoga chiqishi kutilayotgan boʻlsa, Cyber modelining seriyali talqini uchun biroz koʻproq vaqt talab etiladi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham MG brendi oʻz oʻrnini mustahkamlab borayotganini hisobga olsak, bunday premium krossoverlarning paydo boʻlishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin. Hozirda yurtimizda BYD va boshqa Xitoy brendlarining elektromobillari ommalashayotgan bir paytda, MGʼning yangi flagmani kuchli raqobat muhitini yuzaga keltirishi tayin.

Xulosa qilib aytganda, MG Cyber brendning arzon segmentdan uzoqlashib, yanada nufuzli va texnologik jihatdan mukammal avtomobillar ishlab chiqarishga boʻlgan intilishini koʻrsatmoqda. Ushbu konseptdagi dizayn elementlari yaqin yillarda MGʼning barcha yangi modellarida oʻz aksini topadi.

MGElektromobilAvtoKonseptMG Cyber
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBugun, 15:56Ruf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiRuf kompaniyasi 1000 ot kuchiga ega yangi superkarni taqdim etdiBugun, 15:25MG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiMG kompaniyasi 2027-yilda Renault 5 bilan raqobatlashadigan yangi elektromobilini taqdim etdiBugun, 15:23McLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiMcLaren afsonaviy V8 superkarlari bilan xayrlashmoqda: Yangi 788HS taqdim etildiBugun, 12:21Janubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiJanubiy Koreyaning KGM brendi yangi Musso EV elektr pikapini taqdim etdiKecha, 19:22BYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibBYD Shark pikapi Yevropa bozoriga chiqdi: Ford Ranger uchun jiddiy raqibKecha, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Rossiyada Li Auto krossoverlari narxi keskin pasaydi: Chegirmalar eʻlon qilindi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi