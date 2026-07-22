O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda

·119·O‘zbekiston
O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda

O‘zbekistonda kelgusi yillarda o‘rtacha pensiya miqdori bosqichma-bosqich oshib, 2029 yilga kelib 2 million so‘mlik marradan o‘tishi mumkin. Bu haqda Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan 2027–2029 yillarga mo‘ljallangan Fiskal strategiya hujjatida ma’lum qilingan.

Hujjatda keltirilgan prognozlarga ko‘ra, hozirda o‘rtacha 1,7 million so‘mni tashkil etayotgan pensiya miqdori 2027 yilda 1,8 million so‘mga, 2028 yilda 1,9 million so‘mga, 2029 yilga borib esa 2,1 million so‘mga yetishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, pensiya oluvchilar soni ham yil sayin ortishi prognoz qilingan. Jumladan, 2026 yilda 4 million 427 ming nafar bo‘lgan ko‘rsatkich 2027 yilda 4 million 592 ming nafarga, 2028 yilda 4 million 760 ming nafarga va 2029 yilda qariyb 4 million 940 ming nafarga yetishi taxmin qilinmoqda.

Mutaxassislar hisob-kitoblariga ko‘ra, bu holat Pensiya jamg‘armasi xarajatlarining ham sezilarli oshishiga olib keladi. Xususan, jamg‘arma xarajatlari 2027 yilda 95,7 trillion so‘mni tashkil etishi mumkin. Bu 2026 yilga nisbatan 11 foizga ko‘pdir. 2028 yilda ushbu ko‘rsatkich 106,9 trillion so‘mga, 2029 yilda esa 119,4 trillion so‘mgacha yetishi prognoz qilinmoqda.

Jamg‘arma daromadlari ham o‘sishi kutilmoqda. Unga ko‘ra, 2027 yilda 73,8 trillion so‘m, 2028 yilda 83,3 trillion so‘m va 2029 yilda 96,1 trillion so‘m tushum bo‘lishi taxmin qilingan. Daromadlarning asosiy qismi ijtimoiy soliq hisobiga shakllanadi.

Biroq jamg‘arma xarajatlari daromadlardan yuqori bo‘lib qolayotgani sababli, davlat budjeti hisobidan ajratiladigan transfertlar ham bosqichma-bosqich ko‘paytirilishi rejalashtirilgan. Xususan, 2027 yilda bu maqsad uchun 23 trillion so‘m, 2028 yilda 25 trillion so‘m va 2029 yilda 27 trillion so‘m ajratilishi ko‘zda tutilgan.

Fiskal strategiyada ta’kidlanishicha, pensiya tizimidagi xarajatlarning doimiy o‘sishi va daromad bazasining cheklanganligi davlat budjetiga tushayotgan yuklamani oshirmoqda. Shu bois tizimni yanada takomillashtirish maqsadida norasmiy bandlikni qisqartirish, ijtimoiy soliq bo‘yicha imtiyozlarni bosqichma-bosqich bekor qilish, o‘zini o‘zi band qilgan shaxslarni pensiya tizimiga kengroq jalb etish hamda to‘langan ijtimoiy soliq bilan tayinlanadigan pensiya miqdori o‘rtasidagi bog‘liqlikni kuchaytirish taklif etilgan.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, mazkur o‘zgarishlar amalga oshirilsa, yangi tartib asosida pensiyaga chiqadigan fuqarolarning pensiya miqdori hozirgiga nisbatan o‘rtacha 8 foizga oshishi mumkin.

O'zbekistonIqtisodiyot va moliya vazirligiPensiya jamg'armasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiPrezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildiKecha, 20:16Namanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiKecha, 19:49150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?Kecha, 19:25Endi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qEndi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qKecha, 11:56Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiBesh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiKecha, 11:52Onlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladiOnlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladi22.07, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi