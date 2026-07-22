«Osobnyak» teatri asoschisi, taniqli aktyor Dmitriy Podnozov vafot etdi

·54·Madaniyat
«Osobnyak» teatri asoschisi, taniqli aktyor Dmitriy Podnozov vafot etdi

Sankt-Peterburgning «Osobnyak» drama teatri badiiy rahbari va asoschisi, «Kamenskaya», «Tergov sirlari» va «Chernobil» kabi ommabop seriallardagi rollari bilan tanilgan aktyor Dmitriy Podnozov 20 iyul kuni 64 yoshida olamdan o‘tdi.

Zamin.uz san’atkorning vafoti tafsilotlari, uning og‘ir xastalikka qarshi kurashi va ijodiy yo‘li haqida ma’lumot beradi.

Og‘ir xastalik va so‘nggi kunlari

Teatrning «VKontakte» tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qilinishicha, aktyor so‘nggi olti oy davomida og‘ir saraton xastaligi bilan kurashib kelgan.

  • Tashxis: 2025 yilning dekabr oyida Podnozovga miyaga metastaz bergan o‘pka saratoni tashxisi qo‘yilgan edi.

  • Yordam aksiyasi: Aktyorning rafiqasi Alisa Oleynik va hamkasblari (jumladan, aktyor Sergey Jigunov) uni davolash uchun shoshilinch mablag‘ yig‘ishni tashkil etishgan.

  • So‘nggi kunlar: 2026 yil iyun oyida aktyorning ahvoli og‘irlashib, reanimatsiya bo‘limiga yotqizilgan, so‘ng uyda davolanishni davom ettirish uchun kasalxonadan chiqarilgan edi.

Teatr jamoasining samimiy xabaridan:

«Kecha do‘stimiz, ustozimiz, hamkasbimiz va oilamiz a’zosi Dmitriy Podnozov vafot etdi. U nafaqat buyuk san’atkor, balki har doim yordam so‘rash va suyanish mumkin bo‘lgan katta inson edi. U teatrni va barchamizni oxirigacha yetakladi».

Vidolashuv va fuqarolik marosimi marhum o‘zi asos solgan «Osobnyak» teatrida bo‘lib o‘tadi.

Teatr va kinodagi ijodiy yo‘li

Dmitriy Podnozov 1961 yil 17 dekabrda Leningradda tug‘ilgan. Leningrad teatr, musiqa va kinematografiya institutini (SSSR xalq artisti Ruben Agamirzyan ustaxonasi) tamomlagach, Sovetsk va Pskov drama teatrlarida xizmat qildi.

1989 yilda u Leningradda o‘z mustaqil loyihasi — «Osobnyak» drama teatriga asos soldi va umrining oxirigacha unga badiiy rahbarlik qildi.

  • Filmlardagi debyut: 1987 yilda «Yashash muhiti» («Sreda obitaniya») filmida.

  • Mashhur seriallari: «Kamenskaya», «Tergov sirlari» («Tayni sledstviya»), «Muz yorar» («Ledokol»), «Chernobil».

  • To‘liq metrajli filmlari: «Payg‘ambar. Aleksandr Pushkin tarixi», «Kapitan Volkonogov qochib ketdi» va «Kinotavr» festivali bosh sovrini sohibi bo‘lgan «Dunyo yuragi» («Serdse mira»).

Dmitriy Podnozov: Asosiy ma’lumotlar

Ko‘rsatkich / Fakt

Tafsilotlar

Tug‘ilgan sanasi va joyi

1961 yil 17 dekabr, Leningrad

Vafot etgan sanasi

2026 yil 20 iyul (64 yoshida)

Kasallik sababi

Miyaga metastaz bergan o‘pka saratoni

Asosiy loyihasi

«Osobnyak» drama teatri asoschisi (1989 y.)

Taniqli seriallari

«Kamenskaya», «Tergov sirlari», «Chernobil»

Mukofotli filmlari

«Dunyo yuragi», «Kapitan Volkonogov qochib ketdi»

Dmitry PodnozovSankt-PeterburgOsobnyakVKontakteSergey Zhigunov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiShakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiBugun, 01:39«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdiKecha, 20:11Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Kecha, 15:30Bred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiBred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiKecha, 01:55Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Kecha, 01:34Selena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarSelena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarKecha, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)