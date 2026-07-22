«Osobnyak» teatri asoschisi, taniqli aktyor Dmitriy Podnozov vafot etdi
Sankt-Peterburgning «Osobnyak» drama teatri badiiy rahbari va asoschisi, «Kamenskaya», «Tergov sirlari» va «Chernobil» kabi ommabop seriallardagi rollari bilan tanilgan aktyor Dmitriy Podnozov 20 iyul kuni 64 yoshida olamdan o‘tdi.
Zamin.uz san’atkorning vafoti tafsilotlari, uning og‘ir xastalikka qarshi kurashi va ijodiy yo‘li haqida ma’lumot beradi.
Og‘ir xastalik va so‘nggi kunlari
Teatrning «VKontakte» tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qilinishicha, aktyor so‘nggi olti oy davomida og‘ir saraton xastaligi bilan kurashib kelgan.
Tashxis: 2025 yilning dekabr oyida Podnozovga miyaga metastaz bergan o‘pka saratoni tashxisi qo‘yilgan edi.
Yordam aksiyasi: Aktyorning rafiqasi Alisa Oleynik va hamkasblari (jumladan, aktyor Sergey Jigunov) uni davolash uchun shoshilinch mablag‘ yig‘ishni tashkil etishgan.
So‘nggi kunlar: 2026 yil iyun oyida aktyorning ahvoli og‘irlashib, reanimatsiya bo‘limiga yotqizilgan, so‘ng uyda davolanishni davom ettirish uchun kasalxonadan chiqarilgan edi.
Teatr jamoasining samimiy xabaridan:
«Kecha do‘stimiz, ustozimiz, hamkasbimiz va oilamiz a’zosi Dmitriy Podnozov vafot etdi. U nafaqat buyuk san’atkor, balki har doim yordam so‘rash va suyanish mumkin bo‘lgan katta inson edi. U teatrni va barchamizni oxirigacha yetakladi».
Vidolashuv va fuqarolik marosimi marhum o‘zi asos solgan «Osobnyak» teatrida bo‘lib o‘tadi.
Teatr va kinodagi ijodiy yo‘li
Dmitriy Podnozov 1961 yil 17 dekabrda Leningradda tug‘ilgan. Leningrad teatr, musiqa va kinematografiya institutini (SSSR xalq artisti Ruben Agamirzyan ustaxonasi) tamomlagach, Sovetsk va Pskov drama teatrlarida xizmat qildi.
1989 yilda u Leningradda o‘z mustaqil loyihasi — «Osobnyak» drama teatriga asos soldi va umrining oxirigacha unga badiiy rahbarlik qildi.
Filmlardagi debyut: 1987 yilda «Yashash muhiti» («Sreda obitaniya») filmida.
Mashhur seriallari: «Kamenskaya», «Tergov sirlari» («Tayni sledstviya»), «Muz yorar» («Ledokol»), «Chernobil».
To‘liq metrajli filmlari: «Payg‘ambar. Aleksandr Pushkin tarixi», «Kapitan Volkonogov qochib ketdi» va «Kinotavr» festivali bosh sovrini sohibi bo‘lgan «Dunyo yuragi» («Serdse mira»).
Dmitriy Podnozov: Asosiy ma’lumotlar
Ko‘rsatkich / Fakt
Tafsilotlar
Tug‘ilgan sanasi va joyi
1961 yil 17 dekabr, Leningrad
Vafot etgan sanasi
2026 yil 20 iyul (64 yoshida)
Kasallik sababi
Miyaga metastaz bergan o‘pka saratoni
Asosiy loyihasi
«Osobnyak» drama teatri asoschisi (1989 y.)
Taniqli seriallari
«Kamenskaya», «Tergov sirlari», «Chernobil»
Mukofotli filmlari
«Dunyo yuragi», «Kapitan Volkonogov qochib ketdi»
…