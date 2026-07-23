Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildi
Xitoyning avtomobilsozlik giganti Geely kompaniyasi Yevropa bozoridagi mavqeini mustahkamlash yoʻlida ulkan qadam tashlamoqda. Ispaniyaning ABC nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Xitoy brendi Amerikaning Ford Motor kompaniyasi bilan Valensiya yaqinidagi Almussafes zavodining bir qismini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu kelishuv Geely uchun Yevropa Ittifoqi hududidagi ilk xususiy ishlab chiqarish maydonchasiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur bitimning rasmiy eʼloni yaqin kunlarda Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches hamda Ford Europe prezidenti Jim Baumbikning korxonaga tashrifi chogʻida eʼlon qilinishi rejalashtirilgan. Ushbu strategik hamkorlik har ikki tomon uchun ham iqtisodiy jihatdan juda muhim hisoblanadi. Geely uchun bu qadam nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki Yevropa Ittifoqi tomonidan Xitoyda ishlab chiqarilgan elektromobillarga joriy etilgan yuqori bojxona toʻlovlarini chetlab oʻtish imkonini beradi.
Yevropada Geely EX2 ishlab chiqarilishi kutilmoqdaDastlabki maʼlumotlarga koʻra, Ispaniyadagi yangi quvvatlarda Geely EX2 ixcham elektr krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilishi mumkin. Shunisi eʼtiborliki, ushbu model 2025-yilda Xitoy bozoridagi eng ommabop avtomobillardan biriga aylangan. Shuningdek, Geely EX2 ayni damda Belarus hududida ham yirik uzelli yigʻish usulida muvaffaqiyatli ishlab chiqarilmoqda.
Ekspertlarning fikricha, ushbu kelishuv jahon avtomobil bozoridagi ikki yirik tendensiyani aks ettiradi. Bir tomondan, Xitoy brendlari ichki bozordagi kuchli raqobat tufayli xalqaro maydonlarga faol chiqmoqda. Ikkinchi tomondan, Ford kabi anʼanaviy avtokonsernlar oʻz xarajatlarini kamaytirish va boʻsh turgan ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish yoʻllarini izlamoqda.
Ford uchun yangi imkoniyatlarFord kompaniyasi uchun ushbu bitim Almussafes zavodidagi ish oʻrinlarini saqlab qolish va korxonaning barqaror faoliyatini taʼminlash uchun juda zarur. Soʻnggi yillarda bir qator modellarni ishlab chiqarish toʻxtatilgani sababli zavodning istiqboli xavf ostida qolgan edi. Hozirda korxona asosan Ford Kuga krossoverini yigʻishga tayanib qolgan.
Avvalroq Reuters agentligi ham Ford va Geely oʻrtasida texnologik hamkorlik boʻyicha muzokaralar ketayotgani haqida xabar bergan edi. Ispaniyadagi zavod ushbu qoʻshma loyiha uchun eng maqbul maydon sifatida koʻrilgan. Geely kompaniyasining Yevropaga kirib kelishi mintaqadagi elektromobillar bozorida raqobatni yanada kuchaytirishi va isteʼmolchilar uchun hamyonbop variantlar koʻpayishiga xizmat qiladi.
…