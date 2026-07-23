Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildi

·14·Avto
Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildi

Xitoyning avtomobilsozlik giganti Geely kompaniyasi Yevropa bozoridagi mavqeini mustahkamlash yoʻlida ulkan qadam tashlamoqda. Ispaniyaning ABC nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Xitoy brendi Amerikaning Ford Motor kompaniyasi bilan Valensiya yaqinidagi Almussafes zavodining bir qismini sotib olish boʻyicha kelishuvga erishgan. Bu kelishuv Geely uchun Yevropa Ittifoqi hududidagi ilk xususiy ishlab chiqarish maydonchasiga aylanishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur bitimning rasmiy eʼloni yaqin kunlarda Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches hamda Ford Europe prezidenti Jim Baumbikning korxonaga tashrifi chogʻida eʼlon qilinishi rejalashtirilgan. Ushbu strategik hamkorlik har ikki tomon uchun ham iqtisodiy jihatdan juda muhim hisoblanadi. Geely uchun bu qadam nafaqat ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki Yevropa Ittifoqi tomonidan Xitoyda ishlab chiqarilgan elektromobillarga joriy etilgan yuqori bojxona toʻlovlarini chetlab oʻtish imkonini beradi.

Yevropada Geely EX2 ishlab chiqarilishi kutilmoqda

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, Ispaniyadagi yangi quvvatlarda Geely EX2 ixcham elektr krossoverini ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilishi mumkin. Shunisi eʼtiborliki, ushbu model 2025-yilda Xitoy bozoridagi eng ommabop avtomobillardan biriga aylangan. Shuningdek, Geely EX2 ayni damda Belarus hududida ham yirik uzelli yigʻish usulida muvaffaqiyatli ishlab chiqarilmoqda.

Ekspertlarning fikricha, ushbu kelishuv jahon avtomobil bozoridagi ikki yirik tendensiyani aks ettiradi. Bir tomondan, Xitoy brendlari ichki bozordagi kuchli raqobat tufayli xalqaro maydonlarga faol chiqmoqda. Ikkinchi tomondan, Ford kabi anʼanaviy avtokonsernlar oʻz xarajatlarini kamaytirish va boʻsh turgan ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish yoʻllarini izlamoqda.

Ford uchun yangi imkoniyatlar

Ford kompaniyasi uchun ushbu bitim Almussafes zavodidagi ish oʻrinlarini saqlab qolish va korxonaning barqaror faoliyatini taʼminlash uchun juda zarur. Soʻnggi yillarda bir qator modellarni ishlab chiqarish toʻxtatilgani sababli zavodning istiqboli xavf ostida qolgan edi. Hozirda korxona asosan Ford Kuga krossoverini yigʻishga tayanib qolgan.

Avvalroq Reuters agentligi ham Ford va Geely oʻrtasida texnologik hamkorlik boʻyicha muzokaralar ketayotgani haqida xabar bergan edi. Ispaniyadagi zavod ushbu qoʻshma loyiha uchun eng maqbul maydon sifatida koʻrilgan. Geely kompaniyasining Yevropaga kirib kelishi mintaqadagi elektromobillar bozorida raqobatni yanada kuchaytirishi va isteʼmolchilar uchun hamyonbop variantlar koʻpayishiga xizmat qiladi.

GeelyFordElektromobilIspaniyaAvtomobil Sanoati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59Mercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfMercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavfKecha, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan