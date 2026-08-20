Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqda
Edward Luxton tasarrufidagi 25 yillik MG ZR xatchbeki bugungi kunda ham poygalarda qatnashib, o'zining chidamliligini namoyish etmoqda. 14 yil muqaddam u London to Cape Town Rally marafonida 29 kunlik og'ir sinovlardan o'tib, 41 ta ishtirokchi orasida 28-o'rinni egallagan. Avtomobil Complete Rally Services mutaxassisi Owen Turner tomonidan tayyorlangan va uni Rachel Vestey hamda Suzy Harvey ekipaji boshqargan.
Avtomobil olamida shunday afsonaviy mashinalar borki, ular oʻzlarining chidamliligi va boy tarixi bilan doimo eʼtiborni tortib keladi. Ana shunday noyob transport vositalaridan biri — Edward Luxton tasarrufidagi MG ZR xatchbek modeli boʻlib, u oʻz vaqtida mashhur London to Cape Town Rally marafonida qatnashib, qitʼalararo sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, 25 yillik tarixga ega boʻlgan ushbu ralli avtomobili nafaqat oʻtmishdagi yutuqlari, balki bugungi kunda ham poygalarda faol qatnashib kelayotgani bilan hayratga soladi. Garchi u oʻz davrining eng kuchli va qimmatbaho superkar boʻlmasa-da, oddiy xatchbek bazasida tayyorlangan ushbu texnika eng ogʻir sharoitlarda ham oʻzining ishonchliligini amalda isbotlagan.
Afrikadagi ogʻir sinovlar tarixiBundan oʻn toʻrt yil muqaddam mazkur MG ZR avtomobili dunyodagi eng murakkab va kechirim bilmas yoʻllardan biri boʻlgan London — Keyptaun yoʻnalishidagi ommaviy ralli poygasida ishtirok etgan. Oʻshanda 29 kun davom etgan tinimsiz va shafqatsiz sinovlar, murakkab yoʻl qoplamalari hamda ekstremal iqlim sharoitlari koʻplab mashinalarni safdan chiqargan edi.
Mazkur avtomobil Complete Rally Services mutaxassisi Owen Turner tomonidan maxsus poyga uchun tayyorlangan boʻlib, uni Rachel Vestey hamda Suzy Harvey ekipaji boshqargan. Oʻnlab kuchli raqobatchilar qatnashgan mazkur xalqaro marafronda ekipaj marraga yetib kelib, 41 ta ishtirokchi orasida 28-oʻrinni egallashga muvaffaq boʻlgan.
Yangi avlod qoʻlidagi ikkinchi nafasBugungi kunda chorak asrlik yubileyiga yaqinlashib qolgan ralli avtomobili oʻz faoliyatini yakunlagani yoʻq. Uning hayoti Shimoliy Devondagi harbiy baza hududida joylashgan murakkab va sinovlarga boy poyga trasasida davom etmoqda, faqat bu safar boshqaruvda yangi avlod vakili turibdi.
Milliy tarmoq kompaniyasida oʻquvchi boʻlib ishlayotgan va tez orada 19 yoshga toʻladigan Edward Luxton avtomobilni boshqarish taassurotlari haqida shunday deydi: «Bu rul arkasidagi mening birinchi tajribam — shu paytgacha men shturman vazifasini bajarar edim, dadam esa haydovchi edi, biroq hozir bu jarayondan ulkan zavq olyapman!»
Shunday qilib, oʻz vaqtida Afrika qitʼasining choʻllari va toshloq yoʻllarini bosib oʻtgan afsonaviy MG ZR xatchbeki yosh avlod poygachilari qoʻlida yangi nafas olib, oʻzining sportdagi bardoshliligini yana bir bor namoyish etmoqda.
…