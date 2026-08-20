Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqda

·6·Avto
Afrikani zabt etgan afsonaviy MG ZR avtomobili poygalarni davom ettirmoqda
Qisqacha

Edward Luxton tasarrufidagi 25 yillik MG ZR xatchbeki bugungi kunda ham poygalarda qatnashib, o'zining chidamliligini namoyish etmoqda. 14 yil muqaddam u London to Cape Town Rally marafonida 29 kunlik og'ir sinovlardan o'tib, 41 ta ishtirokchi orasida 28-o'rinni egallagan. Avtomobil Complete Rally Services mutaxassisi Owen Turner tomonidan tayyorlangan va uni Rachel Vestey hamda Suzy Harvey ekipaji boshqargan.

Avtomobil olamida shunday afsonaviy mashinalar borki, ular oʻzlarining chidamliligi va boy tarixi bilan doimo eʼtiborni tortib keladi. Ana shunday noyob transport vositalaridan biri — Edward Luxton tasarrufidagi MG ZR xatchbek modeli boʻlib, u oʻz vaqtida mashhur London to Cape Town Rally marafonida qatnashib, qitʼalararo sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtgan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, 25 yillik tarixga ega boʻlgan ushbu ralli avtomobili nafaqat oʻtmishdagi yutuqlari, balki bugungi kunda ham poygalarda faol qatnashib kelayotgani bilan hayratga soladi. Garchi u oʻz davrining eng kuchli va qimmatbaho superkar boʻlmasa-da, oddiy xatchbek bazasida tayyorlangan ushbu texnika eng ogʻir sharoitlarda ham oʻzining ishonchliligini amalda isbotlagan.

Afrikadagi ogʻir sinovlar tarixi

Bundan oʻn toʻrt yil muqaddam mazkur MG ZR avtomobili dunyodagi eng murakkab va kechirim bilmas yoʻllardan biri boʻlgan London — Keyptaun yoʻnalishidagi ommaviy ralli poygasida ishtirok etgan. Oʻshanda 29 kun davom etgan tinimsiz va shafqatsiz sinovlar, murakkab yoʻl qoplamalari hamda ekstremal iqlim sharoitlari koʻplab mashinalarni safdan chiqargan edi.

Mazkur avtomobil Complete Rally Services mutaxassisi Owen Turner tomonidan maxsus poyga uchun tayyorlangan boʻlib, uni Rachel Vestey hamda Suzy Harvey ekipaji boshqargan. Oʻnlab kuchli raqobatchilar qatnashgan mazkur xalqaro marafronda ekipaj marraga yetib kelib, 41 ta ishtirokchi orasida 28-oʻrinni egallashga muvaffaq boʻlgan.

Yangi avlod qoʻlidagi ikkinchi nafas

Bugungi kunda chorak asrlik yubileyiga yaqinlashib qolgan ralli avtomobili oʻz faoliyatini yakunlagani yoʻq. Uning hayoti Shimoliy Devondagi harbiy baza hududida joylashgan murakkab va sinovlarga boy poyga trasasida davom etmoqda, faqat bu safar boshqaruvda yangi avlod vakili turibdi.

Milliy tarmoq kompaniyasida oʻquvchi boʻlib ishlayotgan va tez orada 19 yoshga toʻladigan Edward Luxton avtomobilni boshqarish taassurotlari haqida shunday deydi: «Bu rul arkasidagi mening birinchi tajribam — shu paytgacha men shturman vazifasini bajarar edim, dadam esa haydovchi edi, biroq hozir bu jarayondan ulkan zavq olyapman!»

Shunday qilib, oʻz vaqtida Afrika qitʼasining choʻllari va toshloq yoʻllarini bosib oʻtgan afsonaviy MG ZR xatchbeki yosh avlod poygachilari qoʻlida yangi nafas olib, oʻzining sportdagi bardoshliligini yana bir bor namoyish etmoqda.

MG ZRRalliAvtomobillarPoygaAvtoyangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaTesla Semi yuk mashinasi Yevropa bozoriga kirib kelmoqdaBugun, 16:26Boreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBoreham Motorworks 10 000 aylanishli Ford Escort Mk1 sportkarini taqdim etdiBugun, 11:28Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiXitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiBugun, 10:24Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiGenesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiBugun, 09:22AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiAQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiKecha, 18:39Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiKecha, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi