Subaru avtomobillari piyodalarni ham xavfsizlik yostiqchasi bilan himoya qiladi

·35·Avto
Subaru avtomobillari piyodalarni ham xavfsizlik yostiqchasi bilan himoya qiladi

Yaponiyaning Subaru kompaniyasi avtomobillarida nafaqat haydovchi va yo‘lovchilar, balki piyodalarni ham himoya qilishga mo‘ljallangan tashqi xavfsizlik yostiqchasi qo‘llanadi. Ushbu tizim to‘qnashuv vaqtida piyodaning boshidan og‘ir jarohat olish xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Subaru'ning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, tizim avtomobil taxminan 25–60 km/soat tezlikda harakatlanayotganda, muayyan to‘qnashuv sharoitlarida ishga tushadi. Xavfsizlik yostiqchasi kapotning orqa qismi, old oynaning pastki sohasi va old yon ustunlarini qoplaydi. Bu piyodaning boshi qattiq qismlarga urilishi oqibatidagi jarohatlarni kamaytirishga yordam beradi. Biroq tizim har qanday to‘qnashuvda ham ishga tushavermaydi.

Piyodalarni himoya qiluvchi bunday texnologiyani birinchilardan bo‘lib Volvo 2012 yilda taqdim etgan. Kompaniyaning Volvo V40 modeli ushbu tizim bilan jihozlangan. Jaguar Land Rover ham ayrim avtomobillarida shunga o‘xshash texnologiyadan foydalangan.

Subaru esa piyodalarni himoya qiluvchi tashqi xavfsizlik yostiqchalarini ayrim modellarida qo‘llashda davom etmoqda. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, ushbu texnologiya Yaponiyada sotiladigan bir nechta modelda mavjud. Jihozlanish avtomobil modeli va ishlab chiqarilgan yiliga qarab farq qiladi.

Krash-testda avtomobilning old kapotiga o‘rnatilgan xavfsizlik yostig‘i manekenni urmoqda.
SubaruVolvo V40Jaguar Land Roverpiyodalarni himoya qilish texnologiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqda10 avgust 00:25JLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildiJLRʼning sobiq bosh dizayneri Jerri Makgovern avtomobilsozlikka qaytishini maʼlum qildi12 avgust 10:25Rossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdiRossiyalik xakerlar Jaguar Land Rover kompaniyasiga 2,5 milliard dollar zarar yetkazdi26 iyun 22:59Honda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildiHonda Passport TrailSport 2027 taqdim etildi va klirensi oshirildi13 sentabr 18:29Toyota bZ4X Touring: o'ziga xos dizayn va yo'ldan tashqari imkoniyatlarToyota bZ4X Touring: o'ziga xos dizayn va yo'ldan tashqari imkoniyatlar13 may 19:53Genesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standartGenesis GV60 yangilandi: Hashamatli elektromobil biznes-klass segmentida yangi standart6 iyul 23:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)