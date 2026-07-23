Mercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavf

·21·Avto
Mercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavf

AQSH Senatining Savdo qoʻmitasi avtomobil sanoatida katta shov-shuvga sabab boʻlgan yangi qonun loyihasini maʼqulladi. Mazkur hujjatga koʻra, agar avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniya aksiyalarining 15 foizidan ortigʻi Xitoy kompaniyalariga tegishli boʻlsa, bunday brendlarning Amerika bozorida sotilishi taqiqlanishi mumkin. Ushbu qoida Germaniyaning avtogiganti Mercedes-Benz kelajagini jiddiy xavf ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Mercedes-Benz aksiyalarining qariyb 20 foizi Xitoy investorlari qoʻlida toʻplangan. Xususan, Geely asoschisi Erik Li Shufu oʻzining investitsiya tuzilmalari orqali kompaniyaning 9,7 foiz ulushiga egalik qiladi. Shuningdek, Beijing Automotive Group (BAIC) yana 9,98 foiz aksiyaga egalik qilib, nemis brendining eng yirik sarmoyadorlaridan biri hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, aynan shu omil brendning AQSHdagi faoliyatini cheklab qoʻyishi mumkin.

Siyosiy bosim va oʻtish davri

Senat qoʻmitasi raisi Ted Kruz qonun loyihasi rasman kuchga kirgunga qadar unga bir qator oʻzgartirishlar kiritilishi zarurligini taʼkidladi. Siyosatchilar ushbu chora AQSH milliy xavfsizligini taʼminlash va strategik sohalarda Xitoy taʼsirini kamaytirishga qaratilganini aytishmoqda. Shunga qaramay, Mercedes-Benz kabi yirik brendlar uchun maʼlum yengilliklar berilishi ehtimoli yoʻq emas.

Senator Berni Moreno Mercedes-Benz uchun 2030-yilgacha boʻlgan muddat belgilanishi mumkinligini maʼlum qildi. Bu vaqt ichida kompaniya aksiyadorlik tarkibini oʻzgartirishi yoki Amerika qonunchiligi talablariga moslashishi kerak boʻladi. Morenoning soʻzlariga koʻra, avtoishlab chiqaruvchi yangi qoidalarni chetlab oʻtishga imkon beruvchi maxsus istisnolarga ham ega boʻlishi mumkin.

Boshqa brendlar tajribasi va oqibatlar

Mazkur vaziyat avtomobil olamida birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Masalan, Geely kompaniyasiga tegishli boʻlgan Polestar brendiga 2027-yildan boshlab AQSHda savdo qilish allaqachon taqiqlangan. Volvo brendi esa qoʻshimcha shartlarni bajarish evaziga Amerika bozorida qolish uchun ruxsat olishga muvaffaq boʻldi. Mercedes-Benz uchun ham shunga oʻxshash murakkab muzokaralar jarayoni kutilmoqda.

Agar ushbu qonun qatʼiy koʻrinishda qabul qilinsa, nemis brendi dunyodagi eng yirik va daromadli bozorlardan birini tark etishga majbur boʻladi. Bu nafaqat kompaniya daromadlariga, balki uning global strategiyasiga ham kuchli zarba beradi. Ekspertlarning fikricha, Mercedes-Benz rahbariyati Xitoylik hamkorlar bilan ulushlarni qayta taqsimlash boʻyicha muzokaralar boshlashi yoki AQSH hukumati bilan alohida kelishuvga erishishi lozim.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Mercedes-Benz mamlakatimizdagi eng nufuzli premium brendlardan biri hisoblanadi. Global bozordagi bunday keskin oʻzgarishlar brendning umumiy barqarorligiga va yangi modellarning ishlab chiqarilish surʼatlariga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha nemis konserni rasmiy bayonot berishdan tiyilmoqda, biroq Vashingtondagi siyosiy jarayonlar butun dunyo avtosanoati diqqat markazida turibdi.

Mercedes-BenzAQSHXitoyGeelyAvtosanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKamAZ 2028-yilda toʻliq haydovchisiz yuk mashinalarini yoʻlga chiqarishni rejalashtirmoqdaKecha, 19:53Xitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiXitoyda haydovchisiz yuk mashinalari yo‘lga chiqdiKecha, 18:32Geely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiGeely Yevropada oʻzining ilk zavodiga ega boʻladi: Ford bilan kelishuvga erishildiKecha, 16:53Yangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobYangi elektromobil Matiz O‘zbekistonda ishlab chiqariladimi? Rasmiy javobKecha, 16:49Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Elektromobillar davrida haydash zavqi: Torque vectoring tizimi nega muhim?Kecha, 15:51Ford va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiFord va Geely hamkorlikda yangi krossover ishlab chiqaradi: Valensiyadagi zavod saqlab qolindiKecha, 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan