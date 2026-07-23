Mercedes-Benz AQSH bozoridan mahrum boʻlishi mumkin: Xitoy aksiyadorlari bilan bogʻliq xavf
AQSH Senatining Savdo qoʻmitasi avtomobil sanoatida katta shov-shuvga sabab boʻlgan yangi qonun loyihasini maʼqulladi. Mazkur hujjatga koʻra, agar avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniya aksiyalarining 15 foizidan ortigʻi Xitoy kompaniyalariga tegishli boʻlsa, bunday brendlarning Amerika bozorida sotilishi taqiqlanishi mumkin. Ushbu qoida Germaniyaning avtogiganti Mercedes-Benz kelajagini jiddiy xavf ostiga qoʻymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Mercedes-Benz aksiyalarining qariyb 20 foizi Xitoy investorlari qoʻlida toʻplangan. Xususan, Geely asoschisi Erik Li Shufu oʻzining investitsiya tuzilmalari orqali kompaniyaning 9,7 foiz ulushiga egalik qiladi. Shuningdek, Beijing Automotive Group (BAIC) yana 9,98 foiz aksiyaga egalik qilib, nemis brendining eng yirik sarmoyadorlaridan biri hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, aynan shu omil brendning AQSHdagi faoliyatini cheklab qoʻyishi mumkin.
Siyosiy bosim va oʻtish davriSenat qoʻmitasi raisi Ted Kruz qonun loyihasi rasman kuchga kirgunga qadar unga bir qator oʻzgartirishlar kiritilishi zarurligini taʼkidladi. Siyosatchilar ushbu chora AQSH milliy xavfsizligini taʼminlash va strategik sohalarda Xitoy taʼsirini kamaytirishga qaratilganini aytishmoqda. Shunga qaramay, Mercedes-Benz kabi yirik brendlar uchun maʼlum yengilliklar berilishi ehtimoli yoʻq emas.
Senator Berni Moreno Mercedes-Benz uchun 2030-yilgacha boʻlgan muddat belgilanishi mumkinligini maʼlum qildi. Bu vaqt ichida kompaniya aksiyadorlik tarkibini oʻzgartirishi yoki Amerika qonunchiligi talablariga moslashishi kerak boʻladi. Morenoning soʻzlariga koʻra, avtoishlab chiqaruvchi yangi qoidalarni chetlab oʻtishga imkon beruvchi maxsus istisnolarga ham ega boʻlishi mumkin.
Boshqa brendlar tajribasi va oqibatlarMazkur vaziyat avtomobil olamida birinchi marta kuzatilayotgani yoʻq. Masalan, Geely kompaniyasiga tegishli boʻlgan Polestar brendiga 2027-yildan boshlab AQSHda savdo qilish allaqachon taqiqlangan. Volvo brendi esa qoʻshimcha shartlarni bajarish evaziga Amerika bozorida qolish uchun ruxsat olishga muvaffaq boʻldi. Mercedes-Benz uchun ham shunga oʻxshash murakkab muzokaralar jarayoni kutilmoqda.
Agar ushbu qonun qatʼiy koʻrinishda qabul qilinsa, nemis brendi dunyodagi eng yirik va daromadli bozorlardan birini tark etishga majbur boʻladi. Bu nafaqat kompaniya daromadlariga, balki uning global strategiyasiga ham kuchli zarba beradi. Ekspertlarning fikricha, Mercedes-Benz rahbariyati Xitoylik hamkorlar bilan ulushlarni qayta taqsimlash boʻyicha muzokaralar boshlashi yoki AQSH hukumati bilan alohida kelishuvga erishishi lozim.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki Mercedes-Benz mamlakatimizdagi eng nufuzli premium brendlardan biri hisoblanadi. Global bozordagi bunday keskin oʻzgarishlar brendning umumiy barqarorligiga va yangi modellarning ishlab chiqarilish surʼatlariga taʼsir koʻrsatishi mumkin. Hozircha nemis konserni rasmiy bayonot berishdan tiyilmoqda, biroq Vashingtondagi siyosiy jarayonlar butun dunyo avtosanoati diqqat markazida turibdi.
…