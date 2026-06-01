Quduq tubidan tirik chiqdi: 8 yoshli bola qutqarildi

·497·Dunyo
Quduq tubidan tirik chiqdi: 8 yoshli bola qutqarildi
Quduq tubidan tirik chiqdi: 8 yoshli bola qutqarildi

Donetsk Xalq Respublikasi tarkibidagi Makevka shahrida 8 yoshli bola 30 metr chuqurlikdagi quduqqa tushib ketdi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa kunning ikkinchi yarmida shahar markazidagi ko‘p qavatli uylar hovlisida sodir bo‘lgan.

Guvohlarning aytishicha, bola o‘yin vaqtida ehtiyotsizlik sabab ochiq yoki yetarli darajada yopilmagan quduqqa yaqinlashib, ichiga tushib ketgan. Voqea haqida zudlik bilan tegishli xizmatlarga xabar berilgan.

Hodisa joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar tezkor harakat qilib, maxsus narvon yordamida bolani yuqoriga olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan. Qutqaruv ishlariga jami 5 nafar mutaxassis va maxsus texnika jalb etilgan.

Shifokorlar tomonidan ko‘rikdan o‘tkazilgan bola jiddiy jarohat olmagan. Uning ahvoli qoniqarli deb baholanib, shifoxonaga yotqizish zarurati bo‘lmagan.

Bunday holatlarning oldini olish uchun ochiq quduqlarni xavfsiz tarzda yopish va bolalarni nazoratsiz qoldirmaslik zarurligi yana bir bor eslatilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi