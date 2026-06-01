Quduq tubidan tirik chiqdi: 8 yoshli bola qutqarildi
Donetsk Xalq Respublikasi tarkibidagi Makevka shahrida 8 yoshli bola 30 metr chuqurlikdagi quduqqa tushib ketdi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa kunning ikkinchi yarmida shahar markazidagi ko‘p qavatli uylar hovlisida sodir bo‘lgan.
Guvohlarning aytishicha, bola o‘yin vaqtida ehtiyotsizlik sabab ochiq yoki yetarli darajada yopilmagan quduqqa yaqinlashib, ichiga tushib ketgan. Voqea haqida zudlik bilan tegishli xizmatlarga xabar berilgan.
Hodisa joyiga yetib kelgan qutqaruvchilar tezkor harakat qilib, maxsus narvon yordamida bolani yuqoriga olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan. Qutqaruv ishlariga jami 5 nafar mutaxassis va maxsus texnika jalb etilgan.
Shifokorlar tomonidan ko‘rikdan o‘tkazilgan bola jiddiy jarohat olmagan. Uning ahvoli qoniqarli deb baholanib, shifoxonaga yotqizish zarurati bo‘lmagan.
Bunday holatlarning oldini olish uchun ochiq quduqlarni xavfsiz tarzda yopish va bolalarni nazoratsiz qoldirmaslik zarurligi yana bir bor eslatilmoqda.
…