Niderlandiyada politsiya homilador ayolni yerga uloqtirdi

·331·Dunyo
Niderlandiyada politsiya homilador ayolni yerga uloqtirdi

Niderlandiyadagi qochqinlar markazlaridan birida sodir bo‘lgan hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Tarqalgan videolarda politsiya xodimlarining homilador ayolga nisbatan kuch ishlatib, uni yerga uloqtirgani aks etgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, huquq-tartibot organlari markazga tahdid va vandalizm holatlari haqida kelib tushgan xabarlar ortidan yetib kelgan. Politsiya tartibsizlikda gumon qilingan shaxsni qo‘lga olishga uringan paytda, uning rafiqasi ekani taxmin qilinayotgan homilador ayol ularga yaqinlashgan.

Voqea davomida yuzaga kelgan keskin vaziyatda politsiya kuch ishlatgan va ayol yerga yiqitilgan. Ushbu holat videoga tushib qolgan bo‘lib, qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketdi va jamoatchilikning keskin tanqidiga sabab bo‘ldi.

Ayrim manbalarga ko‘ra, ayol hodisadan so‘ng muddatidan oldin farzandini dunyoga keltirgan. Chaqaloqning ahvoli yaxshi ekani ma’lum qilinmoqda.

Mazkur holat yuzasidan politsiya xodimlarining harakatlari bo‘yicha xizmat tekshiruvi boshlangan. Mutasaddilar voqea tafsilotlarini o‘rganib chiqib, qonuniy baho berilishini ma’lum qilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi