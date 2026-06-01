Dunyodagi eng yaxshi universitetlar reytingi e’lon qilindi

·5.6K·Dunyo
Dunyodagi eng yaxshi universitetlar reytingi e’lon qilindi

Jahon universitetlari reytingi markazi (CWUR) o‘zining 2026 yil uchun mo‘ljallangan dunyoning eng ilg‘or oliy ta’lim muassasalari ro‘yxatini jamoatchilikka taqdim etdi. Mazkur nufuzli hisobot doirasida yer yuzining qariyb 100 ta davlatidan 21 mingdan ziyod universitet faoliyati atroflicha o‘rganilib, ular orasidan eng sara 2 mingtasi tanlab olindi. Ming afsuski, bu yilgi global "Top-2000" tarkibidan O‘zbekistonning birorta ham oliy o‘quv yurti joy ololmadi.

CWUR reytingining o‘ziga xos jihati shundaki, unda turli subyektiv so‘rovnomalar yoki oliygohlarning o‘zlari taqdim etgan shubhali hisobotlarga umuman tayanilmaydi. Butun jarayon faqatgina quyidagi real va shaffof mezonlarga asoslanadi:

  • Ta’lim sifati (25%): Talabalarning bilim olish darajasi va sharoitlari.

  • Bitiruvchilarga bo‘lgan talab (25%): Talabalarning mehnat bozorida o‘z o‘rnini topishi va karyera yutuqlari.

  • Professor-o‘qituvchilar tarkibi sifati (10%): Ilmiy xodimlarning xalqaro miqyosdagi nufuzi.

  • Tadqiqot faoliyati (40%): Millionlab ilmiy nashrlar, maqolalar va ularga berilgan iqtiboslar hajmi.

Reyting tahlillariga ko‘ra, dunyo oliy ta’limida hamon AQSH mutlaq yetakchilikni qo‘ldan bermay kelmoqda. Biroq Buyuk Britaniya, Yaponiya, Kanada, Fransiya va Xitoy kabi davlatlar ham yuqori o‘rinlarda faol raqobat namoyish etgan. Mazkur reytingning eng kuchli o‘ntaligidan joy olgan ta’lim dargohlari bilan tanishing:

  1. Harvard universiteti (AQSH)

  2. Massachusets texnologiya instituti (MIT) (AQSH)

  3. Stenford universiteti (AQSH)

  4. Kembrij universiteti (Buyuk Britaniya)

  5. Oksford universiteti (Buyuk Britaniya)

  6. Prinston universiteti (AQSH)

  7. Pensilvaniya universiteti (AQSH)

  8. Kolumbiya universiteti (AQSH)

  9. Yeyl universiteti (AQSH)

  10. Chikago universiteti (AQSH)

Xo‘sh, yurtimiz oliygohlari nega bu ro‘yxatdan chetda qoldi? Tahlillarga ko‘ra, mahalliy oliy ta’lim muassasalarimiz xalqaro miqyosdagi ilmiy tadqiqotlar hajmi, nufuzli jurnallardagi iqtiboslar soni, professorlar tarkibining sifati va bitiruvchilarning dunyo bozoridagi karyera yutuqlari kabi eng asosiy talablar bo‘yicha hali yetarlicha natija ko‘rsata olmagan.

Ushbu natija yurtimiz ta’lim tizimi oldida global mehnat bozori va ilm-fan dunyosi bilan hamnafas bo‘lish uchun hali qilinishi kerak bo‘lgan ishlar talaygina ekanini ko‘rsatib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!Bugun, 11:21Yaqin Sharqda vaziyat keskinlashdi: AQSH va Eron o‘zaro zarbalar berdiBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi