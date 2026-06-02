Hindistonda Messi sharafiga o‘rnatilgan ulkan haykal nega olib tashlandi?
Jahon futboli afsonasi, sakkiz karra «Oltin to‘p» sohibi Lionel Messining ashaddiy ishqibozlari yashaydigan Hindistondan kutilmagan va biroz mahzun xabar keldi. Nufuzli Asian News International nashrining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qilinishicha, mamlakatning Kalkutta shahrida argentinalik superyulduz xotirasi va sharafiga qad rostlagan muhtasham haykal rasman olib tashlandi.
Mazkur monument yaqindagina, ya’ni 2025 yilning dekabr oyida afsonaviy hujumchining Hindistonga uyushtirgan tarixiy tashrifi doirasida katta tantana bilan ochilgan edi. Balandligi naqd 21 metrni tashkil etgan ushbu oltin rangli mahorat asarida Lionel Messining 2022 yilgi Jahon chempionati oltin kubogini boshi uzra baland ko‘tarib turgan unutilmas lahzasi muhrlangandi.
Nima sababdan haykal olib tashlandi?
Mahalliy aholi va futbol ishqibozlarining so‘zlariga ko‘ra, so‘nggi paytlarda mazkur bahaybat inshoot xavfsizlik nuqtayi nazaridan jiddiy xavotirlarga sabab bo‘la boshlagan. Odamlar kuchli shamol esgan vaqtlarda ulkan haykalning sezilarli darajada tebranayotganidan shikoyat qilib, tegishli tashkilotlarga murojaat yo‘llashgan.
Vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida shu yilning 27 may kuni G‘arbiy Bengaliya Assambleyasi a’zosi Sharadvat Mukherji bayonot berdi. Unga ko‘ra, soha mutaxassislari va tajribali muhandislar ushbu obidani atrofdagilar hayoti uchun haqiqiy xavf tug‘dirishi mumkin deb hisoblashgan va shundan so‘ng uni demontaj qilishga qaror qilingan.
Messi — futbol tarixidagi eng sovrindor afsona
Bugungi kunda 38 yoshni qarshilagan Lionel Messi nafaqat o‘z davrining, balki butun futbol tarixining eng buyuk va eng ko‘p sovrin yutgan o‘yinchilaridan biri sanaladi. Uning erishgan yutuqlari har qanday muxlisni hayratga solishi tabiiy:
Jahon chempioni: 2022 yilda Qatar yashil maydonlarida Argentinani bosh sovrin sari boshlab bordi.
Yevropa qiroli: «Barselona» safida 4 karra UYEFA Chempionlar Ligasi kubogini boshi uzra ko‘tardi.
Ispaniya zaminida tengsiz: 10 marotaba La Liga chempionlik unvoniga ega chiqdi.
Qit’a vorisi: Argentina terma jamoasi bilan 2 bor «Kopa Amerika» (Amerika kubogi) sohibiga aylandi.
Eslatib o‘tamiz, tirik afsona 2023 yildan buyon okean ortida — AQSHning «Inter Mayami» klubi safida o‘zining chiroyli va sehrli o‘yinlari bilan millionlab muxlislarni xushnud etishda davom etmoqda. Haykal olib tashlangan bo‘lsa-da, Messining muxlislar qalbidagi mahobatli timsoli hech qachon yiqilmaydi!
…