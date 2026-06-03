Xalilur Rahmon BMT Bosh assambleyasining yangi raisi etib saylandi
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida xalqaro hamjamiyatning diqqat markazida bo‘lgan muhim siyosiy jarayon yakunlandi. BMTga a’zo mamlakatlar vakillari ishtirokida bo‘lib o‘tgan qizg‘in ovoz berish natijalariga ko‘ra, Bangladesh tashqi siyosat mahkamasi rahbari Xalilur Rahmonning nomzodi yuqori darajada qo‘llab-quvvatlandi va u nufuzli tashkilotning yangi rahbariga aylandi.
Saylov jarayoni ancha keskin kechdi. Katta tajribaga ega 72 yoshli diplomat Xalilur Rahmon uchun dunyoning 99 ta davlati o‘z ovozini berdi. Uning yagona raqibi — Kipr xalqaro diplomatiyasi vakili Andreas Kakuris esa 91 ta ovoz to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.
Sentyabr oyidan boshlanadigan yangi raislik davri
Shu yilning fevral oyidagina Bangladesh tashqi ishlar vaziri lavozimida ish boshlagan Xalilur Rahmon, BMT Bosh assambleyasi rahbarligini joriy yilning sentyabr oyidan boshlab rasman o‘z qo‘liga oladi. Xalqaro nizomga ko‘ra, uning ushbu lavozimdagi vakolat muddati roppa-rosa bir yilni tashkil etadi.
Ayni paytda mazkur mas’uliyatli vazifani Germaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Annalena Berbok egallab turibdi. U Bosh assambleyaga 2025 yilning sentyabr oyidan buyon muvaffaqiyatli raislik qilib kelmoqda.
Antoniu Guterrishdan tabrik va global muammolar
BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish Xalilur Rahmonni saylovdagi ishonchli g‘alabasi bilan qizg‘in muborakbod etdi. Shu bilan birga, Bosh kotib yangi rais o‘z faoliyatini sayyoramiz uchun juda murakkab va tahlikali davrda boshlayotganini eslatib o‘tdi.
Guterrishning ta’kidlashicha, Rahmonning raislik davri dunyoda qurolli mojarolar avj olgan, davlatlararo kelishmovchiliklar chuqurlashgan, ijtimoiy tengsizlik kuchaygan va iqlim inqirozi jadallashgan o‘ta mas’uliyatli pallariga to‘g‘ri kelmoqda.
Bosh assambleyaning roli va qarorlar qiymati
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, BMTning eng yirik va keng qamrovli organi hisoblangan Bosh assambleya raisi lavozimi asosan tashkiliy hamda vakillik majburiyatlarini o‘z ichiga oladi. Yangi rais tashkilotning yalpi sessiyalarini boshqaradi, muhim yig‘ilishlarni tashkillashtiradi va xalqaro maydonda assambleya nomidan rasmiy vakil sifatida qatnashadi.
Garchi Bosh assambleya tomonidan qabul qilinadigan rezolyutsiya va qarorlar ko‘p hollarda majburiy kuchga ega bo‘lmay, siyosiy jihatdan ramziy ahamiyat kasb etsa-da, ular xalqaro hamjamiyatning umumiy kayfiyati va pozitsiyasini ko‘rsatib beruvchi eng muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.
Dunyo siyosati maydonidagi eng qaynoq va rasmiy yangiliklarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.
…