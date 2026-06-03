Xalilur Rahmon BMT Bosh assambleyasining yangi raisi etib saylandi

·122·Dunyo
Xalilur Rahmon BMT Bosh assambleyasining yangi raisi etib saylandi

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida xalqaro hamjamiyatning diqqat markazida bo‘lgan muhim siyosiy jarayon yakunlandi. BMTga a’zo mamlakatlar vakillari ishtirokida bo‘lib o‘tgan qizg‘in ovoz berish natijalariga ko‘ra, Bangladesh tashqi siyosat mahkamasi rahbari Xalilur Rahmonning nomzodi yuqori darajada qo‘llab-quvvatlandi va u nufuzli tashkilotning yangi rahbariga aylandi.

Saylov jarayoni ancha keskin kechdi. Katta tajribaga ega 72 yoshli diplomat Xalilur Rahmon uchun dunyoning 99 ta davlati o‘z ovozini berdi. Uning yagona raqibi — Kipr xalqaro diplomatiyasi vakili Andreas Kakuris esa 91 ta ovoz to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.

Sentyabr oyidan boshlanadigan yangi raislik davri

Shu yilning fevral oyidagina Bangladesh tashqi ishlar vaziri lavozimida ish boshlagan Xalilur Rahmon, BMT Bosh assambleyasi rahbarligini joriy yilning sentyabr oyidan boshlab rasman o‘z qo‘liga oladi. Xalqaro nizomga ko‘ra, uning ushbu lavozimdagi vakolat muddati roppa-rosa bir yilni tashkil etadi.

Ayni paytda mazkur mas’uliyatli vazifani Germaniyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Annalena Berbok egallab turibdi. U Bosh assambleyaga 2025 yilning sentyabr oyidan buyon muvaffaqiyatli raislik qilib kelmoqda.

Antoniu Guterrishdan tabrik va global muammolar

BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish Xalilur Rahmonni saylovdagi ishonchli g‘alabasi bilan qizg‘in muborakbod etdi. Shu bilan birga, Bosh kotib yangi rais o‘z faoliyatini sayyoramiz uchun juda murakkab va tahlikali davrda boshlayotganini eslatib o‘tdi.

Guterrishning ta’kidlashicha, Rahmonning raislik davri dunyoda qurolli mojarolar avj olgan, davlatlararo kelishmovchiliklar chuqurlashgan, ijtimoiy tengsizlik kuchaygan va iqlim inqirozi jadallashgan o‘ta mas’uliyatli pallariga to‘g‘ri kelmoqda.

Bosh assambleyaning roli va qarorlar qiymati

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, BMTning eng yirik va keng qamrovli organi hisoblangan Bosh assambleya raisi lavozimi asosan tashkiliy hamda vakillik majburiyatlarini o‘z ichiga oladi. Yangi rais tashkilotning yalpi sessiyalarini boshqaradi, muhim yig‘ilishlarni tashkillashtiradi va xalqaro maydonda assambleya nomidan rasmiy vakil sifatida qatnashadi.

Garchi Bosh assambleya tomonidan qabul qilinadigan rezolyutsiya va qarorlar ko‘p hollarda majburiy kuchga ega bo‘lmay, siyosiy jihatdan ramziy ahamiyat kasb etsa-da, ular xalqaro hamjamiyatning umumiy kayfiyati va pozitsiyasini ko‘rsatib beruvchi eng muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.

Dunyo siyosati maydonidagi eng qaynoq va rasmiy yangiliklarni Zamin sahifalarida kuzatib boring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi