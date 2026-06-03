Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldi

·134·Dunyo
Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldi
Audio versiyasi

Rossiya Federatsiyasida xorijda istiqomat qiluvchi sobiq vatandoshlarning qo‘lga olinishi va ularga nisbatan o‘ta og‘ir ayblovlar qo‘yilishi bilan bog‘liq navbatdagi yirik xalqaro voqea sodir bo‘ldi. Pskov oblast sudi 2025 yilning yozida Rossiya davlat chegarasida hibsga olingan dasturchi Mixail Loshchininga nisbatan yakuniy hukmni e’lon qildi. Sud uni «davlatga xiyonat qilish» jinoyatida aybdor deb topib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinladi.

Eski yozishmalar va FSB tomonidan hibsga olinish

«Ostorojno, novosti» nashrining tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, sud tomonidan Loshchinin «Rossiya Federatsiyasining dushmani sifatida rasman tan olingan chet el davlat vakillarini moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlaganlik»da ayblangan. Tekshiruvlar davomida ma’lum bo‘lishicha, ushbu og‘ir ayblovga Loshchinin hamda uning ukrainalik sobiq sevgilisi o‘rtasida 2022 yilda bo‘lib o‘tgan oddiy shaxsiy yozishmalar asos qilib olingan. O‘sha davrda ayol undan ma’lum miqdorda pul mablag‘i so‘ragan bo‘lgan.

Asl voqea rivoji esa quyidagicha kechgan:

  • Maqsad: Ham Rossiya, ham Belgiya fuqaroligiga ega bo‘lgan Mixail Loshchinin 2000 yildan beri Rossiya hududida yashamagan. U 2025 yilning 1 iyul kuni Sankt-Peterburg shahrida istiqomat qiluvchi xasta va bemor otasidan xabar olish maqsadida mototsiklda yo‘lga chiqqan.

  • Chegaradagi tekshiruv: U Latviya davlati orqali Rossiya chegarasini kesib o‘tayotgan vaqtda Federal xavfsizlik xizmati (FSB) xodimlari tomonidan to‘xtatilgan. Tekshiruv davomida uning shaxsiy telefonidan yuqorida qayd etilgan 2022 yilgi eski yozishmalar topib olingan.

Hibsxonalar va qiynoqlar haqidagi bayonot

Loshchininni qo‘llab-quvvatlovchi ko‘ngillilar guruhining bergan bayonotiga ko‘ra, dasturchi dastlab chegara hududidan noqonuniy o‘tishga urinish degan soxta bahona bilan ushlangan. Uni dastlabki ikki hafta davomida Pskov oblastining Pitalovo shahridagi mahalliy mehmonxonalardan birida nazorat ostida ushlab turishgan.

Shundan so‘ng, u kutilmaganda Belgorod oblastidagi 2-sonli tergov hibsxonasiga (SIZO) olib ketilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu maskanda asosan ukrainalik harbiy asirlar saqlanadi. Loshchininning yaqinlariga ma’lum qilishicha, u aynan shu hibsxonada bo‘lgan vaqtida qattiq kaltaklangan va turli jismoniy qiynoqlarga solingan.

Ayblovning rasmiylashtirilishi: Mahbus Belgoroddagi tergov izolatorida hech qanday rasmiy ayblov e’lon qilinmasdan roppa-rosa uch hafta davomida nazoratda qoldirilgan. Keyinchalik u yana ortga — Pskovdagi 1-sonli tergov hibsxonasiga o‘tkazilgan va unga nisbatan «davlatga xiyonat» moddasi bo‘yicha rasmiy jinoiy ish qo‘zg‘atilgan.

Xalqaro munosabatlar va Belgiya diplomatiyasining urinishlari

Mixail Loshchinin bilan bog‘liq ushbu voqea Rossiya Federatsiyasi tashqarisida, xususan, Yevropa Ittifoqi hududida ham keng muhokamalarga va katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Belgiya Qirolligining Moskva shahridagi favqulodda va muxtor elchixonasi mazkur vaziyat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligiga bir necha bor rasmiy murojaat bilan chiqdi. Diplomatik vakolatxona xodimlari o‘z fuqarosi bo‘lgan Loshchinin bilan hibsxonada uchrashish va unga konsullik yordamini ko‘rsatish uchun ruxsatnoma so‘rashgan. Biroq Rossiya tomoni ushbu so‘rovlarni rad etgan va belgiyalik diplomatlarni mahbus huzuriga baribir kiritishmagan.

Yevropa va jahon siyosatiga oid eng muhim, dolzarb hamda xalqaro xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring.

Mikhail LoshchininRossiyaBelgiyaFederal Xavfsizlik XizmatiSankt-PeterburgPskov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi