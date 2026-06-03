Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldi
Rossiya Federatsiyasida xorijda istiqomat qiluvchi sobiq vatandoshlarning qo‘lga olinishi va ularga nisbatan o‘ta og‘ir ayblovlar qo‘yilishi bilan bog‘liq navbatdagi yirik xalqaro voqea sodir bo‘ldi. Pskov oblast sudi 2025 yilning yozida Rossiya davlat chegarasida hibsga olingan dasturchi Mixail Loshchininga nisbatan yakuniy hukmni e’lon qildi. Sud uni «davlatga xiyonat qilish» jinoyatida aybdor deb topib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinladi.
Eski yozishmalar va FSB tomonidan hibsga olinish
«Ostorojno, novosti» nashrining tarqatgan ma’lumotlariga ko‘ra, sud tomonidan Loshchinin «Rossiya Federatsiyasining dushmani sifatida rasman tan olingan chet el davlat vakillarini moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlaganlik»da ayblangan. Tekshiruvlar davomida ma’lum bo‘lishicha, ushbu og‘ir ayblovga Loshchinin hamda uning ukrainalik sobiq sevgilisi o‘rtasida 2022 yilda bo‘lib o‘tgan oddiy shaxsiy yozishmalar asos qilib olingan. O‘sha davrda ayol undan ma’lum miqdorda pul mablag‘i so‘ragan bo‘lgan.
Asl voqea rivoji esa quyidagicha kechgan:
Maqsad: Ham Rossiya, ham Belgiya fuqaroligiga ega bo‘lgan Mixail Loshchinin 2000 yildan beri Rossiya hududida yashamagan. U 2025 yilning 1 iyul kuni Sankt-Peterburg shahrida istiqomat qiluvchi xasta va bemor otasidan xabar olish maqsadida mototsiklda yo‘lga chiqqan.
Chegaradagi tekshiruv: U Latviya davlati orqali Rossiya chegarasini kesib o‘tayotgan vaqtda Federal xavfsizlik xizmati (FSB) xodimlari tomonidan to‘xtatilgan. Tekshiruv davomida uning shaxsiy telefonidan yuqorida qayd etilgan 2022 yilgi eski yozishmalar topib olingan.
Hibsxonalar va qiynoqlar haqidagi bayonot
Loshchininni qo‘llab-quvvatlovchi ko‘ngillilar guruhining bergan bayonotiga ko‘ra, dasturchi dastlab chegara hududidan noqonuniy o‘tishga urinish degan soxta bahona bilan ushlangan. Uni dastlabki ikki hafta davomida Pskov oblastining Pitalovo shahridagi mahalliy mehmonxonalardan birida nazorat ostida ushlab turishgan.
Shundan so‘ng, u kutilmaganda Belgorod oblastidagi 2-sonli tergov hibsxonasiga (SIZO) olib ketilgan. Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu maskanda asosan ukrainalik harbiy asirlar saqlanadi. Loshchininning yaqinlariga ma’lum qilishicha, u aynan shu hibsxonada bo‘lgan vaqtida qattiq kaltaklangan va turli jismoniy qiynoqlarga solingan.
Ayblovning rasmiylashtirilishi: Mahbus Belgoroddagi tergov izolatorida hech qanday rasmiy ayblov e’lon qilinmasdan roppa-rosa uch hafta davomida nazoratda qoldirilgan. Keyinchalik u yana ortga — Pskovdagi 1-sonli tergov hibsxonasiga o‘tkazilgan va unga nisbatan «davlatga xiyonat» moddasi bo‘yicha rasmiy jinoiy ish qo‘zg‘atilgan.
Xalqaro munosabatlar va Belgiya diplomatiyasining urinishlari
Mixail Loshchinin bilan bog‘liq ushbu voqea Rossiya Federatsiyasi tashqarisida, xususan, Yevropa Ittifoqi hududida ham keng muhokamalarga va katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.
Belgiya Qirolligining Moskva shahridagi favqulodda va muxtor elchixonasi mazkur vaziyat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligiga bir necha bor rasmiy murojaat bilan chiqdi. Diplomatik vakolatxona xodimlari o‘z fuqarosi bo‘lgan Loshchinin bilan hibsxonada uchrashish va unga konsullik yordamini ko‘rsatish uchun ruxsatnoma so‘rashgan. Biroq Rossiya tomoni ushbu so‘rovlarni rad etgan va belgiyalik diplomatlarni mahbus huzuriga baribir kiritishmagan.
Yevropa va jahon siyosatiga oid eng muhim, dolzarb hamda xalqaro xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring.
…