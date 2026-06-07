Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydi

·88·Dunyo
Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydi

Kongo Demokratik Respublikasida Ebola virusi bilan bog‘liq vaziyat og‘irligicha qolmoqda. Mamlakat Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, laboratoriyada tasdiqlangan o‘lim holatlari 86 taga yetgan.

So‘nggi bir sutkada kasallik oqibatida yana 6 kishi vafot etdi. Ebola bilan kasallanganlar soni esa 488 nafarga yetgani qayd etilmoqda.

Rasmiylar virus tarqalishini cheklash uchun Ituri viloyatidagi tibbiy izolyatsiya muassasalari imkoniyatini kengaytirmoqda. Hududga qo‘shimcha tibbiyot xodimlari va shaxsiy himoya vositalari yuborilmoqda.

KDR va Uganda hukumatlari 15 may kuni Ebola epidemiyasi boshlanganini rasman e’lon qilgan edi. Mutaxassislar hozirgi avj olishni virus tarixidagi eng xavfli epidemiyalardan biri sifatida baholamoqda.

EbolaKongo Demokratik RespublikasiIturiUganda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiHindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiBugun, 08:28Isroil AQSH rasmiylarining suhbatlarini tinglagani aytildiIsroil AQSH rasmiylarining suhbatlarini tinglagani aytildiBugun, 08:01Isroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiIsroil harbiylari bilan bog‘liq hodisada 7 oylik chaqaloq halok bo‘ldiBugun, 05:03Pit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdiPit Xegset Yevropa mamlakatlarini migratsiya inqirozidan ogohlantirdiBugun, 04:08Iroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiIroq terma jamoasi yulduzi AQSH aeroportida yetti soat so‘roq qilindiKecha, 18:58Bir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiBir og‘iz latifa sababli turk milliarderi tergovga tortildiKecha, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi