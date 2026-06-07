Dunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringan

·558·Dunyo
Dunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringan

Deep Dive DubaiDubay shahrida joylashgan bo‘lib, u dunyodagi eng chuqur sun’iy basseyn sifatida tan olingan. Uning chuqurligi 60,02 metrni tashkil etadi va u Ginnes rekordlar kitobiga kiritilgan.

Basseyn 2021 yil 28 iyul kuni rasman ochilgan bo‘lib, u 14 million litr toza suv bilan to‘ldirilgan. Bu hajm taxminan 6 ta olimpiada standartlariga mos basseynga teng keladi.

Deep Dive Dubai'ning eng qiziq jihatlaridan biri — uning ichki dizaynidir. U “cho‘kib ketgan shahar” mavzusida yaratilgan bo‘lib, suv ostida xonalar, avtomobillar, mototsikllar va turli obyektlar joylashtirilgan. Bu esa tashrif buyuruvchilarga o‘zini go‘yo sirli shaharda suzayotgandek his qilish imkonini beradi.

Bu yerda professional dayverlar uchun ham, yangi o‘rganuvchilar uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan. Mehmonlar scuba diving, freediving kabi turli suv osti mashg‘ulotlari bilan shug‘ullanishi mumkin.

Mazkur noyob inshoot nafaqat rekord egasi, balki zamonaviy muhandislik va dizaynning ajoyib namunasi sifatida ham dunyo bo‘ylab katta qiziqish uyg‘otmoqda.

DubayDeep Dive DubaiGuinness
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiAngliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiBugun, 13:23Xitoyda robot bolakayni tepib yubordiXitoyda robot bolakayni tepib yubordiBugun, 12:36“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindi“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindiBugun, 12:09Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Bugun, 11:40Hindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiHindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiBugun, 08:28Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiEbola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiBugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi