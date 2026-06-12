Tailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdi
Tailand malikasi Bajrakitiyabxa sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sabab vafot etdi. U so‘nggi qariyb to‘rt yil davomida koma holatida bo‘lgan.
Malika 2022 yil dekabr oyida yurak xastaligi sabab hushidan ketgan va Bangkokdagi shifoxonaga yotqizilgan edi. Keyingi yillarda uning ahvoli turli asoratlar sabab og‘irlashib borgan.
Xalq orasida “Malika Pa” nomi bilan tanilgan Bajrakitiyabxa huquqshunos, diplomat va xayriya tashabbuslari muallifi sifatida ham tanilgan. U qamoqdagi ayollar, ayniqsa homilador mahkumalar huquqlarini himoya qilishga alohida e’tibor qaratgan.
Malika Tailand qiroli Maxa Vajiralongkornning rasmiy maqomga ega farzandlaridan biri bo‘lib, mamlakat Konstitutsiyasiga ko‘ra taxt vorisi bo‘lish huquqiga ega shaxslardan biri hisoblangan.
…