So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandi

·1·Dunyo
So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandi

NOIRLab astronomlari NGC 1514, ya’ni “Kristal shar tumanligi”ning yangi va aniq tasvirini taqdim etdi. Ushbu kosmik obyekt aslida ikki yulduzdan iborat tizim bo‘lib, ulardan biri hayotining so‘nggi bosqichiga yetib, o‘z tashqi qatlamlarini koinotga sochmoqda. Bu haqda CNN ma’lum qildi.

Natijada yulduz atrofida gaz va changdan iborat ulkan tumanlik hosil bo‘lgan. Bu jarayonda ikkinchi yulduz muhim rol o‘ynab, chiqayotgan moddalarga ta’sir ko‘rsatadi va ularga tartibli, spiralga o‘xshash shakl beradi. Shu sababli tumanlik oddiy bulut emas, balki murakkab geometrik tuzilishga ega noyob kosmik manzaraga aylangan.

Tasvir Gavayidagi Maunakea tog‘ida joylashgan Gemini North teleskopi yordamida Gemini Multi-Object Spectrograph orqali olingan bo‘lib, undagi ranglar ham ilmiy ahamiyatga ega. Qizg‘ish ranglar vodorod gazini, moviy tuslar esa kislorod elementini anglatadi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday tumanliklar o‘layotgan yulduzlarning so‘nggi bosqichida paydo bo‘ladi va bu jarayon taxminan 10 ming yil davom etadi. Natijada yulduzdan faqat juda zich yadro — oq mitti qoladi.

Olimlar fikricha, bu kabi obyektlarni kuzatish yulduzlarning hayot aylanishini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Yangi tasvir esa koinotning naqadar murakkab va bir vaqtning o‘zida hayratlanarli ekanini yana bir bor namoyish etdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Bugun, 14:21Jurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiJurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiBugun, 11:56Pokiston bosh vaziri AQSH va Eron kelishuvga yaqinligini aytdiPokiston bosh vaziri AQSH va Eron kelishuvga yaqinligini aytdiBugun, 11:51Niqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqdaNiqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqdaBugun, 11:28Adam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiAdam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiBugun, 07:21Uch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqdaUch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqdaBugun, 04:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi