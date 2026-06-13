Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladi

·0·Dunyo
Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladi

Jahon siyosiy maydonida ikki yirik kuch — AQSH va Eron Islom Respublikasi o‘rtasidagi diplomatik hamda harbiy munosabatlar hamon dunyo hamjamiyati diqqat markazida bo‘lib turibdi. Keyingi paytlarda Tehron rasmiylari Oq uy tomonidan mamlakatning strategik yadroviy ashyolari musodara qilinishi yoki kuch bilan olib chiqib ketilishi mumkinligidan jiddiy xavotirga tusha boshlagan. Shu bois, Eron tomoni atom qurolini ishlab chiqarish darajasiga yaqin bo‘lgan boyitilgan uran zaxiralari yashirilgan maxsus maxfiy maskanlarini qo‘shimcha mudofaa choralari bilan kuchaytirishga kirishdi.

AQSHning mashhur CNN telekanalining o‘z ishonchli manbalariga tayanib tarqatgan shov-shuvli xabariga ko‘ra, so‘nggi haftalarda Eron harbiylari bir nechta strategik yerosti yo‘llari va tunnellarini ataylab portlatib yuborishgan hamda ularga kirish qismlarini to‘liq minalashtirishgan.

Yarim tonna boyitilgan uran yerosti qa’rida yashirildi

Xorij nashrining tahlillariga ko‘ra, Tehron tomonidan amalga oshirilgan ushbu keskin xavfsizlik choralari taxminan yarim tonnaga teng bo‘lgan juda katta miqdordagi yuqori darajada boyitilgan uran zaxirasiga tashqaridan yetib borishni deyarli imkonsiz qilib qo‘ygan. Endilikda ushbu strategik muhim materiallarni yerostidan qazib olish yoki tashqariga evakuatsiya qilish uchun juda katta hajmdagi murakkab muhandislik-qazish ishlarini olib borish hamda hududni minalardan tozalash talab etiladi.

Biroq, kuzatuvchilarning fikriga ko‘ra, Eronning bu qadami Vashington va Tehron o‘rtasida tinchlik yo‘lida muhokama qilinayotgan ehtimoliy bitim jarayonlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Boisi, AQSH Prezidenti Donald Tramp muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun Eron o‘z ixtiyoridagi boyitilgan uranni mamlakat hududidan to‘liq olib chiqib ketishi yoki butunlay yo‘q qilishi shartligini bosh mezon sifatida kun tartibiga qo‘ygan edi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali Vashington va Tehron o‘rtasidagi yadroviy kelishmovchiliklar hamda obyektlarning bugungi holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Xavotir bildirayotgan davlat

Boyitilgan uran miqdori

Saqlanayotgan asosiy majmua

Obyektni vayron qilgan omil

AQSH Prezidentining bosh sharti

Muzokaralarning hozirgi holati

Eron Islom Respublikasi

Taxminan yarim tonna


(Yuqori darajada)

Isfahon yadroviy majmuasi


(Qulagan tunnellar qa’rida)

2025 yil iyundagi Isroil va AQSHning harbiy zarbalari

Uranni mamlakatdan olib chiqish yoki butunlay yo‘q qilish

Davom etmoqda, biroq shartlar bo‘yicha bayonotlar turlicha

Isfahondagi vayronalar ostida qolgan sirlar

Xalqaro siyosiy doiralar va razvedka xizmatlarining fikriga ko‘ra, ushbu boyitilgan uran zaxiralarining asosiy qismi aynan Erondagi mashhur Isfahon yadroviy majmuasining qulagan yerosti tunnellarida saqlanib kelinmoqda.

Mazkur vaziyatga aniqlik kiritar ekan, Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ushbu qimmatbaho yadroviy zaxiralar aslida 2025 yilning iyun oyida Isroil va AQSH tomonidan berilgan kuchli raketa zarbalari oqibatida vayron bo‘lgan yadroviy inshootlarning qalin qoldiqlari hamda vayronalari ostida qolib ketganini ma’lum qildi.

Kelajak istiqbollari: Ayni pallada ikki davlat vakillari o‘rtasida parda ortidagi diplomatik muloqotlar izchil davom etmoqda. Ammo bo‘lajak tarixiy kelishuvning bandlari va o‘zaro majburiyatlar borasida Vashington ham, Tehron ham hozircha bir-biriga zid va turlicha rasmiy bayonotlar berishdan to‘xtamayapti.

Yaqin Sharqdagi eng so‘nggi siyosiy jarayonlar, AQSH va Eron o‘rtasidagi yadroviy kelishuv tafsilotlari, xalqaro maydondagi qaynoq geosiyosiy o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiSun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiBugun, 17:11Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaBugun, 15:57Xomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiXomanaiy dafn marosimi sanalari e’lon qilindiBugun, 14:45So‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiSo‘nayotgan yulduzning so‘nggi lahzalari ilk bor aniq tasvirlandiBugun, 14:34Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Moskvada yoqilg‘i cheklovi joriy etildi — sabab nimada?Bugun, 14:21Jurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiJurnalistning Shakira bilan surat uchun qilgan ishi internetni kuldirdiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi