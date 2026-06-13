Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladi
Jahon siyosiy maydonida ikki yirik kuch — AQSH va Eron Islom Respublikasi o‘rtasidagi diplomatik hamda harbiy munosabatlar hamon dunyo hamjamiyati diqqat markazida bo‘lib turibdi. Keyingi paytlarda Tehron rasmiylari Oq uy tomonidan mamlakatning strategik yadroviy ashyolari musodara qilinishi yoki kuch bilan olib chiqib ketilishi mumkinligidan jiddiy xavotirga tusha boshlagan. Shu bois, Eron tomoni atom qurolini ishlab chiqarish darajasiga yaqin bo‘lgan boyitilgan uran zaxiralari yashirilgan maxsus maxfiy maskanlarini qo‘shimcha mudofaa choralari bilan kuchaytirishga kirishdi.
AQSHning mashhur CNN telekanalining o‘z ishonchli manbalariga tayanib tarqatgan shov-shuvli xabariga ko‘ra, so‘nggi haftalarda Eron harbiylari bir nechta strategik yerosti yo‘llari va tunnellarini ataylab portlatib yuborishgan hamda ularga kirish qismlarini to‘liq minalashtirishgan.
Yarim tonna boyitilgan uran yerosti qa’rida yashirildi
Xorij nashrining tahlillariga ko‘ra, Tehron tomonidan amalga oshirilgan ushbu keskin xavfsizlik choralari taxminan yarim tonnaga teng bo‘lgan juda katta miqdordagi yuqori darajada boyitilgan uran zaxirasiga tashqaridan yetib borishni deyarli imkonsiz qilib qo‘ygan. Endilikda ushbu strategik muhim materiallarni yerostidan qazib olish yoki tashqariga evakuatsiya qilish uchun juda katta hajmdagi murakkab muhandislik-qazish ishlarini olib borish hamda hududni minalardan tozalash talab etiladi.
Biroq, kuzatuvchilarning fikriga ko‘ra, Eronning bu qadami Vashington va Tehron o‘rtasida tinchlik yo‘lida muhokama qilinayotgan ehtimoliy bitim jarayonlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Boisi, AQSH Prezidenti Donald Tramp muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun Eron o‘z ixtiyoridagi boyitilgan uranni mamlakat hududidan to‘liq olib chiqib ketishi yoki butunlay yo‘q qilishi shartligini bosh mezon sifatida kun tartibiga qo‘ygan edi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali Vashington va Tehron o‘rtasidagi yadroviy kelishmovchiliklar hamda obyektlarning bugungi holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Xavotir bildirayotgan davlat
Boyitilgan uran miqdori
Saqlanayotgan asosiy majmua
Obyektni vayron qilgan omil
AQSH Prezidentining bosh sharti
Muzokaralarning hozirgi holati
Eron Islom Respublikasi
Taxminan yarim tonna
(Yuqori darajada)
Isfahon yadroviy majmuasi
(Qulagan tunnellar qa’rida)
2025 yil iyundagi Isroil va AQSHning harbiy zarbalari
Uranni mamlakatdan olib chiqish yoki butunlay yo‘q qilish
Davom etmoqda, biroq shartlar bo‘yicha bayonotlar turlicha
Isfahondagi vayronalar ostida qolgan sirlar
Xalqaro siyosiy doiralar va razvedka xizmatlarining fikriga ko‘ra, ushbu boyitilgan uran zaxiralarining asosiy qismi aynan Erondagi mashhur Isfahon yadroviy majmuasining qulagan yerosti tunnellarida saqlanib kelinmoqda.
Mazkur vaziyatga aniqlik kiritar ekan, Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ushbu qimmatbaho yadroviy zaxiralar aslida 2025 yilning iyun oyida Isroil va AQSH tomonidan berilgan kuchli raketa zarbalari oqibatida vayron bo‘lgan yadroviy inshootlarning qalin qoldiqlari hamda vayronalari ostida qolib ketganini ma’lum qildi.
Kelajak istiqbollari: Ayni pallada ikki davlat vakillari o‘rtasida parda ortidagi diplomatik muloqotlar izchil davom etmoqda. Ammo bo‘lajak tarixiy kelishuvning bandlari va o‘zaro majburiyatlar borasida Vashington ham, Tehron ham hozircha bir-biriga zid va turlicha rasmiy bayonotlar berishdan to‘xtamayapti.
Yaqin Sharqdagi eng so‘nggi siyosiy jarayonlar, AQSH va Eron o‘rtasidagi yadroviy kelishuv tafsilotlari, xalqaro maydondagi qaynoq geosiyosiy o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…