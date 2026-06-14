Ebola virusi bo‘yicha shoshilinch vaziyat: tarqalish tez, choralar kuchaytirilmoqda

·8·Dunyo
Ebola virusi bo‘yicha shoshilinch vaziyat: tarqalish tez, choralar kuchaytirilmoqda

Markaziy Afrikada Ebola virusining tarqalishi xavotirli tus olmoqda. Xabarlarga ko‘ra, kasallik rekord darajada tez yoyilayotgan bo‘lib, tibbiyot xodimlari bemorlar bilan muloqotda bo‘lgan shaxslarni kuzatishga ulgurmayapti. Mutaxassislar bu holatni virusli kasalliklar uchun eng xavfli ssenariylardan biri sifatida baholamoqda.

Ma’lum qilinishicha, vaziyatning jiddiylashuvi ortidan qator davlatlar xavf yuqori bo‘lgan hududlardan keluvchilarga nisbatan chegara nazoratini kuchaytirmoqda. Ayrim mamlakatlar esa xavf zonasi bilan bog‘liq qo‘shimcha cheklov choralarini joriy etgan.

Ebola virusi dunyodagi eng xavfli infeksiyalardan biri hisoblanadi. Mutaxassislar ma’lumotlariga ko‘ra, ayrim holatlarda kasallikdan o‘lim ko‘rsatkichi 90 foizgacha yetishi mumkin. Shuningdek, virus og‘ir asoratlar va kuchli jismoniy azoblarni keltirib chiqarishi bilan ham xavfli sanaladi.

Sog‘liqni saqlash sohasi vakillari aholini rasmiy manbalar orqali tarqatilayotgan ma’lumotlarni kuzatib borishga chaqirmoqda. Ayni paytda virus tarqalishining oldini olish va uni nazorat ostiga olish bo‘yicha ishlar davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH–Eron muzokaralari Isroilni tashvishga soldiAQSH–Eron muzokaralari Isroilni tashvishga soldiBugun, 07:48“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqda“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqdaBugun, 07:19Xitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqdaXitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqdaBugun, 05:17Soxta diplom bilan 17 yil parvoz qilgan uchuvchi qo‘lga olindiSoxta diplom bilan 17 yil parvoz qilgan uchuvchi qo‘lga olindiBugun, 05:02Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildiOlimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildiBugun, 20:42Eron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiEron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi