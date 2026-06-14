Donald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildi

·0·Dunyo
Donald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildi

Yaqin Sharq mintaqasida bir necha oydan buyon davom etayotgan va global energiya inqirozini keltirib chiqargan shiddatli harbiy to‘qnashuvlardan so‘ng, nihoyat, butun dunyo yengil nafas olishi mumkin bo‘lgan tarixiy kun yaqinlashmoqda. AQSH Prezidenti Donald Tramp o‘zining «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida bergan bayonotida, rasmiy Vashington va Tehron o‘rtasidagi uzoq kutilgan tinchlik memorandumini imzolash aynan 14 iyun sanasiga mo‘ljallanganini ma’lum qildi. Oq uy rahbarining so‘zlariga ko‘ra, mazkur bitim kuchga kirishi bilan jahon iqtisodiyoti va savdosi uchun o‘ta muhim hisoblangan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi barcha xalqaro kemalar uchun qayta ochiladi.

Ushbu global ahamiyatga ega bo‘lgan kelishuv shartlariga binoan, Eron tomoni yadroviy qurolni «sotib olish, ishlab chiqarish yoki boshqa har qanday yo‘l bilan» qo‘lga kiritmaslik majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

«B-2» bombardimonchilari va granit tog‘lar ostidagi yadroviy chang

Prezident Tramp ikki davlat o‘rtasidagi kelishuv doirasida Eronning yadroviy infratuzilmasi qanday nazorat qilinishiga ham alohida to‘xtalib o‘tdi. Uning fikricha, hozirda Vashington va Tehron o‘rtasidagi aloqalar avvalgi AQSH ma’muriyatlari davridagidan ancha yaxshi va ishonchli holatda shakllangan.

Donald Trampning bayonotidan: «Vaqti kelib, mintaqada vaziyat butkul tinchigach, biz u yerga boramiz va o‘zimizning ajoyib, tengsiz bo‘lgan B-2 bombardimonchi samolyotlarimiz yordamida qudratli granit tog‘lar ostiga chuqur ko‘milgan yadroviy changni xavfsiz tarzda chiqarib olamiz. Boyitilgan uran zaxiralari esa yo Eron hududida, yoki bevosita AQSHda butkul yo‘q qilinadi. Biz Eron va butun Yaqin Sharq bilan uzoq muddatli, mustahkam hamkorlikka umid qilmoqdamiz. Bu jarayon juda tez, oson va hech qanday muammosiz o‘tishiga ishonaman. Agar mabodo unday bo‘lmasa, bizda juda qudratli muqobil variant tayyor turibdi, biroq umid qilamanki, uni boshqa hech qachon qo‘llashga to‘g‘ri kelmaydi».

Quyidagi rasmiy bayonnoma va tahliliy jadval orqali AQSH hamda Eron o‘rtasida kutilayotgan kelishuvning asosiy bandlari va tomonlarning rasmiy munosabatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Tinchlik kelishuvi maqomi

Asosiy tashabbuskor tomonlar

Tramp e’lon qilgan muddat

Shartnomaning bosh talablari va oqibatlari

Eron TIV va rasmiy Tehronning munosabati

Kelishuvning keyingi 2-bosqichi

Tarixiy tinchlik memorandumi

AQSH va Eron Islom Respublikasi

14 iyun (2026 yil)

Ho‘rmuz bo‘g‘ozi barcha uchun ochiladi.


• Eron yadroviy quroldan voz kechadi.


• Boyitilgan uran yo‘q qilinadi.

Ismoil Bag‘oiy: Muddatni rad etdi, ammo yaqin kunlarda imzolanishini tasdiqladi.

60 kunlik ikki tomonlama qizg‘in muzokaralar

Eron rahbariyatining ehtiyotkorlik bayonoti va 60 kunlik reja

AQSH rahbarining bunday tezkor bayonotidan so‘ng, Eron tomoni vaziyatga nisbatan biroz ehtiyotkorlik bilan munosabat bildirdi. Eron Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Ismoil Bag‘oiy ikki davlat o‘rtasidagi nizolarni muvofiqlashtiruvchi hujjat aynan 14 iyun kuni imzolanishini rasman rad etgan bo‘lsa-da, bu tarixiy voqelik yaqin kunlarda sodir bo‘lishi mumkinligini inkor etmadi. Ayni paytda Qatar va Pokiston kabi vositachi davlatlar ham ushbu jarayonni yakunlash uchun jonbozlik ko‘rsatmoqda.

O‘z navbatida, Eron tashqi siyosat mahkamasi rahbari Abbos Aroqchi mazkur tinchlik jarayoni ikki bosqichda amalga oshirilishini batafsil tushuntirib berdi. Unga ko‘ra, dastlab tomonlar o‘rtasida umumiy urush va harbiy harakatlarga chek qo‘yuvchi 14 banddan iborat memorandum imzolanadi. Shundan so‘ng, Yaqin Sharqdagi mojarolarni, sanksiyalarni va yadroviy dastur muammolarini butkul yakunlash va tinchlikni rasmiylashtirish bo‘yicha 60 kunlik keng qamrovli muzokaralar bosqichi boshlanadi.

Jahon siyosatidagi eng qaynoq jarayonlar, AQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari, Yaqin Sharqdagi geosiyosiy o‘zgarishlar va dunyo olamiga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiQizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 11:39Bir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBugun, 11:25Hindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandiHindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandiBugun, 10:33Anqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiAnqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiBugun, 10:09Sud qarori bilan Tramp nomi san’at markazidan o‘chirildiSud qarori bilan Tramp nomi san’at markazidan o‘chirildiBugun, 10:04Bir donasi 4000 dollar: Bu go‘shtning narxiga shahardan ikki uy olsa bo‘ladiBir donasi 4000 dollar: Bu go‘shtning narxiga shahardan ikki uy olsa bo‘ladiBugun, 10:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi