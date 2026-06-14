Donald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildi

·49·Dunyo
Donald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildi

Jahon siyosat maydonida xalqaro xavfsizlik va Yaqin Sharqdagi keskinlikni yumshatish borasida asr kelishuvi bo‘lishi kutilayotgan tarixiy voqealar rivoji davom etmoqda. Oq uy rahbari Donald Tramp Eron bilan uzoq kutilgan tinchlik bitimi yaqin «ikki-uch soat ichida» rasmiylashtirilishi mumkinligini ochiqladi. Amerika yetakchisi bilan bevosita muloqotda bo‘lgan «Fox News» telekanalining taniqli sharhlovchisi Treyt Ignst ushbu sensatsion bayonotni keng jamoatchilikka e’lon qildi.

Trampning so‘zlariga ko‘ra, mazkur yirik hujjat dastlab zamonaviy raqamli tizim orqali elektron shaklda imzolanadi. Shundan so‘ng, bor-yo‘g‘i bir hafta muddat ichida ikki davlat rasmiy vakillari «Yevropaning tinch va xavfsiz go‘shalaridan birida» yuzma-yuz ko‘rishib, kelishuvga shaxsan muhr bosishadi.

«Bibi bu ishni nega qildi?»: Netanyahuning hujumi Trampni g‘azabga keltirdi

Biroq, ushbu tarixiy jarayon oson kechayotgani yo‘q. Oq uy rahbari Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan telefon orqali o‘ta jiddiy va keskin muloqot o‘tkazganini tan oldi. Suhbat davomida AQSH prezidenti Isroil armiyasi tomonidan Bayrut atrofiga berilgan kutilmagan havo zarbalari bo‘yicha Bosh vazirni qattiq so‘roqqa tutgan.

Isroilning mashhur «N12» telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida Donald Tramp Netanyahuning harakatlarini keskin tanqid qilib, uni «aslo ehtiyotkorlik bilan ish tutmayotganlikda» aybladi. Prezidentning fikricha, aynan mazkur harbiy hujum AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuv jarayonini kechiktirib yuborgan asosiy omil bo‘ldi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali AQSH, Eron va Isroil o‘rtasida yuzaga kelgan siyosiy vaziyat hamda tomonlarning bugungi pozitsiyasi bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Siyosiy jarayon ishtirokchisi / Manba

Belgilangan rasmiy muddat va reja

Yuzaga kelgan kutilmagan to‘siq

Trampning shaxsiy munosabati

Kelishuvning dastlabki formati

Eron tomonining rasmiy pozitsiyasi

AKSH (Donald Tramp)

14 iyun kuni (Yakshanba) imzolanishi kerak edi

Isroilning Bayrut yaqiniga bergan raketa zarbasi

Juda qattiq g‘azablandi, sog‘lom fikr yo‘qligini aytdi

Avval elektron shaklda, keyin Yevropada shaxsan

Belgilangan muddatda hujjatni imzolashga tayyor emas

Isroil (B. Netanyahu)

Tinchlik muzokaralari vaqtida harakat qildi

Hizbulloh qo‘mondonlik markazi nishonga olingani da’vosi

«Aslo ehtiyotkor emas» deb baholandi

Muzokaralarni kechiktirib yubordi

Jarayonga salbiy ta’sir ko‘rsatdi

Shartnoma imzolanishiga bir soat qolgandagi dahshat

Donald Tramp «Axios» nashriga bergan bayonotida ham Eron bilan tarixiy bitim aynan yakshanba kuni amalga oshishi ko‘zda tutilganini yana bir bor tasdiqladi. U maslahatchilari unga Isroilning Bayrutga kuchli zarba bergani haqidagi xabarni yetkazishganida chinakam shok holatiga tushganini yashirib o‘tirmadi.

Amerika yetakchisi o‘z hayajon va e’tirozlarini quyidagicha bayon etdi:

«Bu shunchaki dahshat, men quloqlarimga ishona olmadim! Eng alamlisi, bu hodisa biz kelishuvga qo‘l qo‘yishimizdan bor-yo‘g‘i bir soat oldin sodir bo‘ldi. Bibiga (Netanyahu) bu hujumni aynan shu paytda amalga oshirish nega kerak bo‘lib qoldi? Bundan juda qattiq g‘azablandim va unda vaziyatni to‘g‘ri baholash uchun sog‘lom fikr qolmaganini ochiq aytdim».

Shuningdek, AQSH rahbari o‘zining «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ham Tel-Avivning Livan poytaxti yaqinidagi harbiy amaliyotini keskin qoraladi. Vaholanki, Isroil mudofaa armiyasi ushbu hujumdan ko‘zlangan asosiy maqsad «Hizbulloh» harakatining boshqaruv shtabini yo‘q qilish bo‘lganini da’vo qilmoqda.

Shunga qaramay, siyosiy doiralarda vaziyat juda chigal. Eronning rasmiy «Fars» axborot agentligi tarqatgan bayonotga ko‘ra, Tehron rahbariyati Vashington tomonidan taklif etilgan qat’iy va qisqa muddat ichida AQSH bilan anglashuv memorandumini imzolashga hali to‘liq tayyor emasligini bildirgan. Voqealar rivoji qay ko‘rinish olishini va ushbu global kelishuv tinchlik olib kelishini kuzatishda davom etamiz.

Dunyo siyosat sahnasidagi eng shov-shuvli o‘zgarishlar, Yaqin Sharqdagi qaynoq jarayonlar, Donald Trampning keskin bayonotlari va xalqaro maydondagi eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Donald TrumpEronBenjamin NetanyahuIsroilFox News
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkinShveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkinKecha, 18:22Mashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiMashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiKecha, 16:08Dunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindiDunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindiKecha, 15:40Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiYutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiKecha, 11:56Donald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildiDonald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildiKecha, 11:43Qizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiQizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 11:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi