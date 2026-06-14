Donald Tramp Eron bilan kelishuv tez fursatda imzolanishini ma’lum qildi
Jahon siyosat maydonida xalqaro xavfsizlik va Yaqin Sharqdagi keskinlikni yumshatish borasida asr kelishuvi bo‘lishi kutilayotgan tarixiy voqealar rivoji davom etmoqda. Oq uy rahbari Donald Tramp Eron bilan uzoq kutilgan tinchlik bitimi yaqin «ikki-uch soat ichida» rasmiylashtirilishi mumkinligini ochiqladi. Amerika yetakchisi bilan bevosita muloqotda bo‘lgan «Fox News» telekanalining taniqli sharhlovchisi Treyt Ignst ushbu sensatsion bayonotni keng jamoatchilikka e’lon qildi.
Trampning so‘zlariga ko‘ra, mazkur yirik hujjat dastlab zamonaviy raqamli tizim orqali elektron shaklda imzolanadi. Shundan so‘ng, bor-yo‘g‘i bir hafta muddat ichida ikki davlat rasmiy vakillari «Yevropaning tinch va xavfsiz go‘shalaridan birida» yuzma-yuz ko‘rishib, kelishuvga shaxsan muhr bosishadi.
«Bibi bu ishni nega qildi?»: Netanyahuning hujumi Trampni g‘azabga keltirdi
Biroq, ushbu tarixiy jarayon oson kechayotgani yo‘q. Oq uy rahbari Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu bilan telefon orqali o‘ta jiddiy va keskin muloqot o‘tkazganini tan oldi. Suhbat davomida AQSH prezidenti Isroil armiyasi tomonidan Bayrut atrofiga berilgan kutilmagan havo zarbalari bo‘yicha Bosh vazirni qattiq so‘roqqa tutgan.
Isroilning mashhur «N12» telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida Donald Tramp Netanyahuning harakatlarini keskin tanqid qilib, uni «aslo ehtiyotkorlik bilan ish tutmayotganlikda» aybladi. Prezidentning fikricha, aynan mazkur harbiy hujum AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuv jarayonini kechiktirib yuborgan asosiy omil bo‘ldi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali AQSH, Eron va Isroil o‘rtasida yuzaga kelgan siyosiy vaziyat hamda tomonlarning bugungi pozitsiyasi bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Siyosiy jarayon ishtirokchisi / Manba
Belgilangan rasmiy muddat va reja
Yuzaga kelgan kutilmagan to‘siq
Trampning shaxsiy munosabati
Kelishuvning dastlabki formati
Eron tomonining rasmiy pozitsiyasi
AKSH (Donald Tramp)
14 iyun kuni (Yakshanba) imzolanishi kerak edi
Isroilning Bayrut yaqiniga bergan raketa zarbasi
Juda qattiq g‘azablandi, sog‘lom fikr yo‘qligini aytdi
Avval elektron shaklda, keyin Yevropada shaxsan
Belgilangan muddatda hujjatni imzolashga tayyor emas
Isroil (B. Netanyahu)
Tinchlik muzokaralari vaqtida harakat qildi
Hizbulloh qo‘mondonlik markazi nishonga olingani da’vosi
«Aslo ehtiyotkor emas» deb baholandi
Muzokaralarni kechiktirib yubordi
Jarayonga salbiy ta’sir ko‘rsatdi
Shartnoma imzolanishiga bir soat qolgandagi dahshat
Donald Tramp «Axios» nashriga bergan bayonotida ham Eron bilan tarixiy bitim aynan yakshanba kuni amalga oshishi ko‘zda tutilganini yana bir bor tasdiqladi. U maslahatchilari unga Isroilning Bayrutga kuchli zarba bergani haqidagi xabarni yetkazishganida chinakam shok holatiga tushganini yashirib o‘tirmadi.
Amerika yetakchisi o‘z hayajon va e’tirozlarini quyidagicha bayon etdi:
«Bu shunchaki dahshat, men quloqlarimga ishona olmadim! Eng alamlisi, bu hodisa biz kelishuvga qo‘l qo‘yishimizdan bor-yo‘g‘i bir soat oldin sodir bo‘ldi. Bibiga (Netanyahu) bu hujumni aynan shu paytda amalga oshirish nega kerak bo‘lib qoldi? Bundan juda qattiq g‘azablandim va unda vaziyatni to‘g‘ri baholash uchun sog‘lom fikr qolmaganini ochiq aytdim».
Shuningdek, AQSH rahbari o‘zining «Truth Social» ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ham Tel-Avivning Livan poytaxti yaqinidagi harbiy amaliyotini keskin qoraladi. Vaholanki, Isroil mudofaa armiyasi ushbu hujumdan ko‘zlangan asosiy maqsad «Hizbulloh» harakatining boshqaruv shtabini yo‘q qilish bo‘lganini da’vo qilmoqda.
Shunga qaramay, siyosiy doiralarda vaziyat juda chigal. Eronning rasmiy «Fars» axborot agentligi tarqatgan bayonotga ko‘ra, Tehron rahbariyati Vashington tomonidan taklif etilgan qat’iy va qisqa muddat ichida AQSH bilan anglashuv memorandumini imzolashga hali to‘liq tayyor emasligini bildirgan. Voqealar rivoji qay ko‘rinish olishini va ushbu global kelishuv tinchlik olib kelishini kuzatishda davom etamiz.
Dunyo siyosat sahnasidagi eng shov-shuvli o‘zgarishlar, Yaqin Sharqdagi qaynoq jarayonlar, Donald Trampning keskin bayonotlari va xalqaro maydondagi eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…