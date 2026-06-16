Putin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildi
Polshada yashab kelgan rossiyalik rassom va aksionist Semyon Skrepetskiy (Robert Kuzovkov) otib o‘ldirildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa Byala-Podlyaska shahrida sodir bo‘lgan. Noma’lum shaxs rassomga avtoturargoh hududida yaqin masofadan bir necha marta o‘q uzgan.
Voqea joyiga yetib kelgan shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan. Hodisadan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar keng ko‘lamli qidiruv ishlarini boshladi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, jinoyatda ikki nafar shaxs ishtirok etgan bo‘lishi mumkin. Ayrim xabarlarda gumonlanuvchilardan biri Belarus fuqarosi ekani va qo‘lga olingani aytilmoqda.
Semyon Skrepetskiy Vladimir Putin, Aleksandr Lukashenko va boshqa siyosiy arboblarga bag‘ishlangan karikaturalari bilan tanilgan edi. U 2021 yildan beri Polshada yashab kelayotgandi.
…