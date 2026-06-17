Italiyada hashamatli villalarda mutlaqo bepul yashash taklif etilmoqda

·0·Dunyo
Italiyada hashamatli villalarda mutlaqo bepul yashash taklif etilmoqda

Italiyaning Toskana viloyatidagi yam-yashil tepaliklar va betakror manzaralar qo‘ynida ijara haqini to‘lamasdan yashashni orzu qilganlar uchun qiziqarli imkoniyat paydo bo‘ldi. Mamlakatda xohlovchilarga hashamatli villalar hamda tarixiy hovlilarda mutlaqo bepul yashash imkoni taqdim etilmoqda. Biroq buning evaziga bitta muhim shart bajarilishi lozim.

Gap ko‘plab mamlakatlarda allaqachon keng tarqalgan house sitting (house sitting), ya’ni uylarga qarab turish tizimi haqida ketmoqda. Uning qoidasi juda sodda: uzoq muddatga safarga ketayotgan uy egalari o‘z mulklarini ishonchli insonlarga topshiradi. Evaziga esa bu odamlar ushbu uylarda ijara to‘lovisiz yashash huquqiga ega bo‘ladi.

Odatda, har bir uy egasi bilan shartlar alohida kelishib olinadi. Ko‘p hollarda ishtirokchilardan uyni ozoda saqlash, bog‘ni parvarish qilish, o‘simliklarni sug‘orish, uy hayvonlariga qarash hamda kundalik ro‘zg‘or ishlarini bajarish talab qilinadi.

Ushbu tizim tarafdorlari buni katta mablag‘ sarflamasdan Italiyaning eng go‘zal hududlaridan birida yashash uchun noyob imkoniyat deb baholamoqda. Shu bilan birga, bu usul so‘nggi yillarda mashhur bo‘lib borayotgan arzon narxdagi eski uylarni sotib olish dasturlaridan ham ancha tejamkor hisoblanadi. Chunki bunday uylar keyinchalik katta mablag‘ talab qiladigan ta’mirlash ishlarini talab etadi.

Biroq mazkur g‘oya hammaning ham ma’qulloviga sazovor bo‘lmadi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari o‘z munosabatlarida bog‘larga qarash, hayvonlarni parvarish qilish va uy ishlarini bajarish amalda maoshsiz to‘liq ish kuniga aylanib qolishi mumkinligini ta’kidlab, e’tiroz bildirishmoqda.

Shuningdek, ko‘pchilik bunday imkoniyat har kimga ham taqdim etilmasligini eslatib o‘tdi. Izohlarda ta’kidlanishicha, yakuniy qaror baribir uy egalari tomonidan qabul qilinadi. Ular o‘z mulklariga ishonib topshirish mumkin bo‘lgan nomzodlarni mustaqil ravishda tanlaydi.

Turli bahs-munozaralarga qaramay, house sitting tizimi chet elda yashab ko‘rishni, yangi muhitni his qilishni va shu bilan birga turar joy uchun mablag‘ sarflamaslikni istagan sayohatchilar orasida tobora ommalashib bormoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Go‘sht uchun o‘g‘irlangan 400 dan ortiq mushuklar qutqarib qolindiGo‘sht uchun o‘g‘irlangan 400 dan ortiq mushuklar qutqarib qolindiBugun, 14:34AQSH - Eron tinchlik bitimining sensatsion tafsilotlari ma’lum bo‘ldi...AQSH - Eron tinchlik bitimining sensatsion tafsilotlari ma’lum bo‘ldi...Bugun, 12:59Belaruslik 28 nafar futbolchi bolalar ketayotgan avtobus o‘qqa tutildiBelaruslik 28 nafar futbolchi bolalar ketayotgan avtobus o‘qqa tutildiBugun, 12:41Qirg‘izistonda blogerlar uchun 5 yillik soliq imtiyozi joriy etildiQirg‘izistonda blogerlar uchun 5 yillik soliq imtiyozi joriy etildiBugun, 12:25Dunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqdaDunyoda 10 ta yirik suv havzasi ko‘z o‘ngimizda qurib bormoqdaBugun, 11:51Tramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiTramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiBugun, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi