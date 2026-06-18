Erini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldi

·0·Dunyo
Erini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldi

Turkiyaning Istanbul shahrida Oila ishlari bo‘yicha sudda ko‘pchilik e’tiborini tortgan g‘aroyib ish ko‘rib chiqildi. Unda ayol tomonidan eriga nisbatan sehr-jodu qilingani haqidagi da’volar asosida juftlikning nikohi bekor qilindi. Bu haqda “Oda TV” xabar berdi.

Qayd etilishicha, Istanbulda yashovchi Z.T. ismli erkak va N.T. ismli ayol 2004 yilda turmush qurishgan. Ularning bu nikohidan ikki nafar farzand dunyoga kelgan. Da’vo materiallariga ko‘ra, bir kuni Z.T. ertalab uyg‘onib, xotini N.T.ning qo‘lida qaychi bilan sochini kesayotgan holatini ko‘rib qolgan.

Er o‘z xotinidan bu harakat sababini so‘raganda, u «Sen kasal bo‘lib vafot etishing uchun senga sehr-jodu qilayapman» degan javobni bergani qayd etilgan.

Bu holatdan qattiq shokka tushgan Z.T. o‘sha kuni uyning barcha burchaklarini tekshirib chiqqan va natijada uyning turli joylaridan 5–6 ta muhrlangan tumor topib olgan. U mazkur tumorlarni olib yashirib qo‘ygan va undan keyin xotinini kuzatishni boshlagan.

Da’vo arizasida qayd etilishicha, er xotinining telefonida boshqa bir erkak bilan yozishmalarni ko‘rib qolgan. Shuningdek, u ayolning ushbu erkak bilan yashirin uchrashuvlarga borganini ham aniqlagan.

Xiyonat va sehr-joduga duch kelganini ta’kidlagan Z.T. tumorlar va yozishmalarni dalil sifatida taqdim etib, ajrashish uchun sudga murojaat qilgan. U sudga kiritgan arizasida quyidagilarni bildirgan:

“Xotinim menga xiyonat qildi. U doim menga sehr-jodu qilib kelgan. Kun bo‘yi xushtori bilan ko‘chada yuradi. Muntazam spirtli ichimliklar iste’mol qiladi, uy va farzandlar tarbiyasi bilan shug‘ullanmaydi. U menga o‘lim sehri qilgan. Shu bois men N.T. bilan ajrashishni talab qilaman va ma’naviy zarar uchun 700 ming lira tovon undirilishini so‘rayman”.

O‘z navbatida, N.T. esa barcha ayblovlarni rad etgan. Uning aytishicha, unga qo‘yilayotgan sehr-jodu ayblovlari asossiz bo‘lib, topilgan tumorlar oddiy baraka duolari hisoblanadi.

Ayol sudga taqdim etgan qarshi da’vo arizasida esa erini ziqnalikda ayblagan. Uning ta’kidlashicha, er doimiy ravishda uning barcha xarajatlari uchun chek va hisobot talab qilgan.

“Bunday hayot men uchun og‘ir bo‘ldi. Oilamizning buzilishida asosiy aybdor — erim”, degan N.T. eriga nisbatan 200 ming lira tovon puli undirishni so‘ragan.

Sud jarayoni davomida Z.T. taqdim etgan tumorlar maxsus ekspertga yuborilgan. Arab tili tarjimoni bo‘lgan ekspert ularni o‘qishga harakat qilgan, ammo matnni aniq tarjima qila olmagani uchun masjid imomidan yordam so‘ralgan.

Imom esa tumorlarda haqiqatan ham sehr-jodu mavjudligini aytgan. Uning fikricha, agar bu matnlar qayta ko‘chirib yozilsa, jodu yana kuchayishi mumkin.

Ekspert ham o‘z xulosasida imom so‘zlarini keltirib, ushbu yozuvlar sehr-jodu ekanini bayon qilgan va ularni qayta yozish mumkin emasligini ta’kidlagan.

Sud yakunda har ikki tomonni ham nikoh muammolarida mas’ul deb topib, juftlikni rasman ajratish haqida qaror chiqargan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasida imzolangan kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:40AQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiAQSH va Eron o‘rtasidagi tarixiy kelishuv tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 08:29Rossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandiRossiyada 14 yoshli o‘smir liftda ayovsiz kaltaklandiBugun, 08:27Moskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiMoskva yana ommaviy dronlar hujumi ostida qoldiBugun, 07:51Ayiq sayyohlarning ovqatini yeb qo‘ydiAyiq sayyohlarning ovqatini yeb qo‘ydiBugun, 07:48Turkiyada 12 yoshli qiz balkonning ikkinchi qavatidan qulab tushdiTurkiyada 12 yoshli qiz balkonning ikkinchi qavatidan qulab tushdiBugun, 07:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi