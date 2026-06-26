Ming yil yashiringan sirli shahar junglidan topildi

·17·Dunyo
Ming yil yashiringan sirli shahar junglidan topildi

Meksikaning qalin jungli o‘rmonlari bag‘rida arxeologlar tomonidan Mayya sivilizatsiyasiga tegishli yana bir noyob va sirli shahar kashf etildi. Olimlar hisob-kitoblariga ko‘ra, ushbu shahar ming yildan ortiq vaqt davomida insonlar nazaridan chetda qolib kelgan.

Ma’lum qilinishicha, topilma Kampeche shtatida joylashgan Kalakmul biosfera qo‘riqxonasi hududida sloveniyalik va meksikalik olimlarning qo‘shma tadqiqot ekspeditsiyasi davomida aniqlangan. Yangi arxeologik yodgorlikka yukatek mayyalari tilida “yo‘l yo‘q” ma’nosini anglatuvchi Minanbe nomi berildi. Bu nom shahar joylashgan hududga yetib borish juda mushkul bo‘lgani sababli tanlangan.

Tadqiqotlarga Sloveniya fan va san’at akademiyasi Ilmiy-tadqiqot markazi arxeologi Ivan Shprays rahbarlik qildi. Dala ishlari boshlanishidan avval mutaxassislar hududning LiDAR — lazerli skanerlash texnologiyasi orqali olingan ma’lumotlarini tahlil qilgan. Aynan shu ma’lumotlar qalin o‘rmon qoplami ostida qadimiy sun’iy inshootlar mavjud bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatgan.

Qazish va o‘rganish ishlari natijasida maydoni taxminan 13 gektarni tashkil etuvchi qadimiy shahar aniqlandi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Minanbe milodiy 600–900 yillar oralig‘ida qurilgan. Shahar hududida ko‘plab me’moriy inshootlar, jumladan, Rio-Bek uslubida barpo etilgan 13 metr balandlikdagi piramida, suv ramzlari hamda boshdan judo qilish marosimlari aks etgan tosh releflar saqlanib qolgan.

Arxeologlarning ta’kidlashicha, topilma deyarli shikastlanmagan holatda yetib kelgan. Ko‘plab boshqa Mayya shaharlaridan farqli ravishda, bu yerda talon-toroj yoki noqonuniy qazish izlari aniqlanmagan. Bu esa Minanbening ilmiy va tarixiy ahamiyatini yanada oshirmoqda.

Olimlar fikricha, ushbu shahar o‘z davrida qishloq xo‘jaligiga tayangan yirik iqtisodiy va mintaqaviy markazlardan biri bo‘lgan. Yangi kashfiyot Mayya sivilizatsiyasining haligacha o‘rganilmagan sirlarini ochishda muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

MeksikaCalakmulMinanbeIvan ShpraytsSloveniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdiKuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdiKecha, 23:41Olimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiOlimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiKecha, 23:30Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiJanubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiKecha, 23:07Qirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiQirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiKecha, 23:04Qozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildiQozog‘istonda 23 iyunda tug‘ilgan chaqaloqlarga maxsus sovg‘alar topshirildiKecha, 21:07Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Tramp Zelenskiy haqida fikrini o‘zgartirdi: «U mard inson»Kecha, 19:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda