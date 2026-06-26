Osmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldi

·45·Dunyo
Osmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldi

Braziliya janubidagi Santa-Katarina shtatida sayyohlar bo‘lgan havo shari parvoz vaqtida yonib ketib, yerga qulab tushdi. Dahshatli hodisa oqibatida sakkiz kishi halok bo‘ldi. Bu haqda Al Jazeera nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, fojea 21 iyun kuni Praya-Grande shahri yaqinida sodir bo‘lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda havo shari alanga ichida qolgani, undan quyuq tutun ko‘tarilgani hamda yerga qulayotgani aks etgan. Yong‘in vaqtida ikki kishi havo sharidan pastga tushib ketgan.

Santa-Katarina fuqarolik politsiyasi rahbari Ulises Gabrielning ma’lum qilishicha, halok bo‘lganlardan uch nafari bir-birini quchoqlagan holda hayotdan ko‘z yumgan. U bu manzarani “qalbni larzaga keltiruvchi” deb ta’rifladi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, havo sharida uchuvchi bilan birga jami 21 nafar inson bo‘lgan. Ulardan 13 nafari omon qolgan va turli darajadagi jarohatlar bilan yaqin atrofdagi shifoxonalarga olib borilgan.

Uchuvchining aytishicha, yong‘in to‘satdan havo shari savatining ichida boshlangan. U darhol havo sharini yerga tushirishga uringan va pastlaganda yo‘lovchilarga sakrashni buyurgan. Ammo alanga juda tez tarqalgani sababli, ayrimlar havo sharini tark etishga ulgurmagan.

Parvozni tashkil etgan “Sobrevoar” kompaniyasi uchuvchi katta tajribaga ega ekanini va u yo‘lovchilarni qutqarish uchun barcha zarur choralarni ko‘rganini bildirdi. Hodisadan so‘ng kompaniya o‘z faoliyatini noma’lum muddatga to‘xtatgan.

Santa CatarinaBrazilAl JazeeraPraia GrandeUlises Gabriel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloqYevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloqBugun, 11:04Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakDunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakBugun, 10:54Ming yil yashiringan sirli shahar junglidan topildiMing yil yashiringan sirli shahar junglidan topildiBugun, 01:03Kuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdiKuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdiKecha, 23:41Olimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiOlimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiKecha, 23:30Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiJanubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiKecha, 23:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda