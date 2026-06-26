Yevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloq

·0·Dunyo
Yevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloq

Yevropa Ittifoqining Luksemburg shahrida o‘tkazilgan iqlim masalalariga bag‘ishlangan vazirlar yig‘ilishi noodatiy voqea bilan yodda qoldi. Unda ilk bor atigi uch oylik chaqaloq rasmiy tadbir ishtirokchisiga aylandi.

Shvetsiyaning iqlim vaziri Romina Purmoxtari yig‘ilishga uch oylik o‘g‘li Adamni ham olib keldi. Vazirning ta’kidlashicha, bu orqali u ota-onalik va davlat xizmatini birgalikda olib borish mumkinligini hamda ota-onalar ish va oila o‘rtasida tanlov qilishga majbur bo‘lmasligi kerakligini ko‘rsatishni istagan.

Yevropa Ittifoqi Kengashi vakillarining ma’lum qilishicha, bu muassasa tarixida vazirlar darajasidagi yig‘ilishda chaqaloq qatnashgan ilk holat hisoblanadi.

Ma’lumot uchun, Shvetsiyada ota-onalarga jami 16 oylik haq to‘lanadigan ota-onalik ta’tili beriladi. 30 yoshli Romina Purmoxtari esa 2022 yilda vazir etib tayinlanganida mamlakat tarixidagi eng yosh vazir sifatida e’tirof etilgan. U yaqinda ota-onalik ta’tilidan so‘ng yana o‘z xizmat vazifalariga qaytgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakDunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakBugun, 10:54Osmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldiOsmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldiBugun, 10:41Ming yil yashiringan sirli shahar junglidan topildiMing yil yashiringan sirli shahar junglidan topildiBugun, 01:03Kuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdiKuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdiKecha, 23:41Olimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiOlimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiKecha, 23:30Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiJanubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiKecha, 23:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda