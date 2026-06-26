Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!
Ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida bir necha million marta ko‘rilgan va xalqaro OAV e’tiborini tortgan dahshatli videomurojaat paydo bo‘ldi. Rossiya armiyasining «Sudoplatov» nomidagi ko‘ngillilar bataloni razvedka bo‘limi sobiq komandiri, «Pustovalov» familiyasi bilan ham tanilgan Aleksandr Lunin to‘g‘ridan to‘g‘ri Rossiya prezidenti Vladimir Putinga keskin bayonot yo‘lladi.
Bu haqda «Agentstvo. Novosti» onlayn nashri va «Dojd» telekanali xabar tarqatmoqda.
Armiyadagi dahshatlar: Qiynoqlar va o‘limga teng buyruqlar
Lunin o‘z murojaatida Rossiya armiyasi ichidagi qo‘rqinchli tizim, komandirlarning o‘zboshimchaliklari va zo‘ravonliklari haqida ochiq-oydin gapirgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, frontdagi rossiyalik harbiylar ikkita asosiy sababga ko‘ra shafqatsiz qiynoqlar va bosimlarga uchramoqda:
«Befoyda va o‘z-o‘zini o‘limga yuborishga teng buyruqlar»ni bajarishdan bosh tortganda;
Komandirlarga o‘z pul mablag‘larini (ulashini) topshirishni rad etganda.
«Qurol Kremlga qarshi burilishi mumkin!»
Murojaatning eng shov-shuvli va tahdidli qismi aynan prezidentga qaratilgan kutilmagan ogohlantirish bo‘ldi. Sobiq komandir vaziyat shu tarzda davom etsa, oqibati dahshatli bo‘lishini aytgan:
«Agar yaqin vaqt ichida men Kremlga borib, siz bilan yonma-yon to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda chiqish qilmasam, armiya o‘z qurolini Kremlga qarshi burishi mumkin».
Lunin boshqa bir videosida ham Putin bilan shaxsan uchrashib, unga «amaldorlar yashirayotgan haqiqiy haqiqat»ni yetkazmoqchi ekanini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, gap nafaqat urush qatnashchilari, balki oddiy fuqarolarga nisbatan ham mahalliy rahbarlar tomonidan yo‘l qo‘yilayotgan misli ko‘rilmagan o‘zboshimchaliklar haqida ketmoqda.
«Frontdan dahshatli videolar kelmoqda...»
«Agentstvo» nashri jurnalistlari Luninning o‘zi bilan bog‘lanishga muvaffaq bo‘lishdi. Suhbat davomida sobiq harbiy frontdagi tanishlari va oddiy askarlardan tinimsiz xabarlar olayotganini tasdiqlagan:
«Menga juda ko‘p xabarlar, videomurojaatlar yuborishadi. Ularni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishga ham qo‘rqaman, chunki u yerda juda dahshatli va ayanchli kadrlar bor», — deydi sobiq komandir.
Murojaat ortida kimlar turibdi? Sirli uchrashuv tafsilotlari
Luninning iddao qilishicha, bu murojaatni yozishiga faqatgina frontdagi dahshatlar emas, balki kutilmagan bir maxfiy uchrashuv ham sabab bo‘lgan. Joriy yilning 24 iyun kuni Voronej viloyatining Lizinovka qishlog‘ida uning yoniga uch nafar sirli erkak kelgan.
Ularning biri Mudofaa vazirligidan, ikkinchisi Ichki ishlar vazirligidan (IIV), uchinchisi esa Mudofaa vazirligiga aloqador boshqa bir maxsus xizmatdan ekanini aytishgan. Luninning so‘zlariga ko‘ra, aynan o‘sha rasmiy shaxslar undan ushbu videoni yozishni va prezidentga «agar vaziyat shu tarzda davom etsa, hammasi juda yomon oqibatlarga olib kelishi» haqidagi signalni yetkazishni talab qilishgan.
Hozircha Rossiya rasmiy rahbariyati va Mudofaa vazirligi sobiq harbiyning ushbu og‘ir iddaolari, armiyadagi qiynoqlar va kutilayotgan isyon xavfi haqidagi bayonotiga hech qanday munosabat bildirganicha yo‘q.
…