Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!

·179·Dunyo
Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!

Ijtimoiy tarmoqlarda qisqa vaqt ichida bir necha million marta ko‘rilgan va xalqaro OAV e’tiborini tortgan dahshatli videomurojaat paydo bo‘ldi. Rossiya armiyasining «Sudoplatov» nomidagi ko‘ngillilar bataloni razvedka bo‘limi sobiq komandiri, «Pustovalov» familiyasi bilan ham tanilgan Aleksandr Lunin to‘g‘ridan to‘g‘ri Rossiya prezidenti Vladimir Putinga keskin bayonot yo‘lladi.

Bu haqda «Agentstvo. Novosti» onlayn nashri va «Dojd» telekanali xabar tarqatmoqda.

Armiyadagi dahshatlar: Qiynoqlar va o‘limga teng buyruqlar

Lunin o‘z murojaatida Rossiya armiyasi ichidagi qo‘rqinchli tizim, komandirlarning o‘zboshimchaliklari va zo‘ravonliklari haqida ochiq-oydin gapirgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, frontdagi rossiyalik harbiylar ikkita asosiy sababga ko‘ra shafqatsiz qiynoqlar va bosimlarga uchramoqda:

  • «Befoyda va o‘z-o‘zini o‘limga yuborishga teng buyruqlar»ni bajarishdan bosh tortganda;

  • Komandirlarga o‘z pul mablag‘larini (ulashini) topshirishni rad etganda.

«Qurol Kremlga qarshi burilishi mumkin!»

Murojaatning eng shov-shuvli va tahdidli qismi aynan prezidentga qaratilgan kutilmagan ogohlantirish bo‘ldi. Sobiq komandir vaziyat shu tarzda davom etsa, oqibati dahshatli bo‘lishini aytgan:

«Agar yaqin vaqt ichida men Kremlga borib, siz bilan yonma-yon to‘g‘ridan to‘g‘ri efirda chiqish qilmasam, armiya o‘z qurolini Kremlga qarshi burishi mumkin».

Lunin boshqa bir videosida ham Putin bilan shaxsan uchrashib, unga «amaldorlar yashirayotgan haqiqiy haqiqat»ni yetkazmoqchi ekanini bildirgan. Uning ta’kidlashicha, gap nafaqat urush qatnashchilari, balki oddiy fuqarolarga nisbatan ham mahalliy rahbarlar tomonidan yo‘l qo‘yilayotgan misli ko‘rilmagan o‘zboshimchaliklar haqida ketmoqda.

«Frontdan dahshatli videolar kelmoqda...»

«Agentstvo» nashri jurnalistlari Luninning o‘zi bilan bog‘lanishga muvaffaq bo‘lishdi. Suhbat davomida sobiq harbiy frontdagi tanishlari va oddiy askarlardan tinimsiz xabarlar olayotganini tasdiqlagan:

«Menga juda ko‘p xabarlar, videomurojaatlar yuborishadi. Ularni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishga ham qo‘rqaman, chunki u yerda juda dahshatli va ayanchli kadrlar bor», — deydi sobiq komandir.

Murojaat ortida kimlar turibdi? Sirli uchrashuv tafsilotlari

Luninning iddao qilishicha, bu murojaatni yozishiga faqatgina frontdagi dahshatlar emas, balki kutilmagan bir maxfiy uchrashuv ham sabab bo‘lgan. Joriy yilning 24 iyun kuni Voronej viloyatining Lizinovka qishlog‘ida uning yoniga uch nafar sirli erkak kelgan.

Ularning biri Mudofaa vazirligidan, ikkinchisi Ichki ishlar vazirligidan (IIV), uchinchisi esa Mudofaa vazirligiga aloqador boshqa bir maxsus xizmatdan ekanini aytishgan. Luninning so‘zlariga ko‘ra, aynan o‘sha rasmiy shaxslar undan ushbu videoni yozishni va prezidentga «agar vaziyat shu tarzda davom etsa, hammasi juda yomon oqibatlarga olib kelishi» haqidagi signalni yetkazishni talab qilishgan.

Hozircha Rossiya rasmiy rahbariyati va Mudofaa vazirligi sobiq harbiyning ushbu og‘ir iddaolari, armiyadagi qiynoqlar va kutilayotgan isyon xavfi haqidagi bayonotiga hech qanday munosabat bildirganicha yo‘q.

Vladimir PutinKremlDozhdAleksandr Lunin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindiAQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindiBugun, 11:54Fransiya Rossiyaga aloqador neft tankerini qo‘lga oldiFransiya Rossiyaga aloqador neft tankerini qo‘lga oldiBugun, 11:49Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!Bugun, 11:41Yevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloqYevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloqBugun, 11:04Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakDunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakBugun, 10:54Osmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldiOsmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldiBugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi