AQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
AQSHning Delaver shtati, Uilmington shahrida joylashgan shifoxonalardan birida qurolli hujum sodir bo‘ldi. Hodisa oqibatida bir kishi halok bo‘lgan, yana bir fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari olgan.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, voqeadan so‘ng huquqni muhofaza qiluvchi organlar keng ko‘lamli qidiruv ishlarini boshlagan. Natijada 23 yoshli gumonlanuvchi Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahrida qo‘lga olingan.
Hozirda huquq-tartibot idoralari hodisaning sabablari va boshqa tafsilotlarini aniqlash yuzasidan tergov harakatlarini davom ettirmoqda. Rasmiylar voqea bilan bog‘liq qo‘shimcha ma’lumotlar keyinchalik e’lon qilinishini bildirgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…