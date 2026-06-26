Oktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqda
MMA olamida kutilmagan va haqiqiy «bomba» xabar! Nafaqat oktagondagi janglari, balki o‘zining o‘tkir tili bilan ham tanilgan UFC sobiq jangchisi Cheyl Sonnen katta siyosatga qaytmoqda. U 2028 yilda bo‘lib o‘tadigan AQSH prezidentlik saylovlarida ishtirok etishni rejalashtiryapti.
«Kelasi ish joyim Oq Uy bo‘ladi...»
Sonnen o‘zining ushbu shov-shuvli rejasini X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasi orqali muxlislariga ma’lum qildi:
«Men 2028 yilgi prezidentlik saylovlarida ishtirok etish uchun o‘z ma’muriyatimni shakllantirishning dastlabki bosqichida turibman. Agar hammasi muvaffaqiyatli amalga oshsa, keyingi ish joyim Oq Uy bo‘lar...» — deb yozadi sobiq jangchi.
MMA tarixidagi eng kuchli «tresh-toker»
Hozirda 49 yoshni qarshilagan Cheyl Sonnen nafaqat kuchli sportchi, balki aralash jang san’ati (MMA) tarixidagi eng buyuk va eng xarizmatik tresh-tokerlardan (raqibni so‘z bilan sindiruvchi ustomonlardan) biri hisoblanadi. Sportdagi faoliyatini yakunlagach, u mashhur va taniqli tahlilchi sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘ldi. Endi esa u o‘zining ritorika va bahs-munozara olib borishdagi noyob iqtidorini Oq Uy debatlarida ishlatmoqchi.
Siyosatdagi eski «gunohlar» va katta tajriba
Aslida Sonnen uchun siyosat maydoni mutlaqo begona emas. U avval ham hokimiyat tizimlariga kirishga jiddiy harakat qilgan:
2010 yilgi muvaffaqiyat: Cheyl Oregon shtatidagi Vakillar palatasi uchun bo‘lib o‘tgan saylovlarda ishtirok etib, haqiqatdan ham g‘alaba qozongan.
Qonuniy to‘siq: Biroq, o‘sha paytda yuzaga kelgan pul yuvish bilan bog‘liq huquqiy muammolar va sud mashmashalari tufayli u siyosiy poygani yarim yo‘lda tark etishga majbur bo‘lgan.
Gubernatorlik ambitsiyasi: Bundan tashqari, Sonnen bir muddat avval Oregon shtati gubernatori lavozimiga ham o‘z nomzodini qo‘yish niyati borligini ochiq aytgan edi.
Agar Sonnen o‘z jamoasini muvaffaqiyatli shakllantirib, saylov kampaniyasini boshlasa, 2028 yilgi AQSH prezidentlik debatlari haqiqiy shouga aylanishi shubhasiz. Oktagon qirolining Vashington Olimp cho‘qqisi sari yurishini kuzatish juda qiziq bo‘ladi!
…