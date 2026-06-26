Oktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqda

·38·Dunyo
Oktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqda

MMA olamida kutilmagan va haqiqiy «bomba» xabar! Nafaqat oktagondagi janglari, balki o‘zining o‘tkir tili bilan ham tanilgan UFC sobiq jangchisi Cheyl Sonnen katta siyosatga qaytmoqda. U 2028 yilda bo‘lib o‘tadigan AQSH prezidentlik saylovlarida ishtirok etishni rejalashtiryapti.

«Kelasi ish joyim Oq Uy bo‘ladi...»

Sonnen o‘zining ushbu shov-shuvli rejasini X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasi orqali muxlislariga ma’lum qildi:

«Men 2028 yilgi prezidentlik saylovlarida ishtirok etish uchun o‘z ma’muriyatimni shakllantirishning dastlabki bosqichida turibman. Agar hammasi muvaffaqiyatli amalga oshsa, keyingi ish joyim Oq Uy bo‘lar...» — deb yozadi sobiq jangchi.

MMA tarixidagi eng kuchli «tresh-toker»

Hozirda 49 yoshni qarshilagan Cheyl Sonnen nafaqat kuchli sportchi, balki aralash jang san’ati (MMA) tarixidagi eng buyuk va eng xarizmatik tresh-tokerlardan (raqibni so‘z bilan sindiruvchi ustomonlardan) biri hisoblanadi. Sportdagi faoliyatini yakunlagach, u mashhur va taniqli tahlilchi sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘ldi. Endi esa u o‘zining ritorika va bahs-munozara olib borishdagi noyob iqtidorini Oq Uy debatlarida ishlatmoqchi.

Siyosatdagi eski «gunohlar» va katta tajriba

Aslida Sonnen uchun siyosat maydoni mutlaqo begona emas. U avval ham hokimiyat tizimlariga kirishga jiddiy harakat qilgan:

  • 2010 yilgi muvaffaqiyat: Cheyl Oregon shtatidagi Vakillar palatasi uchun bo‘lib o‘tgan saylovlarda ishtirok etib, haqiqatdan ham g‘alaba qozongan.

  • Qonuniy to‘siq: Biroq, o‘sha paytda yuzaga kelgan pul yuvish bilan bog‘liq huquqiy muammolar va sud mashmashalari tufayli u siyosiy poygani yarim yo‘lda tark etishga majbur bo‘lgan.

  • Gubernatorlik ambitsiyasi: Bundan tashqari, Sonnen bir muddat avval Oregon shtati gubernatori lavozimiga ham o‘z nomzodini qo‘yish niyati borligini ochiq aytgan edi.

Agar Sonnen o‘z jamoasini muvaffaqiyatli shakllantirib, saylov kampaniyasini boshlasa, 2028 yilgi AQSH prezidentlik debatlari haqiqiy shouga aylanishi shubhasiz. Oktagon qirolining Vashington Olimp cho‘qqisi sari yurishini kuzatish juda qiziq bo‘ladi!

Chael SonnenUFCOregon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindiAQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindiBugun, 11:54Fransiya Rossiyaga aloqador neft tankerini qo‘lga oldiFransiya Rossiyaga aloqador neft tankerini qo‘lga oldiBugun, 11:49Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!Bugun, 11:41Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!Bugun, 11:29Yevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloqYevropa Ittifoqi vazirlar yig‘ilishining eng kichik mehmoni — uch oylik chaqaloqBugun, 11:04Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakDunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerakBugun, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda