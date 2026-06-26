Bir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladi

·52·Dunyo
Bir chemodan uch o‘zbekistonlikni o‘limga yetakladi

Malayziyada bir necha yil avval giyohvandlik moddalari bilan qo‘lga olingan uch nafar O‘zbekiston fuqarosiga nisbatan o‘lim jazosi tayinlangani haqida ma’lumotlar oshkor etildi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmatining iste’fodagi xodimi O‘ktam Suvonov ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, voqea Kuala-Lumpur xalqaro aeroportida sodir bo‘lgan. Ikki nafar ayol va ularning yana bir tanishi tekshiruv vaqtida yirik miqdordagi sintetik giyohvandlik moddasi — metamfetamin bilan ushlangan.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea ayollardan birining chet ellikka turmushga chiqqan qizi onasiga Malayziyaga bepul sayohat taklif qilganidan keyin boshlangan. Ayol safarga o‘zi bilan qo‘shnisini va yana bir tanishini ham taklif qilgan.

Parvoz oldidan ularga notanish shaxs tomonidan bo‘sh chemodanlar topshirilgan. Manzilga yetib borgach esa ularni hech kim kutib olmagan. Bu holat aeroport xavfsizlik xizmati xodimlarida shubha uyg‘otgan.

Tekshiruv davomida har bir chemodan ichida to‘rt kilogrammdan metamfetamin borligi aniqlangan. Shu tariqa, o‘zlari ham bilmagan holda narkokuryer sifatida jinoyat ishiga jalb qilingan fuqarolar Malayziya qonunchiligiga muvofiq eng og‘ir jazoga hukm qilingan.

O‘ktam Suvonovning aytishicha, u keyinchalik Malayziyaga borib, mahkumalar bilan uchrashgan. Uchrashuv chog‘ida ayollardan biri unga: «Siz, ehtimol, hayotimda ko‘rib turgan so‘nggi vatandoshimsiz», degan so‘zlarni aytgan. Uning ta’kidlashicha, bu gap uning xotirasida muhrlanib qolgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiVengriyada odam tana a’zolaridan taom tayyorlab yegan erkak hibsga olindiBugun, 18:32Fransiyada jazirama ortidan konditsionerlar uchun kurash avj oldi (video)Fransiyada jazirama ortidan konditsionerlar uchun kurash avj oldi (video)Bugun, 18:26Oktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqdaOktagondan Oq Uyga! UFC afsonasi AQSH prezidentligiga nomzodini qo‘ymoqdaBugun, 15:05AQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindiAQSHdagi shifoxonada otishma: gumonlanuvchi boshqa shaharda qo‘lga olindiBugun, 11:54Fransiya Rossiyaga aloqador neft tankerini qo‘lga oldiFransiya Rossiyaga aloqador neft tankerini qo‘lga oldiBugun, 11:49Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!Zelenskiydan yangi qadam: Rossiyani tinchlikka majburlash uchun 40 kunlik operatsiya!Bugun, 11:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda