Qo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda qo‘shnisining avtomobilini qasddan tosh bilan qirib, unga zarar yetkazgan erkak aks etgan video keng tarqalmoqda.
Tasvirlarda erkak mashina yoniga sekin yaqinlashib, qo‘lidagi tosh bilan avtomobilni qirib ketayotgani ko‘rinadi. Aynan shu paytda avtomobilning xavfsizlik tizimi harakatni aniqlab, qo‘riqlash rejimini avtomatik ravishda ishga tushirgan va hodisani videoga yozib olgan.
Yozib olingan kadrlarda erkakning mashinani shikastlagach, voqea joyidan uzoqlashib ketgani ham aks etgan. Mazkur video qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…