Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdi

·30·Jamiyat
Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdi

Toshkent shahrida to‘rtta itga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lgan veterinarga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. Sud qaroriga ko‘ra, u 7 sutka ma’muriy qamoq jazosiga tortildi, unga yordam bergan ikki nafar shaxs esa jarima to‘lashga majbur bo‘ldi.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea 2026 yil 19 iyun kuni Mirzo Ulug‘bek tumanida joylashgan mebel sexi omborxonasida sodir bo‘lgan.

Sud hujjatlarida keltirilishicha, veterinar S.S. tanishining qo‘ng‘irog‘idan so‘ng omborxonaga borgan. Uning aytishicha, u yerda quturish (vabo) alomatlari kuzatilgan itlarni og‘riqsiz usulda “uxlatish” so‘ralgan. Veterinar o‘g‘li bilan birga yetib borganida ikki it allaqachon o‘lganini, qolgan itlar esa ularga hujum qilganini bildirgan.

Uning ta’kidlashicha, o‘zlarini himoya qilish maqsadida itlarni tayoq bilan hushsizlantirishga uringan va keyinchalik maxsus dori vositasi orqali og‘riqsiz evtanaziya qilishni rejalashtirgan. Aytishicha, ular hududni tark etgan paytda itlar hali tirik bo‘lgan.

Sudda veterinarning o‘g‘li ham ko‘rsatma berib, otasiga yordam berish uchun borganini, itlar hujum qilganidan keyin o‘zini himoya qilish maqsadida bir necha marta tayoq ishlatganini, hayvonlarni o‘ldirish niyati bo‘lmaganini ma’lum qildi.

Biroq Ekologiya va hayvonlarni himoya qilish jamiyati vakillari voqea joyida olingan videolarni taqdim etgan. Ularda uch nafar shaxsning itlarni shafqatsiz tarzda kaltaklayotgani aks etgan. Shuningdek, qo‘shni xonadonda yashovchi ayol ham voqeaga guvoh bo‘lganini, erkaklarni to‘xtatishga uringanini, ammo buning samarasi bo‘lmaganini aytgan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Mirzo Ulug‘bek tuman sudi S.S.ni Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 111-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikda aybdor deb topdi va unga nisbatan 7 sutka ma’muriy qamoq jazosini tayinladi.

Unga yordam bergan ikki nafar shaxs — D.S. va R.A. esa bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida, ya’ni 4 million 120 ming so‘mdan ma’muriy jarimaga tortildi.

TashkentMirzo UlugbekEkologiya va Hayvonlarni Himoya Qilish Jamiyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiQo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiBugun, 11:40O‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiO‘rikzor bozoridagi do‘konda yirik yong‘in chiqdiBugun, 11:36Namanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiNamanganda yashirin narkolaboratoriya fosh etildiBugun, 11:32Shahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdiShahrisabzda yuk mashinasi 9 ta avtomobilni urib ketdiBugun, 11:30Samarqand–Urgut temir yo‘lida kutilmagan hodisa yuz berdiSamarqand–Urgut temir yo‘lida kutilmagan hodisa yuz berdiBugun, 10:55O‘rikzor bozoridagi yong‘in videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi (video)O‘rikzor bozoridagi yong‘in videolari ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi (video)Bugun, 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi