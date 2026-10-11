«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralar olib borishga tayyor emasligini va tinchlik o'rnatish uchun ko'plab imkoniyatlarni boy berganini ta'kidlab, Ukrainaga kelishuv tuzishga qodir yangi rahbar topishni taklif qildi.
- Siyosatshunoslar Zelenskiyning kelajagi haqida xavotirli taxminlar bildirmoqda, jumladan, Venesuela yoki Eron ssenariylari bo'yicha hokimiyat almashinuvi ehtimolini ko'rib chiqmoqda.
AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi mojaroni hal etish masalasida keskin bayonot berib, Kiyevga Rossiya bilan muzokaralar o‘tkaza oladigan yangi davlat rahbari kerakligini ochiq ma’lum qildi. Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, amaldagi prezident Vladimir Zelenskiy urushni to‘xtatish bo‘yicha ko‘plab qulay imkoniyatlarni boy bergan va tinchlik bitimi tuzishga tayyor emas.
AQSH yetakchisining ushbu chiqishi ortidan siyosatshunoslar Zelenskiyning keyingi siyosiy taqdiri bo‘yicha xavotirli taxminlarni ilgari surmoqda.
Trampning keskin talabi: «Muzokara qila oladigan yangi lider kerak»
10 oktyabr kuni OAV vakillari bilan muloqotda Donald Tramp Kiyev rahbariyati manziliga to‘g‘ridan to‘g‘ri e’tirozlarini bildirdi:
Imkoniyatlarning boy berilishi: «U (Zelenskiy) bu mojaroni ko‘p marta hal qilishi mumkin edi, biroq bunday qilmaslikni tanladi...»;
Yangi yetakchi chaqirig‘i: «Men ularga (ukrainaliklarga) kelishuv tuza oladigan, kelisha oladigan yangi rahbar topishni taklif qilaman», — deya qayd etdi AQSH prezidenti;
Vashington bosimi: Bu bayonot Vashingtonning amaldagi Kiyev ma’muriyatidan noroziligi ortib borayotganini va diplomatik yo‘nalishda jiddiy o‘zgarishlar talab qilinayotganini anglatadi.
Politolog Bondarenko: «Ikki xil saylov tizimi taklif etildi»
Ukrainalik siyosatshunos Konstantin Bondarenko Trampning bayonotlarini tahlil qilar ekan, Zelenskiyni kutayotgan ehtimoliy siyosiy ssenariylarga e’tibor qaratdi:
«Venesuela va Eron varianti»: «“Ukrainaga yangi lider saylash vaqti keldi”, — dedi Tramp. Va Zelenskiyga ikkita saylov tizimini taklif qildi — Venesuela va Eroncha variantlar», — deb yozdi tahlilchi o‘zining Telegram-kanalida;
Eroncha ssenariy: Hokimiyatning kuch ishlatish, harbiy yoki favqulodda bosim orqali almashishi;
Venesuelacha ssenariy: Hokimiyat inqirozi sharoitida amaldagi rahbarning chetlatilishi yoki siyosiy maydondan olib chiqilishi ortidan muvaqqat yetakchi tayinlanishi modeli.
Donald Trampning Ukrainadagi siyosiy boshqaruvni o‘zgartirish borasidagi ochiq chaqiriqlari Oq uy va Kiyev o‘rtasidagi aloqalar yangi keskinlik bosqichiga qadam qo‘yganidan dalolat bermoqda.
Izohlar 0
…