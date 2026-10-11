«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi

·70·Dunyo
«Venesuela yoki Eron ssenariysi»: Tramp Zelenskiyni almashtirishni taklif qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralar olib borishga tayyor emasligini va tinchlik o'rnatish uchun ko'plab imkoniyatlarni boy berganini ta'kidlab, Ukrainaga kelishuv tuzishga qodir yangi rahbar topishni taklif qildi.
  • Siyosatshunoslar Zelenskiyning kelajagi haqida xavotirli taxminlar bildirmoqda, jumladan, Venesuela yoki Eron ssenariylari bo'yicha hokimiyat almashinuvi ehtimolini ko'rib chiqmoqda.

AQSH prezidenti Donald Tramp Ukrainadagi mojaroni hal etish masalasida keskin bayonot berib, Kiyevga Rossiya bilan muzokaralar o‘tkaza oladigan yangi davlat rahbari kerakligini ochiq ma’lum qildi. Oq uy rahbarining ta’kidlashicha, amaldagi prezident Vladimir Zelenskiy urushni to‘xtatish bo‘yicha ko‘plab qulay imkoniyatlarni boy bergan va tinchlik bitimi tuzishga tayyor emas.

AQSH yetakchisining ushbu chiqishi ortidan siyosatshunoslar Zelenskiyning keyingi siyosiy taqdiri bo‘yicha xavotirli taxminlarni ilgari surmoqda.

Trampning keskin talabi: «Muzokara qila oladigan yangi lider kerak»

10 oktyabr kuni OAV vakillari bilan muloqotda Donald Tramp Kiyev rahbariyati manziliga to‘g‘ridan to‘g‘ri e’tirozlarini bildirdi:

  • Imkoniyatlarning boy berilishi: «U (Zelenskiy) bu mojaroni ko‘p marta hal qilishi mumkin edi, biroq bunday qilmaslikni tanladi...»;

  • Yangi yetakchi chaqirig‘i: «Men ularga (ukrainaliklarga) kelishuv tuza oladigan, kelisha oladigan yangi rahbar topishni taklif qilaman», — deya qayd etdi AQSH prezidenti;

  • Vashington bosimi: Bu bayonot Vashingtonning amaldagi Kiyev ma’muriyatidan noroziligi ortib borayotganini va diplomatik yo‘nalishda jiddiy o‘zgarishlar talab qilinayotganini anglatadi.

Politolog Bondarenko: «Ikki xil saylov tizimi taklif etildi»

Ukrainalik siyosatshunos Konstantin Bondarenko Trampning bayonotlarini tahlil qilar ekan, Zelenskiyni kutayotgan ehtimoliy siyosiy ssenariylarga e’tibor qaratdi:

  • «Venesuela va Eron varianti»: «“Ukrainaga yangi lider saylash vaqti keldi”, — dedi Tramp. Va Zelenskiyga ikkita saylov tizimini taklif qildi — Venesuela va Eroncha variantlar», — deb yozdi tahlilchi o‘zining Telegram-kanalida;

  • Eroncha ssenariy: Hokimiyatning kuch ishlatish, harbiy yoki favqulodda bosim orqali almashishi;

  • Venesuelacha ssenariy: Hokimiyat inqirozi sharoitida amaldagi rahbarning chetlatilishi yoki siyosiy maydondan olib chiqilishi ortidan muvaqqat yetakchi tayinlanishi modeli.

Donald Trampning Ukrainadagi siyosiy boshqaruvni o‘zgartirish borasidagi ochiq chaqiriqlari Oq uy va Kiyev o‘rtasidagi aloqalar yangi keskinlik bosqichiga qadam qo‘yganidan dalolat bermoqda.

Donald TrampVladimir ZelenskiyTrampning Ukrainadagi siyosiy boshqaruvUkrainadagi siyosiy o‘zgarishlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiZelenskiyning Tramp haqidagi so‘zlari Mayk Taysonning keskin reaksiyasiga sabab bo‘ldiBugun 18:41«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?«Front uchun katta xavf»: Ukraina nega Rossiyaning «Starlink» analogidan xavotirda?3 oktabr 17:28Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi«Urushni qishgacha tugatamiz»: Tramp va Zelenskiy Nyu-Yorkda yopiq eshiklar ortida uchrashdi23 sentabr 08:36Patriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlariPatriot raketalari va Trampning sharti: Ukraina bilan yangi kelishuv tafsilotlari9 avgust 13:00Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!Trampdan shov-shuvli bayonot: U Ukrainaga qurol berishni rad etdi!7 avgust 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi